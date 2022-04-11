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Ми не готові віддавати свої території, - Зеленський

крым

Президент України Володимир Зеленський заявив, що " не готовий" віддавати території, хоча і визнає, що такі вимоги від Росії вже звучать.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю програмі "60 хвилин" на американському телеканалі CBS, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи готові ми віддати території за мир? Ми не готові віддавати свої території. Я б не хотів потрапити в ситуацію, коли мені доведеться про це думати і реально відповідати на це запитання. Ми вже віддали життя багатьох людей, щоб зберегти державу. Ми як мінімум винні їм (людям. – Ред.)... але це життя і буває по-різному", - сказав Зеленський.

"Ми розуміємо російську сторону. Вони кажуть: визнайте Крим російською територією... я точно це визнавати не буду. А потім вони кажуть: давайте вирішимо питання з Донбасом. А апетит там зріс, вони хочуть весь Донбас. А потім вони окупували Херсонську область і були б раді забрати південь. Такі питання стоятимуть на зустрічі (з Путіним. - Ред.), якщо вона буде", - зауважив глава держави.

Відповідаючи на запитання, що буде для нього перемогою, Зеленський сказав: "її відчують наші люди. Вони повернуться. Повернення людей - це кров для організму. Без них нічого немає, і сенсу немає в територіях. Повернуться люди, бомбардування закінчаться, ми повернемо наші території і військових. Росії на них не буде. Так, я розумію, що вони (росіяни. – Ред.) не вийдуть з Криму. Я розумію, що будемо довго боротися і торгуватися за території на Сході, на Донбасі. Повернуться люди, підуть танки, тоді це буде перемога".

Читайте також: Захід міг запобігти агресії Росії, - Зеленський

Автор: 

армія рф (17309) Зеленський Володимир (23775) Крим (14138) перемовини (2866) росія (65073) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+78
починає бісити, цей "мармелад" у штанях
трохи погеройствував, та продовжив стару пісню
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11.04.2022 16:30
+76
"Чи готові ми віддати території за мир? Ми не готові віддавати свої території."

Він так і не зрозумів, що сдача територій не здійснюється "бажанням" чи "не бажанням" одніє людини, чи групи людей.
За три роки, схоже, що він так і не прочитав Конституцію України.
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11.04.2022 16:30
+54
та ми в курсі, шо бесплатно ти нічого не віддаси.
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11.04.2022 16:29
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Путина 20 лет любили так, что он превратился в Гитлера. Даже перед войной никто не пискнул и превентивных санкций не ввел. В эти дни коррумпированная Путиным Мари Ле Пен упорно прет к власти во Франции. Истерзанная Украина еще "не готова отдавать", так сказать.

Путин идет за кораблем. Точка.
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11.04.2022 17:39 Відповісти
зеЛох Оманський запрошував усіх на шашлики та просив не сіяти паніку, а армія на нього забила і просто робила свою справу.

У вересні 2021 року, за два місяці до того, як адміністрація президента США Джо Байдена почала голосно попереджати про вторгнення Росії та ділитися розвідувальними даними про нарощування військ на кордонах України, Залужний описав підготовку до нападу.

«Я завжди про це говорив з моменту вступу на посаду - бо це загроза повномасштабної агресії», - сказав тоді Залужний в інтерв'ю Радіо Свобода. «Відповідно, наше завдання як Збройних Сил - не чекати манни небесної. Ми повинні до цього підготуватися. І ми робимо для цього все. Зі свого боку ми проводимо комплекс навчань, у тому числі наших західних партнерів, у тому числі членів НАТО, а також партнерів по НАТО. Ми робимо все можливе, щоб ворог, так би мовити, не охоче реалізував такий сценарій». У січні Залужний спілкувався з Військовим комітетом НАТО, вищим органом офіцерів у формі, і сказав їм, що українські військові готові.

"Я нагадав союзникам, що наша війна триває з 2014 року, і з тих пір ми робимо свою роботу", - сказав він Національному інформаційному агентству "Укрінформ" після зустрічі.
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11.04.2022 17:40 Відповісти
Що за бред про зустріч з ху🙄лом? Після Бучі і інших міст які перемовини про мир? І взагалі, вважаю перемовини повинні вести військові, йде війна і тільки вони вправі щось вирішувать! Ім довіра!
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11.04.2022 17:46 Відповісти
То треба публічно стратити/ув'язнити тих хто розмінував виходи з криму включаючі мости та знищів дистанційний підрив мостів.

Якого числа родина Зеленського покинула країну якщо кажуть що влада знала за місяць про неминучій напад?

Яку корисну роль грає ОП та ЗЕ для перемоги (окрім ролі "особістів")?

