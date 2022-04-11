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Новини Війна
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На Луганщині збито ворожий літак, - Гайдай

літак

На Луганщині наші захисники збили ворожий літак.

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Він також зазначив, що окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Зруйновано "стратегічну" будівлю - офісне приміщення.

"Ннайгарячіше в Кремінній, Рубіжному та Попасній, орки там намагаються здійснити прориви. Бої тривають, ворог несе втрати", - зауважив він.

Читайте також: Війська РФ обстріляли із важкого озброєння Лисичанськ, пряме влучання у багатоповерхівку, є жертви, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

армія рф (17309) літак (2900) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+41
привет от "разбитой" С-300
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11.04.2022 16:47
+18
У будь-якому разі, головне - збили!
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11.04.2022 16:58
+16
+1
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11.04.2022 16:48
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привет от "разбитой" С-300
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11.04.2022 16:47 Відповісти
Не думаю что с300 кроют Луганскую область, они скорее всего Харьков кроют и Николаев, на Луганскую область и буки подойдут
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11.04.2022 16:51 Відповісти
Это скорее стингер или старстрик
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11.04.2022 16:52 Відповісти
У будь-якому разі, головне - збили!
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11.04.2022 16:58 Відповісти
Добре коли вже є відповідний асортимент. Слава Україні, та союзникам.
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11.04.2022 19:07 Відповісти
+1
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11.04.2022 16:48 Відповісти
-1
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11.04.2022 17:26 Відповісти
- 155
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11.04.2022 17:42 Відповісти
vo kakuju riuzzge-litakofobiju zatevajet to polnostju razbitaja 25 fevralia ukrainskaja PVO i včera uničtožennye slovackie S-300...
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11.04.2022 20:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KHnwT9-vVBw
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11.04.2022 16:50 Відповісти
здорово! уверенно идем к хорошему для всех русских числу 200!
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11.04.2022 16:52 Відповісти
Правильно кацапов-захватчиков называть - росСияне или федерасты.Так называется их страна-мордор по конституции.Страна-террорист,вор-мародер и окупант.Их люто ненавидят украинцы и почти весь мир!
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11.04.2022 17:15 Відповісти
расистські *********.
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11.04.2022 17:19 Відповісти
Исторически мардовскими людоедами (мардва - людоеды), по китайской терминологии ё банью (ё бань - моськов улус), идеологически путирастами и едрасами.
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11.04.2022 18:44 Відповісти
********* має 560 літачків. Ми вже знищили десь 150. Кожний збитий літак суттєво наближає перемогу бо відновити вони вже не можуть. За 12 років вони збудували лише один СУ-57 і здатні були до війни будувати 1 на місяць. Для порівняння, штати випускають 140 літаків пятого+ покоління щомісяця...
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11.04.2022 16:52 Відповісти
Їм ще треба зберегти кілька сотень для оборони - бо "піндоси" нападуть.
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11.04.2022 16:57 Відповісти
Лётчиков уже нет, остались одни пилоты-выпускники, сбивать которых проще.
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11.04.2022 17:04 Відповісти
Всегда есть стратегический резерв из сельхоз летчиков-кукурузников и нелетающих пилотов аэрофлота!
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11.04.2022 17:42 Відповісти
1100 літаків кацапи мають. Інша річ - готовність і пілоти. Але і 154 за 46 днів війни це добре. Наш конвеєр Смерті працює.
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11.04.2022 17:07 Відповісти
Може це у всьому **********. Але на наш фронт більше вони виділити не можуть інакше оголять власні кордони і стануть "легкою здобиччю" будь кого з сусідів які планують щось з віджатого повернути.
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11.04.2022 17:17 Відповісти
Да, на всю парашу больше 1000 только истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков - по википедии. На Украину они похоже больше половины выделить не могут.
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11.04.2022 17:26 Відповісти
На бумаге может и так и хорошо если 70% от этого числа боеспособны или хотя-бы в состоянии взлететь.
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11.04.2022 17:47 Відповісти
Ще ніхто в історії так не ослабив рабсію, як **********, при ньому вона і рухне.
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11.04.2022 19:11 Відповісти
Остальные кордоны рашкостан преспокойно может оголять до единого человека, поскольку точно знает, что на него НИКТО нападать не будет!!!
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11.04.2022 18:37 Відповісти
Навіщо "нападати"? Просто почнуть красти ресурси. Системно. І що ж тоді дійде в розпорядження *****? За що жити?
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11.04.2022 18:44 Відповісти
У кацапів,як завжди,все в цифрах - на папері!Насправді біля 400 одиниць - непридатні!До слова,я з авіаторів!
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11.04.2022 17:22 Відповісти
Та там вже в ангарах аврал - "с помощью молотка, зубіла і ******* матєрі" все це "вводітся в строй" - як там у Гєбєщікова "впєрьод, впєрьод плєшивиє стада"...
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11.04.2022 17:36 Відповісти
1000 це з усіма транспортними та учбовими... винищувачів навряд че більше 500 справних було на всю країну.... була десь цифра 270 виділених для війни з Україною
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11.04.2022 17:46 Відповісти
Точні цифри виділеного для України на 24 лютого:
450 літаків
250 гелікоптерів
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11.04.2022 23:01 Відповісти
Больше .Если верить википедии одних только истребителей у них почти 1300 единиц
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11.04.2022 18:01 Відповісти
це не відповідає дійсності. У 2021 р ПКС Росії мали 548 винищувачів (у т.ч., 306 багатоцільових, з них 97 Су-35С, 71 Су-27СМ/СМ3, 91 Су-30СМ, 42 МиГ-29СМТ)
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11.04.2022 18:16 Відповісти
Еси верить пуки пердии у пида рассии 13 тыс танькав, но бис маторав.
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11.04.2022 18:53 Відповісти
винищувачів і ударної авіації загалом було біля однієї тисячі. С кільки з тієї тисячі було в належному стані для виконання бойових вильотів - це питання. Підозрюю, що десь 30% відсотків були "прибиті" до землі, або на ремзаводах. Залишилося 700. Щось треба тримати а Далекому Сході, щось для демонстраії - біля Китаю, та в азійській частині. Ще Карелія з Пітєром та Клінінградом, та Північ - це загалом біля 300 бортів. Залишилося 400 мінус 155 = максимум 245 бортів винищувальної та штурмової фронтової авіації.
Взагалі для вторгненя кацапами готувалося 330 бортів.
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11.04.2022 18:14 Відповісти
Уместе с аня2.
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11.04.2022 18:47 Відповісти
каких именно? для боевых действий применяется фронтовая авиация, т.е. бомбардировщики и истребители бомбардировщики. их вместе 450 шт. по норме 20% всегда на обслуживании и ремонте. из 350 вроде упало 150. значит на всю засРашку осталось 200. на ВСЮ -от Кинегсберга до Японии.
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11.04.2022 20:00 Відповісти
Это уместе с кансервай из мих-21.
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11.04.2022 18:45 Відповісти
Палками Вони його збили, чи шо? Де цей коношенков -нехай прояснить ситуацію! Оракул бл&!
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11.04.2022 16:54 Відповісти
Да что ты такое несешь,черт тебя подери ,хрюсский?Не отвлекайся от темы ,хитрожопый паренек...
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11.04.2022 17:05 Відповісти
На форумах скоторусів приблизно такі настрої

