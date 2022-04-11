На Луганщині збито ворожий літак, - Гайдай
На Луганщині наші захисники збили ворожий літак.
Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
Він також зазначив, що окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Зруйновано "стратегічну" будівлю - офісне приміщення.
"Ннайгарячіше в Кремінній, Рубіжному та Попасній, орки там намагаються здійснити прориви. Бої тривають, ворог несе втрати", - зауважив він.
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450 літаків
250 гелікоптерів
Взагалі для вторгненя кацапами готувалося 330 бортів.
Зазали, [11.04.2022 16:47]
[У відповідь до katrin zetta]
Боюсь когда нам дадут информацию,то мы потеряем огромное количество наших ребят,не говоря уже о технике и оснащении нашей армии.А остаться стране без армии,или большего ее числа это значит......Думайте сами,что может быть!
https://news.depo.ua/rus/news/rosiyani-styagnuli-desyatki-vinishchuvachiv-na-aviabazu-u-voronezhi-suputnikovi-znimki-202204111437479 Росіяни стягнули десятки винищувачів на авіабазу у Воронежі: Супутникові знімки
Тому що вже ВКС--- ФСЬО!!!)))