Де "звіряче" очищення ОП від ворожих агентів, чи прослушка докладає що всі свої, може проблема в прослушці?
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11.04.2022 17:47 Відповісти
Навпаки українці вже перемогли, тому що Вони напевне знають що у нас два вороги, ОПа і рашистан.
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11.04.2022 17:54 Відповісти
Перед підписанням договору з РФ договір має бути доведений до народу і затверджений ВР!
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12.04.2022 06:49 Відповісти
Пам'ятається - цей "герой" колотив себе п'яткою в груди: "Я б вмер, але Крим не віддав би!". А зараз: "Ми (поки що) не готові".
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11.04.2022 17:55 Відповісти
Ну да, ещё не вечер... Но как только, так сразу. Именно так это и звучит...
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11.04.2022 18:06 Відповісти
Мабуть цей хлопчик досі не розуміє, шо віддати орками Херсонську та Запорізьку область на додачу до Донецької та Луганської області- це поставити крест (на довгі десятиріччя) на допомозі від США, Великої Британії, европейських держав і заплямувати своє призвіще навічно ганьбою!
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11.04.2022 18:06 Відповісти
А хто йому дозволить?
А хто його послухає, крім Люсі Дристовіч?
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11.04.2022 18:23 Відповісти
Божечки який він слабкий.... мужику підфартило підігнали булаву, а він її підняти не може....
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11.04.2022 18:08 Відповісти
Хто це ми і що значить постановка запитання готові-не готові?!! "Я не готовий зараз підкласти свою маму під москаля"? Реальний їбанько! Страх втратив геть.
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11.04.2022 18:13 Відповісти
ще трошки дотисніть - і будемо готові?
так виходить?
це тільки я чую, як дзвенять порожні "сталеві яйця" найвеличнішого?
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11.04.2022 18:14 Відповісти
Як послухати арахімію з подоляком то складається враження що ВИ якраз були готові та Українці завадили.
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11.04.2022 18:22 Відповісти
"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись", - подчеркнул шоумен.
https://interfax.com.ua/news/election/555686.html

А вот для тех зелебобиков, которые за это чмо голосовали... Или головсовывали...
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11.04.2022 18:24 Відповісти
Читаємо уважно малограмотний спіч, очищений від словесної луски.
Він постає страшним в своїй відвертості:
"Ми не готові віддавати свої території... Це життя і буває по-різному". "Ми розуміємо російську сторону... Люди ... повернуться... Без них нічого немає, і сенсу немає в територіях... Я розумію, що росіяни не вийдуть з Криму. Я розумію, що будемо довго ... торгуватися за території на Сході, на Донбасі..."
Ця с..ка тільки і вміє торгуватися, і продаватися...
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11.04.2022 18:35 Відповісти
ДЕБЛОКИРУЙ МАРИУПОЛЬ ТВАРЬ!!!!!!!
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11.04.2022 18:41 Відповісти
А что, можешь быть и готовым?
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11.04.2022 18:42 Відповісти
Не готов или не собираешься?
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11.04.2022 18:43 Відповісти
Собирается, но не готов...
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11.04.2022 19:43 Відповісти
і ось це його "...ми розуміємо російську сторону..." - якось дуже пуйово звучить
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11.04.2022 20:36 Відповісти
не зря Борька Джонсон примчал!! пряом без приглашения и внезапно) это не дипломатически, это не принято не разу

значь срочно тушил пожар зрады - канцлер Австрияшки привез Эрмаку план капитуляции под видом "черновика договора"
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11.04.2022 18:52 Відповісти
Звернення до українського народу
36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського
https://m.facebook.com/129736044230484/posts/1193721624498582/?sfnsn=mo
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11.04.2022 18:56 Відповісти
Да, *****, від того звернення, кров в жилах одночасно і закипає, і холоне.
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11.04.2022 23:26 Відповісти
...ми не готові", ...я б не хотів..." Може, він був готовий ще місяць тому?
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11.04.2022 18:57 Відповісти
"А потім вони окупували Херсонську область і були б раді забрати південь". Они б не окупировали Херсон если бы вы не разминировали перешеек, если бы вы взорвали Антоновский мост и если бы нас не оставили здесь полицейские, военные и т.д.
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11.04.2022 18:59 Відповісти
як тільки починають мутити.... а до масових вбивств у Бучі були готові віддати території ? А ж бігом, Бо там нема українців, цей десятирукий херувім наскрізь заражений зрадофільством.
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11.04.2022 19:23 Відповісти
І Херсон?
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11.04.2022 20:03 Відповісти
не готовы???? то есть ща подготовитесь и тогда можно отдавать?!
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11.04.2022 20:14 Відповісти
Так. Шото не понятно. Зеленский собрался возвращать военных и торговать нашими территориями? Т.е. типа, мы рашке оставляем Крым и Юг, а они нам, так уж и быть, Донбасс? А ничё, шо в Конституции Украина суверенна и неделима? Он шо, вобще уже? Ни о какой торговли территориями не может быть и речи. Там тоже живут украинцы. И это чмо решило отдать их на милость кацапам?
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11.04.2022 20:24 Відповісти
Предурь. Скажи "Мы не хотим мира, мы хотим только победы!. Мы должны просто убивать русню. Даже если мы все поляжем мы всю рашку заберем с собой в ад. Главное для нас - перенести военные действия на территорию врага. И т.д."

