На Луганщині збито ворожий літак, - Гайдай

На Луганщині наші захисники збили ворожий літак.

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Він також зазначив, що окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Зруйновано "стратегічну" будівлю - офісне приміщення.

"Ннайгарячіше в Кремінній, Рубіжному та Попасній, орки там намагаються здійснити прориви. Бої тривають, ворог несе втрати", - зауважив він.

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