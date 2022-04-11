Беженки из Украины подвергаются повышенной угрозе насилия, - посол США в ООН

Беженцы из Украины, 90% из которых составляют женщины и дети, подвергаются повышенной угрозе эксплуатации и торговли людьми, поэтому мир должен приложить усилия для их защиты от насилия.

Об этом заявила посол США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Когда такие мужчины, как президент Путин, начинают войны, женщины и дети становятся перемещенными лицами. Женщины и дети получают травмы, женщины и дети насилуются и над ними издеваются, женщины и дети погибают", - подчеркнула она.

Томас-Гринфилд напомнила, что с начала вооруженной агрессии против Украины Россия бомбила детские дома и роддома.

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"Мы видели братские могилы с мертвыми детьми, сложенными друг на друга. В пятницу российская ракета поразила железнодорожный вокзал, который использовался для эвакуации гражданских, преимущественно женщин и детей. Журналисты Washington Post видели по меньшей мере 20 погибших, включая детей, конечности и багаж были разбросаны везде. Так выглядит война России", - отметила она.

Посол отметила, что 90% беженцев из Украины составляют женщины и дети.

"Женщины в Украине подвергаются повышенному риску гендерного насилия, в частности, изнасилованию, домагательствам и сексуальной эксплуатации", — подчеркнула она.

Как отметила Томас-Гринфилд, из-за этого некоторые девушки коротко стригутся, надеясь избежать изнасилования российскими военными, а разделение семей приводит к тому, что девушки подвергаются повышенному риску сексуальной эксплуатации и торговли людьми.

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