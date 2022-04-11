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Новини
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Економіка України до кінця року впаде на 45%, - Світовий банк

украина,экономика

Світовий банк прогнозує, що за підсумками 2022 року економіка України через вторгнення РФ впаде на 45,1%. Російська економіка через санкції втратить лише 11,2%.

Про це йдеться у весняній доповіді установи, яка отримала назву "Війна в регіоні", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Світовий банк зазначає, що через повномасштабне російське вторгнення в Україні не функціонує половина бізнесу, а закриття РФ портів Чорного моря зупинило половину українського експорту.

"Російське вторгнення завдає потужного удару по економіці України і приносить величезну шкоду її інфраструктурі. Україні терміново потрібна величезна фінансова підтримка, оскільки вона намагається підтримувати свою економіку, а уряд працює для підтримки громадян України, які стикаються з екстремальною ситуацією", - цитує Reuters слова віце-президентки Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Анни Б'єрде.

Читайте: Передумов для знецінення гривні немає, - Гетманцев

У доповіді Світового банку прогнозується, що ВВП України за підсумками 2022 року втратить 45,1%. Установа погіршила свій березневий прогноз на майже 10 пунктів.

Точніший ступінь економічного спаду залежатиме від тривалості та інтенсивності війни, що проводиться Росією.

Аналітики очікують на повільне відновлення української економіки. За їхньою оцінкою, у 2023 році ВВП країни зросте на 2,1%, у 2024 році - на 5,8%.

Інфляція у 2022 році становитиме 15%, роком пізніше - 19%, у 2024 році - 8,4%, випливає з прогнозу.

Також читайте: Санкції перетворюють Росію на закриту економіку та підштовхують її до рецесії, - Мінфін США

Водночас російська економіка через санкції та війну в Україні втратить 11,2%. На падіння ВВП поточного року аналітики очікують і в Білорусі - на 6,5%.

Автор: 

Світовий банк (813) прогноз (1383) економіка (928)


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Топ коментарі
+13
а ви включайте це все в меню репарацій.
у ***** крім арештованих ще є більше трільйона общака
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11.04.2022 10:06
+13
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11.04.2022 10:14
+12
зе-команду три місяці підряд попереджали західні лідери, що відповідно до даних їх розвідок, рашисти планують вторгнення в Україну. Треба готуватися! А що робили в цей час зе-гниди? Вони реготіли над західними партнерами і грабували державний бюджет. Їм було похер на громадян держави. Ось і поржали виродки.
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11.04.2022 10:09
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Отож..
А вчора нам втірали передумов для зниження курсу гривні немає.
Да.
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11.04.2022 09:59 Відповісти
Русские наташи уже списали своих русских мужиков и развлекаются с чеченцами.

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11643
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11.04.2022 10:00 Відповісти
и єто только начало.... прогноз от властей УКРАИНІ,,,,

краина превращается в гигантскую Запорожскую Сечь, говорит Арестович.

https://tsn.ua/ru/ato/gde-to-v-3-4-chasa-utra-gayday-rasskazal-kak-i-kogda-mozhet-nachatsya-bolshoy-boy-za-donbass-2033530.html Война в Украине с Россией может длиться, по меньшей мере, до 2035 года.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 10 апреля.

Также читайте

https://tsn.ua/ru/politika/arestovich-ozvuchil-prognozy-dalneyshego-razvitiya-voyny-detali-2033905.html Арестович озвучил прогнозы дальнейшего развития войны: детали



"Эта война не последняя из РФ. Как Израиль и арабы прошли пять больших войн между собой, пока поняли, что эти методы не действуют и надо переходить к другим. Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь", - высказался Арестович.

Советник главы Офиса президента считает, что украинцам, не готовым к этому, лучше уехать временно из страны. По его словам, в Украине уцелеют только самые стойкие. Впрочем, Арестович отметил, что система безопасности в Украине должна быть полностью изменена и усовершенствована.

"Тем, кто к этому не готов, кто сейчас кричит о том, как жить и растить детей, нужна какая-то другая страна. Здесь новый Израиль. Только масштабы круче и страшнее. Я семью увозить не планирую. Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов - есть теплая Испания, и многие другие страны. Езжайте туда, если вы не готовы", - подчеркнул он.
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11.04.2022 10:48 Відповісти
возврат в 16 -17 век??? АРЕСТОВИЧ далее ; "Украина превращается в гигантскую Запорожскую Сечь, где никогда не спрашивали, на каком языке ты говоришь, а спрашивали, готов ли ты разделить такой образ жизни, жить, как мы и умирать за это, если придется. Вернулись все древние архетипы и они работают. Нужно определятся. Это и есть Украина, с такой она судьбой", - подытожил Арестов
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11.04.2022 10:50 Відповісти
По-перше Люська - це не влада України , а звичайний піз...бол.
По-друге прогнози Люськи справджуються, як в анекдоті про динозавра, на 50%. Тобто, або попав , або ні.
По-третє по тим посиланням такого немає.
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11.04.2022 15:30 Відповісти
а ви включайте це все в меню репарацій.
у ***** крім арештованих ще є більше трільйона общака
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11.04.2022 10:06 Відповісти
Русские спрашивали у украинцев что такое унитаз и как им пользоваться. Они срали в миску и ходили выбрасывали в унитаз.

https://www.tiktok.com/@varivodaart4/video/7085074095787756806
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11.04.2022 10:06 Відповісти
зе-команду три місяці підряд попереджали західні лідери, що відповідно до даних їх розвідок, рашисти планують вторгнення в Україну. Треба готуватися! А що робили в цей час зе-гниди? Вони реготіли над західними партнерами і грабували державний бюджет. Їм було похер на громадян держави. Ось і поржали виродки.
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11.04.2022 10:09 Відповісти
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11.04.2022 10:14 Відповісти
так то термінологія вєлюровой котлети-мітбола.
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11.04.2022 10:57 Відповісти
А чогоб їм не ржати. А вот плакати та скиглить на тяжку долю бедемо ми, акі обрали цих реготатих.
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11.04.2022 10:14 Відповісти
Это печально и грустно , но оно и понятно - орки-изверни уничтожают все и убивают всех. Даже тех кто был за "руцький мир"!
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11.04.2022 10:11 Відповісти
шо то за карикатура?
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11.04.2022 10:13 Відповісти
Не знають коли , де, як і з якими результатами війна закінчится, зате точно знають на скільки там процентів що і де знизиться
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11.04.2022 10:13 Відповісти
і не говоріть..їм чуть не з космосу прям видно..балаболи вони.
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11.04.2022 10:15 Відповісти
От создателей " Киеву осталось 72 часа"...
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11.04.2022 10:22 Відповісти
Врут? Экономика Украины растет? Может озвучите ваш прогноз?
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11.04.2022 10:40 Відповісти
за прогнозами свідків секти святого Петра у 14-му році московія мала б вже розвалитися як мінімум два рази.
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11.04.2022 10:43 Відповісти
ваші прогнози для пожирачів солов'їного помьоту.
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11.04.2022 10:55 Відповісти
Прогнозы засуньте в сраку, бабки давайте и побольше на восстановление.
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11.04.2022 11:03 Відповісти
 
 