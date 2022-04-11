Мы не готовы отдавать свои территории, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не готов" отдавать территории, хотя и признает, что подобные требования от России уже звучат.

Об этом Зеленский заявил в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS, передает Цензор.НЕТ.

"Готовы ли мы отдать территории за мир? Мы не готовы отдавать свои территории. Я бы не хотел попасть в ситуацию, когда мне придется об этом думать и реально отвечать на этот вопрос. Мы уже отдали жизнь многих людей, чтобы сохранить государство. Мы как минимум должны им (людям. – Ред.)... но это жизнь и бывает по-разному", - сказал Зеленский.

"Мы понимаем российскую сторону. Они говорят: признайте Крым российской территорией... я точно это признавать не буду. А потом они говорят: давайте решим вопрос с Донбассом. А аппетит там вырос, они хотят весь Донбасс. А потом они оккупировали Херсонскую область и были бы рады забрать юг. Такие вопросы будут стоять на встрече (с Путиным. – Ред.), если она будет", – заметил глава государства.

Отвечая на вопрос, что будет для него победой, Зеленский сказал: "ее ощутят наши люди. Они вернутся. Возвращение людей – это кровь для организма. Без них ничего нет, и смысла нет в территориях. Вернутся люди, бомбардировки закончатся, мы вернем наши территории и военных. России на них не будет. Да, я понимаю, что они (россияне. - Ред.) не выйдут из Крыма. Я понимаю, что будем долго бороться и торговаться за территории на Востоке, на Донбассе. Вернутся люди, уйдут танки, тогда это будет победа".

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