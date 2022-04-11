РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10878 посетителей онлайн
Новости Война
24 995 152

Мы не готовы отдавать свои территории, - Зеленский

крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не готов" отдавать территории, хотя и признает, что подобные требования от России уже звучат.

Об этом Зеленский заявил в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS, передает Цензор.НЕТ.

"Готовы ли мы отдать территории за мир? Мы не готовы отдавать свои территории. Я бы не хотел попасть в ситуацию, когда мне придется об этом думать и реально отвечать на этот вопрос. Мы уже отдали жизнь многих людей, чтобы сохранить государство. Мы как минимум должны им (людям. – Ред.)... но это жизнь и бывает по-разному", - сказал Зеленский.

"Мы понимаем российскую сторону. Они говорят: признайте Крым российской территорией... я точно это признавать не буду. А потом они говорят: давайте решим вопрос с Донбассом. А аппетит там вырос, они хотят весь Донбасс. А потом они оккупировали Херсонскую область и были бы рады забрать юг. Такие вопросы будут стоять на встрече (с Путиным. – Ред.), если она будет", – заметил глава государства.

Отвечая на вопрос, что будет для него победой, Зеленский сказал: "ее ощутят наши люди. Они вернутся. Возвращение людей – это кровь для организма. Без них ничего нет, и смысла нет в территориях. Вернутся люди, бомбардировки закончатся, мы вернем наши территории и военных. России на них не будет. Да, я понимаю, что они (россияне. - Ред.) не выйдут из Крыма. Я понимаю, что будем долго бороться и торговаться за территории на Востоке, на Донбассе. Вернутся люди, уйдут танки, тогда это будет победа".

Также читайте: Запад мог предотвратить агрессию России, - Зеленский

армия РФ (19160) Зеленский Владимир (20311) Крым (26376) переговоры (4929) россия (95467) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+78
починає бісити, цей "мармелад" у штанях
трохи погеройствував, та продовжив стару пісню
показать весь комментарий
11.04.2022 16:30
+76
"Чи готові ми віддати території за мир? Ми не готові віддавати свої території."

Він так і не зрозумів, що сдача територій не здійснюється "бажанням" чи "не бажанням" одніє людини, чи групи людей.
За три роки, схоже, що він так і не прочитав Конституцію України.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:30
+54
та ми в курсі, шо бесплатно ти нічого не віддаси.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Путина 20 лет любили так, что он превратился в Гитлера. Даже перед войной никто не пискнул и превентивных санкций не ввел. В эти дни коррумпированная Путиным Мари Ле Пен упорно прет к власти во Франции. Истерзанная Украина еще "не готова отдавать", так сказать.

Путин идет за кораблем. Точка.
показать весь комментарий
11.04.2022 17:39 Ответить
зеЛох Оманський запрошував усіх на шашлики та просив не сіяти паніку, а армія на нього забила і просто робила свою справу.

У вересні 2021 року, за два місяці до того, як адміністрація президента США Джо Байдена почала голосно попереджати про вторгнення Росії та ділитися розвідувальними даними про нарощування військ на кордонах України, Залужний описав підготовку до нападу.

«Я завжди про це говорив з моменту вступу на посаду - бо це загроза повномасштабної агресії», - сказав тоді Залужний в інтерв'ю Радіо Свобода. «Відповідно, наше завдання як Збройних Сил - не чекати манни небесної. Ми повинні до цього підготуватися. І ми робимо для цього все. Зі свого боку ми проводимо комплекс навчань, у тому числі наших західних партнерів, у тому числі членів НАТО, а також партнерів по НАТО. Ми робимо все можливе, щоб ворог, так би мовити, не охоче реалізував такий сценарій». У січні Залужний спілкувався з Військовим комітетом НАТО, вищим органом офіцерів у формі, і сказав їм, що українські військові готові.

"Я нагадав союзникам, що наша війна триває з 2014 року, і з тих пір ми робимо свою роботу", - сказав він Національному інформаційному агентству "Укрінформ" після зустрічі.
показать весь комментарий
11.04.2022 17:40 Ответить
Що за бред про зустріч з ху🙄лом? Після Бучі і інших міст які перемовини про мир? І взагалі, вважаю перемовини повинні вести військові, йде війна і тільки вони вправі щось вирішувать! Ім довіра!
показать весь комментарий
11.04.2022 17:46 Ответить
То треба публічно стратити/ув'язнити тих хто розмінував виходи з криму включаючі мости та знищів дистанційний підрив мостів.

Якого числа родина Зеленського покинула країну якщо кажуть що влада знала за місяць про неминучій напад?

Яку корисну роль грає ОП та ЗЕ для перемоги (окрім ролі "особістів")?

