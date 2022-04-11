Біженки з України піддаються підвищеній загрозі насильства, - посол США в ООН
Біженці з України, 90% з яких становлять жінки та діти, піддаються підвищеній загрозі експлуатації та торгівлі людьми, відтак світ має докласти зусиль для їхнього захисту від насильства.
Про це заявила посол США при Організації Об’єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Коли такі чоловіки, як президент Путін, починають війни, жінки та діти стають переміщеними особами. Жінки і діти зазнають травм, жінки й діти ґвалтуються і над ними знущаються, жінки і діти гинуть", - наголосила вона.
Томас-Грінфілд нагадала, що від початку збройної агресії проти України Росія бомбила дитячі будинки та пологові будинки.
"Ми бачили братські могили з мертвими дітьми, складеними один на одного. У п'ятницю російська ракета вразила залізничний вокзал, який використовувався для евакуації цивільних, переважно жінок і дітей. Журналісти Washington Post бачили щонайменше 20 загиблих, включаючи дітей, кінцівки та багаж були розкидані скрізь. Так виглядає війна Росії", - зазначила вона.
Пані посол зазначила, що 90% біженців з України становлять жінки та діти.
"Жінки в Україні піддаються підвищеному ризику гендерного насильства, зокрема зґвалтуванню, домаганню та сексуальної експлуатації", — наголосила вона.
Як зауважила Томас-Грінфілд, через це деякі дівчата коротко стрижуться, сподіваючись уникнути зґвалтування російськими військовими, а розділення сімей призводить до того, що дівчата піддаються підвищеному ризику сексуальної експлуатації та торгівлі людьми.
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Тобто тобі похєр на Україну і тобі похєр, що рашисти вже стільки вбили, закатували і зруйнували?
Хоча можеш не напрягати себе відповіддю. І так зрозуміло, що ти проросійський мудак.
Саме слово мотивація має інше значення. Мотивація - це бажання досягти певного результату.
Може не бути можливості за станом здоров'я чи можна боятися. Але мотивація нищити русню має бути у всіх українців без виключення.
2. А чоловікам в Уркаїні підвищеному ризику насильства не підлягають?
3. 70% електорату путіна - жінки, так що не треба розігрувати тут карту фемінізму, жінки вибрали путіна, хай би ця ***** сказала про це, а не тіки про "такі чЧОЛОВІКИ як..."
4. Я щось сумніваюсь що хоч одна з біженок махнеться з призовниом місцем або з чоловіком, якому навіть з міста в евакуації було відмовлено.
5. Я обожнюю, коли реально крихітні побічні ефекти жіночих привілеїв виставляють як нестерпний жах, тоді як чоловіків підписали на в тисячі разів більшй ризик БЕЗ ПРАВА РЯТУВАТИ СВОЄ ЖИТТЯ і таким сексистським, мізандричним, коньюнктурницям феміністкам як Лінда Томас-Грінфілд видно складне становище привілейованої жіночої статі, але зовсім не видно дискримінації і повного, безпросвітнього піздеця по відношенню до чоловіків??? Чи я так зрозумів що в усьому світі чоловіків вже виключили з виду хомо сапієнс?
5. Ну так от панове, якраз через те, що у ВСЬОМУ СВІТІ чоловіки - це дегуманізований, безправний, мовчазний, не маючий права навіть боротись за рівні права з жінками ресурс на якого в любому випадку всім начхати - війни і можливі в принципі, тому що всі починають війни з "благородним" криком "ми "убіваєм толька ваєнних", а "військові" в тому чи іншому вигляді це всі кому не пощастило народитися без ***** віком з 18 до 60 років (а в середньому чоловіки живуть в україні до 65, так що можешь аж 5 найгірших років побути людиною на яку не чхати, якщо дожевеш звичайно)...
Отака ***** дуже деморалізує до речі, я розумію що в нашому суспільстві норма, що чоловіче життя це десь між собакою і машиною, але можна, *****, хоч не афішувати лишній раз НАСКІЛЬКИ сотень разів ви цінете життя чоловіків нижче чим жінок? не треба постити таких ******** мізандричок будь ласка, дякую.
Фраза "ми вбиваємо тільки військових" дійсно напрягає. А військові що, не люди чи як?
