Економіка України до кінця року впаде на 45%, - Світовий банк

Світовий банк прогнозує, що за підсумками 2022 року економіка України через вторгнення РФ впаде на 45,1%. Російська економіка через санкції втратить лише 11,2%.

Про це йдеться у весняній доповіді установи, яка отримала назву "Війна в регіоні", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Світовий банк зазначає, що через повномасштабне російське вторгнення в Україні не функціонує половина бізнесу, а закриття РФ портів Чорного моря зупинило половину українського експорту.

"Російське вторгнення завдає потужного удару по економіці України і приносить величезну шкоду її інфраструктурі. Україні терміново потрібна величезна фінансова підтримка, оскільки вона намагається підтримувати свою економіку, а уряд працює для підтримки громадян України, які стикаються з екстремальною ситуацією", - цитує Reuters слова віце-президентки Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Анни Б'єрде.

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У доповіді Світового банку прогнозується, що ВВП України за підсумками 2022 року втратить 45,1%. Установа погіршила свій березневий прогноз на майже 10 пунктів.

Точніший ступінь економічного спаду залежатиме від тривалості та інтенсивності війни, що проводиться Росією.

Аналітики очікують на повільне відновлення української економіки. За їхньою оцінкою, у 2023 році ВВП країни зросте на 2,1%, у 2024 році - на 5,8%.

Інфляція у 2022 році становитиме 15%, роком пізніше - 19%, у 2024 році - 8,4%, випливає з прогнозу.

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Водночас російська економіка через санкції та війну в Україні втратить 11,2%. На падіння ВВП поточного року аналітики очікують і в Білорусі - на 6,5%.