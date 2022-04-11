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Новости
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Экономика Украины к концу года упадет на 45%, - Всемирный банк

украина,экономика

Всемирный банк прогнозирует, что по итогам 2022 года экономика Украины из-за вторжения РФ упадет на 45,1%. Российская экономика из-за санкций потеряет всего 11,2%.

Об этом говорится в весеннем докладе учреждения, который получил название "Война в регионе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Всемирный банк отмечает, что из-за полномасштабного российского вторжения в Украину не функционирует половина бизнеса, а закрытие РФ портов Черного моря остановило половину украинского экспорта.

"Российское вторжение наносит мощный удар по экономике Украины и приносит огромный ущерб ее инфраструктуре. Украине срочно нужна огромная финансовая поддержка, поскольку она пытается поддерживать свою экономику, а правительство работает для поддержки граждан Украины, сталкивающихся с экстремальной ситуацией", — цитирует Reuters слова вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анны Бьерде.

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В докладе Всемирного банка прогнозируется, что ВВП Украины по итогам 2022 года потеряет 45,1%. Учреждение ухудшило свой мартовский прогноз почти на 10 пунктов.

Более точная степень экономического спада будет зависеть от продолжительности и интенсивности войны, проводимой Россией.

Аналитики ожидают медленное восстановление украинской экономики. По их оценке, в 2023 году ВВП страны вырастет на 2,1%, в 2024 году – на 5,8%.

Инфляция в 2022 году составит 15%, годом позже – 19%, в 2024 году – 8,4%, следует из прогноза.

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В то же время российская экономика из-за санкций и войны в Украине потеряет 11,2%. Падения ВВП текущего года аналитики ожидают и в Беларуси - на 6,5%.

Автор: 

Всемирный Банк (447) прогноз (698) экономика (3879)


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Топ комментарии
+13
а ви включайте це все в меню репарацій.
у ***** крім арештованих ще є більше трільйона общака
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11.04.2022 10:06
+13
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11.04.2022 10:14
+12
зе-команду три місяці підряд попереджали західні лідери, що відповідно до даних їх розвідок, рашисти планують вторгнення в Україну. Треба готуватися! А що робили в цей час зе-гниди? Вони реготіли над західними партнерами і грабували державний бюджет. Їм було похер на громадян держави. Ось і поржали виродки.
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11.04.2022 10:09
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Отож..
А вчора нам втірали передумов для зниження курсу гривні немає.
Да.
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11.04.2022 09:59 Ответить
Русские наташи уже списали своих русских мужиков и развлекаются с чеченцами.

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11643
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11.04.2022 10:00 Ответить
и єто только начало.... прогноз от властей УКРАИНІ,,,,

краина превращается в гигантскую Запорожскую Сечь, говорит Арестович.

https://tsn.ua/ru/ato/gde-to-v-3-4-chasa-utra-gayday-rasskazal-kak-i-kogda-mozhet-nachatsya-bolshoy-boy-za-donbass-2033530.html Война в Украине с Россией может длиться, по меньшей мере, до 2035 года.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 10 апреля.

Также читайте

https://tsn.ua/ru/politika/arestovich-ozvuchil-prognozy-dalneyshego-razvitiya-voyny-detali-2033905.html Арестович озвучил прогнозы дальнейшего развития войны: детали



"Эта война не последняя из РФ. Как Израиль и арабы прошли пять больших войн между собой, пока поняли, что эти методы не действуют и надо переходить к другим. Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь", - высказался Арестович.

Советник главы Офиса президента считает, что украинцам, не готовым к этому, лучше уехать временно из страны. По его словам, в Украине уцелеют только самые стойкие. Впрочем, Арестович отметил, что система безопасности в Украине должна быть полностью изменена и усовершенствована.

"Тем, кто к этому не готов, кто сейчас кричит о том, как жить и растить детей, нужна какая-то другая страна. Здесь новый Израиль. Только масштабы круче и страшнее. Я семью увозить не планирую. Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов - есть теплая Испания, и многие другие страны. Езжайте туда, если вы не готовы", - подчеркнул он.
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11.04.2022 10:48 Ответить
возврат в 16 -17 век??? АРЕСТОВИЧ далее ; "Украина превращается в гигантскую Запорожскую Сечь, где никогда не спрашивали, на каком языке ты говоришь, а спрашивали, готов ли ты разделить такой образ жизни, жить, как мы и умирать за это, если придется. Вернулись все древние архетипы и они работают. Нужно определятся. Это и есть Украина, с такой она судьбой", - подытожил Арестов
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11.04.2022 10:50 Ответить
По-перше Люська - це не влада України , а звичайний піз...бол.
По-друге прогнози Люськи справджуються, як в анекдоті про динозавра, на 50%. Тобто, або попав , або ні.
По-третє по тим посиланням такого немає.
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11.04.2022 15:30 Ответить
а ви включайте це все в меню репарацій.
у ***** крім арештованих ще є більше трільйона общака
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11.04.2022 10:06 Ответить
Русские спрашивали у украинцев что такое унитаз и как им пользоваться. Они срали в миску и ходили выбрасывали в унитаз.

https://www.tiktok.com/@varivodaart4/video/7085074095787756806
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11.04.2022 10:06 Ответить
зе-команду три місяці підряд попереджали західні лідери, що відповідно до даних їх розвідок, рашисти планують вторгнення в Україну. Треба готуватися! А що робили в цей час зе-гниди? Вони реготіли над західними партнерами і грабували державний бюджет. Їм було похер на громадян держави. Ось і поржали виродки.
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11.04.2022 10:09 Ответить
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11.04.2022 10:14 Ответить
так то термінологія вєлюровой котлети-мітбола.
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11.04.2022 10:57 Ответить
А чогоб їм не ржати. А вот плакати та скиглить на тяжку долю бедемо ми, акі обрали цих реготатих.
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11.04.2022 10:14 Ответить
Это печально и грустно , но оно и понятно - орки-изверни уничтожают все и убивают всех. Даже тех кто был за "руцький мир"!
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11.04.2022 10:11 Ответить
шо то за карикатура?
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11.04.2022 10:13 Ответить
Не знають коли , де, як і з якими результатами війна закінчится, зате точно знають на скільки там процентів що і де знизиться
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11.04.2022 10:13 Ответить
і не говоріть..їм чуть не з космосу прям видно..балаболи вони.
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11.04.2022 10:15 Ответить
От создателей " Киеву осталось 72 часа"...
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11.04.2022 10:22 Ответить
Врут? Экономика Украины растет? Может озвучите ваш прогноз?
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11.04.2022 10:40 Ответить
за прогнозами свідків секти святого Петра у 14-му році московія мала б вже розвалитися як мінімум два рази.
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11.04.2022 10:43 Ответить
ваші прогнози для пожирачів солов'їного помьоту.
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11.04.2022 10:55 Ответить
Прогнозы засуньте в сраку, бабки давайте и побольше на восстановление.
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11.04.2022 11:03 Ответить
 
 