Але таке життя і, на жаль, під час війн чоловіки в ньому просто витратний матеріал.
Саме цікаве, що постійно чуємо "а чому ти не фронті?" або ще щось.
А нічого, що в багатьох чоловіків здоров'я тільки для мирного життя підходить? Чи в нас хронічні хвороби тільки у жінок бувають? А чоловіки всі як один здорові?
Жінкам не так вже і солодко живеться. Багато одиноких, бо чоловіки або неадекватні садисти або п'яниці. Багато жінок тягнуть на собі сім'ї.
Стосовно армії. Жінка важливі для відтворення нації. Якщо чоловік загине, вона народить від іншого представника нації і таким чином нація не зникне.
Цікава математика. Відповідь на задачку прояснить твої думки)
Скільки українців вийде з 1 жінки і 100 чоловіків?
Скільки українців вийде з 1 чоловіка і 100 жінок?
Через 100 років українців буде 5-6 мільйонів, через 200 нація зникне з такою народжуваністю, але примушувати помирати треба чоовіків, тому що чому? А просто тому що на чоловіків чхати всім, на україну чхати всім, не чхати лише на сьогоденні забаганки і інтереси жінок і все... Відтворення нація *****, ага з в кращому віпадку 1 дитиною в 35 і все...
Світ вже давно визначився хто що має робити в тій чи іншій ситуації.
Чоловіки - воювати, а жінки - виховувати дітей.
Для чого ці соплі зараз?
2. 80% жінок виїхавших за кордон - бездітні.
Яких дітей виховувати, дебіл? Себе обісци, баран.
Чи нехай сидять чекають, поки з них будуть знущатися на окупованих територіях? Чи якщо жінка ще бездітна - її думаєш не шкода?
Ти начитався якоїсь дічі. Щось із радикального чоловічого руху.
Серед жінок, без сумніву, є багато поганих. Які ніби і не заслуговують на порятунок чи якісь права. Та серед чоловіків поганих персонажів не менше.
Тому треба вірити, що рятуючи всіх підряд жінок - ми таким чином рятуємо тих хороших з них.
А так жінки такі ж люди як і чоловіки. Жіночі зони є. Там порядки і поведінка так званих "жінок" такі є як на чоловічих зонах.
Про радикальність. Тобто рівні права для чоловіків - це радикальна ідея? Які права у жінок відсутні що є у чоловіків? - ні одного, а у чоловіків десятків прав нема, які є у жінок, і це норм для тебе? Тобто ти згоден з тим, що чоловіки не повинні мати ні рівних прав з жінками як є зараз, ні нічого навзамін привілеям що є у жінок? Тобто ти вважаєш справедливим, що чоловікам ні рівних прав ні щось взамін не треба давати? звичайно, зараз щось міняти запізно, але давай пофантазуємо, що війну ми вже виграли, і що, чоловіки без права на втечу за кордон, з військовою повинністю, без права на евакуаційні рейси з великих міст і ще без кучі прав, які є у жінок не повинні нічого отримати після цього? Це твоя справедливість? Оце твоя "не радикальність", ну, ти тоді як радикальна феміністка, які кажуть що чоловіки повинні вмирати за жінок, і не мати прав людини, це у них ідеальний світ, і він тобі довподоби...
ну і так, з чого ти взяла що чоловік повинен "пахать", а жінка ні? Тим паче при такій сміхотворній народжуваності, якщо народила менше 3х - ти не народила зовсім, 3 дитини - це мінімум для відтворення нації, це мінімум щоб бути корисною
А якщо з Києва чи інших великих міст - не така вже і суттєва різниця. Особливо, враховуючи те, що там доведеться жити з ким попало, а в Україні у власному житлі. Це я про мирний час.
П.с. ви на складі працюєте? Напевно агенція вам видала бути? Моя вам порада, викиньте їх і не пошкодуйте грошей, купіть нормальні бути. Ноги будуть менше боліти.
Знаєте, це не лише огидно, проти всіх егалітарних принципів і принципів моралі, але і НЕБЕЗПЕЧНО ось так деморалізувати і демонізувати тих, хто вмирає ЗА ВАС.