Біженки з України піддаються підвищеній загрозі насильства, - посол США в ООН

Біженці з України, 90% з яких становлять жінки та діти, піддаються підвищеній загрозі експлуатації та торгівлі людьми, відтак світ має докласти зусиль для їхнього захисту від насильства.

Про це заявила посол США при Організації Об’єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Коли такі чоловіки, як президент Путін, починають війни, жінки та діти стають переміщеними особами. Жінки і діти зазнають травм, жінки й діти ґвалтуються і над ними знущаються, жінки і діти гинуть", - наголосила вона.

Томас-Грінфілд нагадала, що від початку збройної агресії проти України Росія бомбила дитячі будинки та пологові будинки.

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"Ми бачили братські могили з мертвими дітьми, складеними один на одного. У п'ятницю російська ракета вразила залізничний вокзал, який використовувався для евакуації цивільних, переважно жінок і дітей. Журналісти Washington Post бачили щонайменше 20 загиблих, включаючи дітей, кінцівки та багаж були розкидані скрізь. Так виглядає війна Росії", - зазначила вона.

Пані посол зазначила, що 90% біженців з України становлять жінки та діти.

"Жінки в Україні піддаються підвищеному ризику гендерного насильства, зокрема зґвалтуванню, домаганню та сексуальної експлуатації", — наголосила вона.

Як зауважила Томас-Грінфілд, через це деякі дівчата коротко стрижуться, сподіваючись уникнути зґвалтування російськими військовими, а розділення сімей призводить до того, що дівчата піддаються підвищеному ризику сексуальної експлуатації та торгівлі людьми.

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