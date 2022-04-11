Економіка України до кінця року впаде на 45%, - Світовий банк
Світовий банк прогнозує, що за підсумками 2022 року економіка України через вторгнення РФ впаде на 45,1%. Російська економіка через санкції втратить лише 11,2%.
Про це йдеться у весняній доповіді установи, яка отримала назву "Війна в регіоні", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
Світовий банк зазначає, що через повномасштабне російське вторгнення в Україні не функціонує половина бізнесу, а закриття РФ портів Чорного моря зупинило половину українського експорту.
"Російське вторгнення завдає потужного удару по економіці України і приносить величезну шкоду її інфраструктурі. Україні терміново потрібна величезна фінансова підтримка, оскільки вона намагається підтримувати свою економіку, а уряд працює для підтримки громадян України, які стикаються з екстремальною ситуацією", - цитує Reuters слова віце-президентки Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Анни Б'єрде.
У доповіді Світового банку прогнозується, що ВВП України за підсумками 2022 року втратить 45,1%. Установа погіршила свій березневий прогноз на майже 10 пунктів.
Точніший ступінь економічного спаду залежатиме від тривалості та інтенсивності війни, що проводиться Росією.
Аналітики очікують на повільне відновлення української економіки. За їхньою оцінкою, у 2023 році ВВП країни зросте на 2,1%, у 2024 році - на 5,8%.
Інфляція у 2022 році становитиме 15%, роком пізніше - 19%, у 2024 році - 8,4%, випливає з прогнозу.
Водночас російська економіка через санкції та війну в Україні втратить 11,2%. На падіння ВВП поточного року аналітики очікують і в Білорусі - на 6,5%.
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А вчора нам втірали передумов для зниження курсу гривні немає.
Да.
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11643
краина превращается в гигантскую Запорожскую Сечь, говорит Арестович.
https://tsn.ua/ru/ato/gde-to-v-3-4-chasa-utra-gayday-rasskazal-kak-i-kogda-mozhet-nachatsya-bolshoy-boy-za-donbass-2033530.html Война в Украине с Россией может длиться, по меньшей мере, до 2035 года.
Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 10 апреля.
Также читайте
https://tsn.ua/ru/politika/arestovich-ozvuchil-prognozy-dalneyshego-razvitiya-voyny-detali-2033905.html Арестович озвучил прогнозы дальнейшего развития войны: детали
"Эта война не последняя из РФ. Как Израиль и арабы прошли пять больших войн между собой, пока поняли, что эти методы не действуют и надо переходить к другим. Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь", - высказался Арестович.
Советник главы Офиса президента считает, что украинцам, не готовым к этому, лучше уехать временно из страны. По его словам, в Украине уцелеют только самые стойкие. Впрочем, Арестович отметил, что система безопасности в Украине должна быть полностью изменена и усовершенствована.
"Тем, кто к этому не готов, кто сейчас кричит о том, как жить и растить детей, нужна какая-то другая страна. Здесь новый Израиль. Только масштабы круче и страшнее. Я семью увозить не планирую. Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов - есть теплая Испания, и многие другие страны. Езжайте туда, если вы не готовы", - подчеркнул он.
По-друге прогнози Люськи справджуються, як в анекдоті про динозавра, на 50%. Тобто, або попав , або ні.
По-третє по тим посиланням такого немає.
у ***** крім арештованих ще є більше трільйона общака
https://www.tiktok.com/@varivodaart4/video/7085074095787756806