Де "звіряче" очищення ОП від ворожих агентів, чи прослушка докладає що всі свої, може проблема в прослушці?
показать весь комментарий
11.04.2022 17:47 Ответить
Навпаки українці вже перемогли, тому що Вони напевне знають що у нас два вороги, ОПа і рашистан.
показать весь комментарий
11.04.2022 17:54 Ответить
Перед підписанням договору з РФ договір має бути доведений до народу і затверджений ВР!
показать весь комментарий
12.04.2022 06:49 Ответить
Пам'ятається - цей "герой" колотив себе п'яткою в груди: "Я б вмер, але Крим не віддав би!". А зараз: "Ми (поки що) не готові".
показать весь комментарий
11.04.2022 17:55 Ответить
Ну да, ещё не вечер... Но как только, так сразу. Именно так это и звучит...
показать весь комментарий
11.04.2022 18:06 Ответить
Мабуть цей хлопчик досі не розуміє, шо віддати орками Херсонську та Запорізьку область на додачу до Донецької та Луганської області- це поставити крест (на довгі десятиріччя) на допомозі від США, Великої Британії, европейських держав і заплямувати своє призвіще навічно ганьбою!
показать весь комментарий
11.04.2022 18:06 Ответить
А хто йому дозволить?
А хто його послухає, крім Люсі Дристовіч?
показать весь комментарий
11.04.2022 18:23 Ответить
Божечки який він слабкий.... мужику підфартило підігнали булаву, а він її підняти не може....
показать весь комментарий
11.04.2022 18:08 Ответить
Хто це ми і що значить постановка запитання готові-не готові?!! "Я не готовий зараз підкласти свою маму під москаля"? Реальний їбанько! Страх втратив геть.
показать весь комментарий
11.04.2022 18:13 Ответить
ще трошки дотисніть - і будемо готові?
так виходить?
це тільки я чую, як дзвенять порожні "сталеві яйця" найвеличнішого?
показать весь комментарий
11.04.2022 18:14 Ответить
Як послухати арахімію з подоляком то складається враження що ВИ якраз були готові та Українці завадили.
показать весь комментарий
11.04.2022 18:22 Ответить
"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись", - подчеркнул шоумен.
https://interfax.com.ua/news/election/555686.html

А вот для тех зелебобиков, которые за это чмо голосовали... Или головсовывали...
показать весь комментарий
11.04.2022 18:24 Ответить
Читаємо уважно малограмотний спіч, очищений від словесної луски.
Він постає страшним в своїй відвертості:
"Ми не готові віддавати свої території... Це життя і буває по-різному". "Ми розуміємо російську сторону... Люди ... повернуться... Без них нічого немає, і сенсу немає в територіях... Я розумію, що росіяни не вийдуть з Криму. Я розумію, що будемо довго ... торгуватися за території на Сході, на Донбасі..."
Ця с..ка тільки і вміє торгуватися, і продаватися...
показать весь комментарий
11.04.2022 18:35 Ответить
ДЕБЛОКИРУЙ МАРИУПОЛЬ ТВАРЬ!!!!!!!
показать весь комментарий
11.04.2022 18:41 Ответить
А что, можешь быть и готовым?
показать весь комментарий
11.04.2022 18:42 Ответить
Не готов или не собираешься?
показать весь комментарий
11.04.2022 18:43 Ответить
Собирается, но не готов...
показать весь комментарий
11.04.2022 19:43 Ответить
і ось це його "...ми розуміємо російську сторону..." - якось дуже пуйово звучить
показать весь комментарий
11.04.2022 20:36 Ответить
не зря Борька Джонсон примчал!! пряом без приглашения и внезапно) это не дипломатически, это не принято не разу

значь срочно тушил пожар зрады - канцлер Австрияшки привез Эрмаку план капитуляции под видом "черновика договора"
показать весь комментарий
11.04.2022 18:52 Ответить
Звернення до українського народу
36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського
https://m.facebook.com/129736044230484/posts/1193721624498582/?sfnsn=mo
показать весь комментарий
11.04.2022 18:56 Ответить
Да, *****, від того звернення, кров в жилах одночасно і закипає, і холоне.
показать весь комментарий
11.04.2022 23:26 Ответить
...ми не готові", ...я б не хотів..." Може, він був готовий ще місяць тому?
показать весь комментарий
11.04.2022 18:57 Ответить
"А потім вони окупували Херсонську область і були б раді забрати південь". Они б не окупировали Херсон если бы вы не разминировали перешеек, если бы вы взорвали Антоновский мост и если бы нас не оставили здесь полицейские, военные и т.д.
показать весь комментарий
11.04.2022 18:59 Ответить
як тільки починають мутити.... а до масових вбивств у Бучі були готові віддати території ? А ж бігом, Бо там нема українців, цей десятирукий херувім наскрізь заражений зрадофільством.
показать весь комментарий
11.04.2022 19:23 Ответить
І Херсон?
показать весь комментарий
11.04.2022 20:03 Ответить
не готовы???? то есть ща подготовитесь и тогда можно отдавать?!
показать весь комментарий
11.04.2022 20:14 Ответить
Так. Шото не понятно. Зеленский собрался возвращать военных и торговать нашими территориями? Т.е. типа, мы рашке оставляем Крым и Юг, а они нам, так уж и быть, Донбасс? А ничё, шо в Конституции Украина суверенна и неделима? Он шо, вобще уже? Ни о какой торговли территориями не может быть и речи. Там тоже живут украинцы. И это чмо решило отдать их на милость кацапам?
показать весь комментарий
11.04.2022 20:24 Ответить
Предурь. Скажи "Мы не хотим мира, мы хотим только победы!. Мы должны просто убивать русню. Даже если мы все поляжем мы всю рашку заберем с собой в ад. Главное для нас - перенести военные действия на территорию врага. И т.д."

