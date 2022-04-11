Экономика Украины к концу года упадет на 45%, - Всемирный банк

Всемирный банк прогнозирует, что по итогам 2022 года экономика Украины из-за вторжения РФ упадет на 45,1%. Российская экономика из-за санкций потеряет всего 11,2%.

Об этом говорится в весеннем докладе учреждения, который получил название "Война в регионе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Всемирный банк отмечает, что из-за полномасштабного российского вторжения в Украину не функционирует половина бизнеса, а закрытие РФ портов Черного моря остановило половину украинского экспорта.

"Российское вторжение наносит мощный удар по экономике Украины и приносит огромный ущерб ее инфраструктуре. Украине срочно нужна огромная финансовая поддержка, поскольку она пытается поддерживать свою экономику, а правительство работает для поддержки граждан Украины, сталкивающихся с экстремальной ситуацией", — цитирует Reuters слова вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анны Бьерде.

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В докладе Всемирного банка прогнозируется, что ВВП Украины по итогам 2022 года потеряет 45,1%. Учреждение ухудшило свой мартовский прогноз почти на 10 пунктов.

Более точная степень экономического спада будет зависеть от продолжительности и интенсивности войны, проводимой Россией.

Аналитики ожидают медленное восстановление украинской экономики. По их оценке, в 2023 году ВВП страны вырастет на 2,1%, в 2024 году – на 5,8%.

Инфляция в 2022 году составит 15%, годом позже – 19%, в 2024 году – 8,4%, следует из прогноза.

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В то же время российская экономика из-за санкций и войны в Украине потеряет 11,2%. Падения ВВП текущего года аналитики ожидают и в Беларуси - на 6,5%.