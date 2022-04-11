В Луганской области сбит вражеский самолет, - Гайдай
В Луганской области наши защитники сбили вражеский самолет.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Он также отметил, что оккупанты обстреляли Северодонецк. Разрушено "стратегическое" здание – офисное помещение.
"Горячее всего в Кременной, Рубежном и Попасной, орки там пытаются совершить прорывы. Бои продолжаются, враг несет потери", - заметил он.
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450 літаків
250 гелікоптерів
Взагалі для вторгненя кацапами готувалося 330 бортів.
Зазали, [11.04.2022 16:47]
[У відповідь до katrin zetta]
Боюсь когда нам дадут информацию,то мы потеряем огромное количество наших ребят,не говоря уже о технике и оснащении нашей армии.А остаться стране без армии,или большего ее числа это значит......Думайте сами,что может быть!
https://news.depo.ua/rus/news/rosiyani-styagnuli-desyatki-vinishchuvachiv-na-aviabazu-u-voronezhi-suputnikovi-znimki-202204111437479 Росіяни стягнули десятки винищувачів на авіабазу у Воронежі: Супутникові знімки
Тому що вже ВКС--- ФСЬО!!!)))