**** ! Да это тебе любой скажет, что надо говорить, что же ты курва мелишь какой то бред ??????
показать весь комментарий
11.04.2022 20:28 Ответить
Вот когда вислюк омнский говорит без суфлера ,или спичмейкеры плохо поработали,а зебил понес "отсебятину"...
показать весь комментарий
11.04.2022 23:23 Ответить
Украинцы, вы великая нация !
То как вы защищаете свою родину весь мир запомнит на всю жизнь. Победа будет за вами ! За вами правда.
Слава Украине ! Героям слава ! ! !
показать весь комментарий
11.04.2022 20:42 Ответить
Спасибо, !
показать весь комментарий
11.04.2022 21:51 Ответить
Наша, Николаевская, 36 бригада Морской Пехоты. Вот здесь они все живые - https://inshe.tv/video/2019-12-04/490259/ https://inshe.tv/video/2019-12-04/490259/

показать весь комментарий
11.04.2022 22:08 Ответить
Товарищ ЗЕ, вы уже определитесь в конце концов, на что вы готовы.

А то народ определится сам
показать весь комментарий
11.04.2022 21:54 Ответить
Гандончик штопаный , деблокируй Мариуполь...!!!
показать весь комментарий
11.04.2022 22:28 Ответить
мы неготовы это неправильно. надо сказат мы неотдадим и все
показать весь комментарий
11.04.2022 22:33 Ответить
Блатт,так бєняренигат вже віддав : арахамлотупе вже давно злітало в Відень до фірташа за водицю в крим....ну й сухопутний перехід...чому зараз добивають Маріуполь,гундосик же розказує ,що там жахіття і буде більше....і треба згодитись з бєніноюкаламоя оборудкою....кому ці українці довірили своє життя,своє майбутнє-пройдисвіту бєні???
показать весь комментарий
11.04.2022 23:23 Ответить
"...Да, я понимаю, что они (россияне. - Ред.) не выйдут из Крыма. Я понимаю, что будем долго бороться и торговаться за территории на Востоке, на Донбассе. Вернутся люди, уйдут танки, тогда это будет победа"

То есть зеленский таки отдал Крым российским оккупантам.

Откупиться Украинским Крымом, отдать украинских граждан в рабство, изнасилование, пытки, на смерть для него победа.
показать весь комментарий
11.04.2022 23:42 Ответить
Коли влада мовчить про можливість розблокування Маріуполя або говорить про неможливість цього, то виникають запитання:

Яка кількість ворожих військ блокує Маріуполь з півночі і з заходу? Який склад цих військ?

Яка кількість ворожих військ окупувала залізничний і автомобільний шляхи від Запоріжжя до Маріуполя? Який склад цих військ? - Хоча би, в БЕРДЯНСЬКу?!
Їх же там не 1 мільйон, і не 2 мільйони, так? - Оцінка можливостей починається з розвідданих - з оцінки ресурсів ворога.

Хіба у України немає можливості нейтралізувати 5-7 тис. окупантів, роззосереджених у зоні від Запоріжжя до Бердянська, Маріуполя і Волновахи? (Заодно і Мелітополь з Генічеськом можна було би розглянути на предмет створення коридору до Криму, бо такий коридор мав би дуже сильний психологічний ефект на ворожі війська, частина з яких з Криму.)

Хіба немає можливості підтягти підкріплення з Києва, наприклад, забезпечивши можливість дуже швидко повернути ці сили назад до Києва в разі потреби?
показать весь комментарий
12.04.2022 00:18 Ответить
Враховуючи особливості психічного стану загарбників,

думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,

то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
показать весь комментарий
12.04.2022 00:38 Ответить
Незрозуміло, чому Україна не залучає (не мобілізує) добровольців (які готові не за гроші, а за ідею захищати свою країну), для того, щоби мати додаткові сили якщо не прямо зараз, то, хоча би, завтра-післязавтра або через тиждень, за який їх можна додатково підготувати.

Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.

А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.

При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.

(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
показать весь комментарий
12.04.2022 00:41 Ответить
нє готов.. нє созрєл, но зрєєт
показать весь комментарий
12.04.2022 01:44 Ответить
Есть ощущение, что все уже сдано, и мьі наблюдаем спектакль 95 квартала "защита родиньі". Вот только народ и армия не читали сценарий и портят шоу.
показать весь комментарий
12.04.2022 08:59 Ответить
Какую-то сумбурную маланскую х-ню несет.
показать весь комментарий
12.04.2022 09:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 