**** ! Да это тебе любой скажет, что надо говорить, что же ты курва мелишь какой то бред ??????
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11.04.2022 20:28 Відповісти
Вот когда вислюк омнский говорит без суфлера ,или спичмейкеры плохо поработали,а зебил понес "отсебятину"...
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11.04.2022 23:23 Відповісти
Украинцы, вы великая нация !
То как вы защищаете свою родину весь мир запомнит на всю жизнь. Победа будет за вами ! За вами правда.
Слава Украине ! Героям слава ! ! !
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11.04.2022 20:42 Відповісти
Спасибо, !
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11.04.2022 21:51 Відповісти
Наша, Николаевская, 36 бригада Морской Пехоты. Вот здесь они все живые - https://inshe.tv/video/2019-12-04/490259/ https://inshe.tv/video/2019-12-04/490259/

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11.04.2022 22:08 Відповісти
Товарищ ЗЕ, вы уже определитесь в конце концов, на что вы готовы.

А то народ определится сам
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11.04.2022 21:54 Відповісти
Гандончик штопаный , деблокируй Мариуполь...!!!
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11.04.2022 22:28 Відповісти
мы неготовы это неправильно. надо сказат мы неотдадим и все
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11.04.2022 22:33 Відповісти
Блатт,так бєняренигат вже віддав : арахамлотупе вже давно злітало в Відень до фірташа за водицю в крим....ну й сухопутний перехід...чому зараз добивають Маріуполь,гундосик же розказує ,що там жахіття і буде більше....і треба згодитись з бєніноюкаламоя оборудкою....кому ці українці довірили своє життя,своє майбутнє-пройдисвіту бєні???
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11.04.2022 23:23 Відповісти
"...Да, я понимаю, что они (россияне. - Ред.) не выйдут из Крыма. Я понимаю, что будем долго бороться и торговаться за территории на Востоке, на Донбассе. Вернутся люди, уйдут танки, тогда это будет победа"

То есть зеленский таки отдал Крым российским оккупантам.

Откупиться Украинским Крымом, отдать украинских граждан в рабство, изнасилование, пытки, на смерть для него победа.
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11.04.2022 23:42 Відповісти
Коли влада мовчить про можливість розблокування Маріуполя або говорить про неможливість цього, то виникають запитання:

Яка кількість ворожих військ блокує Маріуполь з півночі і з заходу? Який склад цих військ?

Яка кількість ворожих військ окупувала залізничний і автомобільний шляхи від Запоріжжя до Маріуполя? Який склад цих військ? - Хоча би, в БЕРДЯНСЬКу?!
Їх же там не 1 мільйон, і не 2 мільйони, так? - Оцінка можливостей починається з розвідданих - з оцінки ресурсів ворога.

Хіба у України немає можливості нейтралізувати 5-7 тис. окупантів, роззосереджених у зоні від Запоріжжя до Бердянська, Маріуполя і Волновахи? (Заодно і Мелітополь з Генічеськом можна було би розглянути на предмет створення коридору до Криму, бо такий коридор мав би дуже сильний психологічний ефект на ворожі війська, частина з яких з Криму.)

Хіба немає можливості підтягти підкріплення з Києва, наприклад, забезпечивши можливість дуже швидко повернути ці сили назад до Києва в разі потреби?
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12.04.2022 00:18 Відповісти
Враховуючи особливості психічного стану загарбників,

думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,

то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
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12.04.2022 00:38 Відповісти
Незрозуміло, чому Україна не залучає (не мобілізує) добровольців (які готові не за гроші, а за ідею захищати свою країну), для того, щоби мати додаткові сили якщо не прямо зараз, то, хоча би, завтра-післязавтра або через тиждень, за який їх можна додатково підготувати.

Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.

А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.

При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.

(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
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12.04.2022 00:41 Відповісти
нє готов.. нє созрєл, но зрєєт
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12.04.2022 01:44 Відповісти
Есть ощущение, что все уже сдано, и мьі наблюдаем спектакль 95 квартала "защита родиньі". Вот только народ и армия не читали сценарий и портят шоу.
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12.04.2022 08:59 Відповісти
Какую-то сумбурную маланскую х-ню несет.
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12.04.2022 09:36 Відповісти
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