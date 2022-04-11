Экономика Украины к концу года упадет на 45%, - Всемирный банк
Всемирный банк прогнозирует, что по итогам 2022 года экономика Украины из-за вторжения РФ упадет на 45,1%. Российская экономика из-за санкций потеряет всего 11,2%.
Об этом говорится в весеннем докладе учреждения, который получил название "Война в регионе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Всемирный банк отмечает, что из-за полномасштабного российского вторжения в Украину не функционирует половина бизнеса, а закрытие РФ портов Черного моря остановило половину украинского экспорта.
"Российское вторжение наносит мощный удар по экономике Украины и приносит огромный ущерб ее инфраструктуре. Украине срочно нужна огромная финансовая поддержка, поскольку она пытается поддерживать свою экономику, а правительство работает для поддержки граждан Украины, сталкивающихся с экстремальной ситуацией", — цитирует Reuters слова вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анны Бьерде.
В докладе Всемирного банка прогнозируется, что ВВП Украины по итогам 2022 года потеряет 45,1%. Учреждение ухудшило свой мартовский прогноз почти на 10 пунктов.
Более точная степень экономического спада будет зависеть от продолжительности и интенсивности войны, проводимой Россией.
Аналитики ожидают медленное восстановление украинской экономики. По их оценке, в 2023 году ВВП страны вырастет на 2,1%, в 2024 году – на 5,8%.
Инфляция в 2022 году составит 15%, годом позже – 19%, в 2024 году – 8,4%, следует из прогноза.
В то же время российская экономика из-за санкций и войны в Украине потеряет 11,2%. Падения ВВП текущего года аналитики ожидают и в Беларуси - на 6,5%.
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А вчора нам втірали передумов для зниження курсу гривні немає.
Да.
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11643
краина превращается в гигантскую Запорожскую Сечь, говорит Арестович.
https://tsn.ua/ru/ato/gde-to-v-3-4-chasa-utra-gayday-rasskazal-kak-i-kogda-mozhet-nachatsya-bolshoy-boy-za-donbass-2033530.html Война в Украине с Россией может длиться, по меньшей мере, до 2035 года.
Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 10 апреля.
Также читайте
https://tsn.ua/ru/politika/arestovich-ozvuchil-prognozy-dalneyshego-razvitiya-voyny-detali-2033905.html Арестович озвучил прогнозы дальнейшего развития войны: детали
"Эта война не последняя из РФ. Как Израиль и арабы прошли пять больших войн между собой, пока поняли, что эти методы не действуют и надо переходить к другим. Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь", - высказался Арестович.
Советник главы Офиса президента считает, что украинцам, не готовым к этому, лучше уехать временно из страны. По его словам, в Украине уцелеют только самые стойкие. Впрочем, Арестович отметил, что система безопасности в Украине должна быть полностью изменена и усовершенствована.
"Тем, кто к этому не готов, кто сейчас кричит о том, как жить и растить детей, нужна какая-то другая страна. Здесь новый Израиль. Только масштабы круче и страшнее. Я семью увозить не планирую. Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов - есть теплая Испания, и многие другие страны. Езжайте туда, если вы не готовы", - подчеркнул он.
По-друге прогнози Люськи справджуються, як в анекдоті про динозавра, на 50%. Тобто, або попав , або ні.
По-третє по тим посиланням такого немає.
у ***** крім арештованих ще є більше трільйона общака
https://www.tiktok.com/@varivodaart4/video/7085074095787756806