Зазали, [11.04.2022 16:47]
[У відповідь до katrin zetta]
Боюсь когда нам дадут информацию,то мы потеряем огромное количество наших ребят,не говоря уже о технике и оснащении нашей армии.А остаться стране без армии,или большего ее числа это значит......Думайте сами,что может быть!
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11.04.2022 16:58 Відповісти
За даними рф втрати 1500 штук кацапів. на 10.04
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11.04.2022 17:00 Відповісти
Вам давно пора разделится в территориях проживающих там народов.
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11.04.2022 17:05 Відповісти
а мог бы сесть на Т0514 и прямо там на дороге получить сертификат на миллион настоящих денег
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11.04.2022 16:59 Відповісти
до них не доходить інформація........кацапи,сер
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11.04.2022 17:11 Відповісти
ніт, просто усім пілотам вже розіслали колективне фото родичів на фоні цегляної стіни.
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11.04.2022 17:15 Відповісти
Отлично! Слава Украине!!! Слава ВСУ!!! 🇺🇦❤️
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11.04.2022 17:00 Відповісти
не знаю чим,а головне що збили
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11.04.2022 17:07 Відповісти
А чому би не понищити їх гамузом ???
https://news.depo.ua/rus/news/rosiyani-styagnuli-desyatki-vinishchuvachiv-na-aviabazu-u-voronezhi-suputnikovi-znimki-202204111437479 Росіяни стягнули десятки винищувачів на авіабазу у Воронежі: Супутникові знімки
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11.04.2022 17:17 Відповісти
У нас есть чем "цілти" ? раккети на газ ще давно проміняли... в 99 році...
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11.04.2022 17:22 Відповісти
Скоро кацапи на ЯК-9 будуть останні робити польоти))))
Тому що вже ВКС--- ФСЬО!!!)))
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11.04.2022 17:17 Відповісти
Где фотто видео ?, то шо на фотке то с авиашоу давно...
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11.04.2022 17:21 Відповісти
Прямо в Луганську! Можеш поїхати познімати, а потім поділитись фото та відео з нами.
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11.04.2022 17:30 Відповісти
У лоханске паласы уже давно нет.
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11.04.2022 18:50 Відповісти
Головне, щоб пілоти не виживали, найголовніше!!
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11.04.2022 17:22 Відповісти
лугандошек на убой гонят заградотряды гэбэшных выродков, такая говноармия обреченна мяса не хватит это не совок не те ресурси и мотивация на нуле, итог очевиден
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11.04.2022 17:39 Відповісти
Пора деблокировать Мариуполь!
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11.04.2022 17:43 Відповісти
Пора давно уже .Да только кто такой приказ отдаст .Билецкий и люди из Азова утверждают ,что город можно деблокировать ,а арестович на всех эфирах кричит ,что это нереализуемо и обернётся очень большими потерями наших войск
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11.04.2022 18:04 Відповісти
ПРАВИЛЬ НЕ Х...Й ШАСТАТЬ! ЛЕТИ БОМБИТЬ УРАЛ!
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11.04.2022 17:45 Відповісти
 
 