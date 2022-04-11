Ми не готові віддавати свої території, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що " не готовий" віддавати території, хоча і визнає, що такі вимоги від Росії вже звучать.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю програмі "60 хвилин" на американському телеканалі CBS, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи готові ми віддати території за мир? Ми не готові віддавати свої території. Я б не хотів потрапити в ситуацію, коли мені доведеться про це думати і реально відповідати на це запитання. Ми вже віддали життя багатьох людей, щоб зберегти державу. Ми як мінімум винні їм (людям. – Ред.)... але це життя і буває по-різному", - сказав Зеленський.

"Ми розуміємо російську сторону. Вони кажуть: визнайте Крим російською територією... я точно це визнавати не буду. А потім вони кажуть: давайте вирішимо питання з Донбасом. А апетит там зріс, вони хочуть весь Донбас. А потім вони окупували Херсонську область і були б раді забрати південь. Такі питання стоятимуть на зустрічі (з Путіним. - Ред.), якщо вона буде", - зауважив глава держави.

Відповідаючи на запитання, що буде для нього перемогою, Зеленський сказав: "її відчують наші люди. Вони повернуться. Повернення людей - це кров для організму. Без них нічого немає, і сенсу немає в територіях. Повернуться люди, бомбардування закінчаться, ми повернемо наші території і військових. Росії на них не буде. Так, я розумію, що вони (росіяни. – Ред.) не вийдуть з Криму. Я розумію, що будемо довго боротися і торгуватися за території на Сході, на Донбасі. Повернуться люди, підуть танки, тоді це буде перемога".

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