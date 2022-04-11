Ми не готові віддавати свої території, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що " не готовий" віддавати території, хоча і визнає, що такі вимоги від Росії вже звучать.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю програмі "60 хвилин" на американському телеканалі CBS, інформує Цензор.НЕТ.
"Чи готові ми віддати території за мир? Ми не готові віддавати свої території. Я б не хотів потрапити в ситуацію, коли мені доведеться про це думати і реально відповідати на це запитання. Ми вже віддали життя багатьох людей, щоб зберегти державу. Ми як мінімум винні їм (людям. – Ред.)... але це життя і буває по-різному", - сказав Зеленський.
"Ми розуміємо російську сторону. Вони кажуть: визнайте Крим російською територією... я точно це визнавати не буду. А потім вони кажуть: давайте вирішимо питання з Донбасом. А апетит там зріс, вони хочуть весь Донбас. А потім вони окупували Херсонську область і були б раді забрати південь. Такі питання стоятимуть на зустрічі (з Путіним. - Ред.), якщо вона буде", - зауважив глава держави.
Відповідаючи на запитання, що буде для нього перемогою, Зеленський сказав: "її відчують наші люди. Вони повернуться. Повернення людей - це кров для організму. Без них нічого немає, і сенсу немає в територіях. Повернуться люди, бомбардування закінчаться, ми повернемо наші території і військових. Росії на них не буде. Так, я розумію, що вони (росіяни. – Ред.) не вийдуть з Криму. Я розумію, що будемо довго боротися і торгуватися за території на Сході, на Донбасі. Повернуться люди, підуть танки, тоді це буде перемога".
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Путин идет за кораблем. Точка.
У вересні 2021 року, за два місяці до того, як адміністрація президента США Джо Байдена почала голосно попереджати про вторгнення Росії та ділитися розвідувальними даними про нарощування військ на кордонах України, Залужний описав підготовку до нападу.
«Я завжди про це говорив з моменту вступу на посаду - бо це загроза повномасштабної агресії», - сказав тоді Залужний в інтерв'ю Радіо Свобода. «Відповідно, наше завдання як Збройних Сил - не чекати манни небесної. Ми повинні до цього підготуватися. І ми робимо для цього все. Зі свого боку ми проводимо комплекс навчань, у тому числі наших західних партнерів, у тому числі членів НАТО, а також партнерів по НАТО. Ми робимо все можливе, щоб ворог, так би мовити, не охоче реалізував такий сценарій». У січні Залужний спілкувався з Військовим комітетом НАТО, вищим органом офіцерів у формі, і сказав їм, що українські військові готові.
"Я нагадав союзникам, що наша війна триває з 2014 року, і з тих пір ми робимо свою роботу", - сказав він Національному інформаційному агентству "Укрінформ" після зустрічі.
Якого числа родина Зеленського покинула країну якщо кажуть що влада знала за місяць про неминучій напад?
Яку корисну роль грає ОП та ЗЕ для перемоги (окрім ролі "особістів")?
Де "звіряче" очищення ОП від ворожих агентів, чи прослушка докладає що всі свої, може проблема в прослушці?
А хто його послухає, крім Люсі Дристовіч?
так виходить?
це тільки я чую, як дзвенять порожні "сталеві яйця" найвеличнішого?
https://interfax.com.ua/news/election/555686.html
А вот для тех зелебобиков, которые за это чмо голосовали... Или головсовывали...
Він постає страшним в своїй відвертості:
"Ми не готові віддавати свої території... Це життя і буває по-різному". "Ми розуміємо російську сторону... Люди ... повернуться... Без них нічого немає, і сенсу немає в територіях... Я розумію, що росіяни не вийдуть з Криму. Я розумію, що будемо довго ... торгуватися за території на Сході, на Донбасі..."
Ця с..ка тільки і вміє торгуватися, і продаватися...
значь срочно тушил пожар зрады - канцлер Австрияшки привез Эрмаку план капитуляции под видом "черновика договора"
36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського
https://m.facebook.com/129736044230484/posts/1193721624498582/?sfnsn=mo
**** ! Да это тебе любой скажет, что надо говорить, что же ты курва мелишь какой то бред ??????
То как вы защищаете свою родину весь мир запомнит на всю жизнь. Победа будет за вами ! За вами правда.
Слава Украине ! Героям слава ! ! !
А то народ определится сам
То есть зеленский таки отдал Крым российским оккупантам.
Откупиться Украинским Крымом, отдать украинских граждан в рабство, изнасилование, пытки, на смерть для него победа.
Яка кількість ворожих військ блокує Маріуполь з півночі і з заходу? Який склад цих військ?
Яка кількість ворожих військ окупувала залізничний і автомобільний шляхи від Запоріжжя до Маріуполя? Який склад цих військ? - Хоча би, в БЕРДЯНСЬКу?!
Їх же там не 1 мільйон, і не 2 мільйони, так? - Оцінка можливостей починається з розвідданих - з оцінки ресурсів ворога.
Хіба у України немає можливості нейтралізувати 5-7 тис. окупантів, роззосереджених у зоні від Запоріжжя до Бердянська, Маріуполя і Волновахи? (Заодно і Мелітополь з Генічеськом можна було би розглянути на предмет створення коридору до Криму, бо такий коридор мав би дуже сильний психологічний ефект на ворожі війська, частина з яких з Криму.)
Хіба немає можливості підтягти підкріплення з Києва, наприклад, забезпечивши можливість дуже швидко повернути ці сили назад до Києва в разі потреби?
думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,
то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.
А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.
При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)