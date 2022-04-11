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Новости Война
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Беженки из Украины подвергаются повышенной угрозе насилия, - посол США в ООН

біженці

Беженцы из Украины, 90% из которых составляют женщины и дети, подвергаются повышенной угрозе эксплуатации и торговли людьми, поэтому мир должен приложить усилия для их защиты от насилия.

Об этом заявила посол США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Когда такие мужчины, как президент Путин, начинают войны, женщины и дети становятся перемещенными лицами. Женщины и дети получают травмы, женщины и дети насилуются и над ними издеваются, женщины и дети погибают", - подчеркнула она.

Томас-Гринфилд напомнила, что с начала вооруженной агрессии против Украины Россия бомбила детские дома и роддома.

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"Мы видели братские могилы с мертвыми детьми, сложенными друг на друга. В пятницу российская ракета поразила железнодорожный вокзал, который использовался для эвакуации гражданских, преимущественно женщин и детей. Журналисты Washington Post видели по меньшей мере 20 погибших, включая детей, конечности и багаж были разбросаны везде. Так выглядит война России", - отметила она.

Посол отметила, что 90% беженцев из Украины составляют женщины и дети.

"Женщины в Украине подвергаются повышенному риску гендерного насилия, в частности, изнасилованию, домагательствам и сексуальной эксплуатации", — подчеркнула она.

Как отметила Томас-Гринфилд, из-за этого некоторые девушки коротко стригутся, надеясь избежать изнасилования российскими военными, а разделение семей приводит к тому, что девушки подвергаются повышенному риску сексуальной эксплуатации и торговли людьми.

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беженцы (1639) насилие (394) ООН (4167) Томас-Гринфилд Линда (33)


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Топ комментарии
+9
Як же ви любите боротися з наслідками, а не причинами...
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11.04.2022 20:40
+4
Видать именно ТЫ, из того дерьма, который не мотивирован воевать, за тебя воюют другие, а ТЫ, будешь сидеть и посты строчить, "диванный всезнайка", грош и меньше цена таким "мужчинам".....
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11.04.2022 21:01
+2
Частково погоджуюся, звичайно.
Фраза "ми вбиваємо тільки військових" дійсно напрягає. А військові що, не люди чи як?
Але таке життя і, на жаль, під час війн чоловіки в ньому просто витратний матеріал.

Саме цікаве, що постійно чуємо "а чому ти не фронті?" або ще щось.

А нічого, що в багатьох чоловіків здоров'я тільки для мирного життя підходить? Чи в нас хронічні хвороби тільки у жінок бувають? А чоловіки всі як один здорові?
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11.04.2022 21:43
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Як же ви любите боротися з наслідками, а не причинами...
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11.04.2022 20:40 Ответить
Не тільки боротися з наслідками. Можна ще їх прогнозувати.
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11.04.2022 20:51 Ответить
Конечно, если мужчин с ними не выпускать. Не все мужчины мотивированы для военных действий. И далеко не всех у нас есть возможность вооружить. То есть просто разрываются, семьи, молодые женщины уезжают массово за границу и которые вполне возможно выйдут замуж там и никогда в Украину не вернутся. За что тогда идёт война в Украине?
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11.04.2022 20:50 Ответить
Видать именно ТЫ, из того дерьма, который не мотивирован воевать, за тебя воюют другие, а ТЫ, будешь сидеть и посты строчить, "диванный всезнайка", грош и меньше цена таким "мужчинам".....
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11.04.2022 21:01 Ответить
Можна конкретніше про "не мотивирован"?
Тобто тобі похєр на Україну і тобі похєр, що рашисти вже стільки вбили, закатували і зруйнували?
Хоча можеш не напрягати себе відповіддю. І так зрозуміло, що ти проросійський мудак.
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11.04.2022 21:46 Ответить
не мотивированы - это означает трусы но это нормально не все люди умные не все люди смелые
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11.04.2022 22:11 Ответить
СТОП!
Саме слово мотивація має інше значення. Мотивація - це бажання досягти певного результату.
Може не бути можливості за станом здоров'я чи можна боятися. Але мотивація нищити русню має бути у всіх українців без виключення.
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11.04.2022 22:57 Ответить
так многие прикрывают свою трусость отсутсвием мотивацией - а те кто просто не хочет убивать руских это вообще не украинцы им лучше просто переехать в другую страну
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11.04.2022 23:05 Ответить
1. А на що ви розраховували, коли не випускали разом з жінками чоловіків та чоловіків узагалі?

