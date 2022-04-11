В Луганской области сбит вражеский самолет, - Гайдай

В Луганской области наши защитники сбили вражеский самолет.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Он также отметил, что оккупанты обстреляли Северодонецк. Разрушено "стратегическое" здание – офисное помещение.

"Горячее всего в Кременной, Рубежном и Попасной, орки там пытаются совершить прорывы. Бои продолжаются, враг несет потери", - заметил он.

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