2. А чоловікам в Уркаїні підвищеному ризику насильства не підлягають?

3. 70% електорату путіна - жінки, так що не треба розігрувати тут карту фемінізму, жінки вибрали путіна, хай би ця ***** сказала про це, а не тіки про "такі чЧОЛОВІКИ як..."

4. Я щось сумніваюсь що хоч одна з біженок махнеться з призовниом місцем або з чоловіком, якому навіть з міста в евакуації було відмовлено.

5. Я обожнюю, коли реально крихітні побічні ефекти жіночих привілеїв виставляють як нестерпний жах, тоді як чоловіків підписали на в тисячі разів більшй ризик БЕЗ ПРАВА РЯТУВАТИ СВОЄ ЖИТТЯ і таким сексистським, мізандричним, коньюнктурницям феміністкам як Лінда Томас-Грінфілд видно складне становище привілейованої жіночої статі, але зовсім не видно дискримінації і повного, безпросвітнього піздеця по відношенню до чоловіків??? Чи я так зрозумів що в усьому світі чоловіків вже виключили з виду хомо сапієнс?

5. Ну так от панове, якраз через те, що у ВСЬОМУ СВІТІ чоловіки - це дегуманізований, безправний, мовчазний, не маючий права навіть боротись за рівні права з жінками ресурс на якого в любому випадку всім начхати - війни і можливі в принципі, тому що всі починають війни з "благородним" криком "ми "убіваєм толька ваєнних", а "військові" в тому чи іншому вигляді це всі кому не пощастило народитися без ***** віком з 18 до 60 років (а в середньому чоловіки живуть в україні до 65, так що можешь аж 5 найгірших років побути людиною на яку не чхати, якщо дожевеш звичайно)...

Отака ***** дуже деморалізує до речі, я розумію що в нашому суспільстві норма, що чоловіче життя це десь між собакою і машиною, але можна, *****, хоч не афішувати лишній раз НАСКІЛЬКИ сотень разів ви цінете життя чоловіків нижче чим жінок? не треба постити таких ******** мізандричок будь ласка, дякую.
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11.04.2022 21:13 Ответить
Частково погоджуюся, звичайно.
Фраза "ми вбиваємо тільки військових" дійсно напрягає. А військові що, не люди чи як?
Але таке життя і, на жаль, під час війн чоловіки в ньому просто витратний матеріал.

Саме цікаве, що постійно чуємо "а чому ти не фронті?" або ще щось.

А нічого, що в багатьох чоловіків здоров'я тільки для мирного життя підходить? Чи в нас хронічні хвороби тільки у жінок бувають? А чоловіки всі як один здорові?
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11.04.2022 21:43 Ответить
При чому запитання а що жінки, виходить відповідь - а жінки народжують... ага, при рівні народжуваності 1.1 дитини на жінку, коли мінімум для відтворювання нації - 3 дитини, і ніхто і ніяк не може заставити жінку народити, ба навіть феміністки забороняють заохочувати... В сухому остатку чоловіки повинні віддати всі права людини, та навіть власне життя... Щоб жінки жили в своє задоволення і не мали ніяких обов"язків ні перед чоловіками, ні перед державою ні перед суспільством... дуже рівноправно, ну та добре, програвати війну не варіант, добре, проковтнули, та ні, це ще не все, чоловіки ще повинні відчувати провину за те, що однієї статі з тираном, при цьому щось ніде не говориться що наприклад катерина друга в першу чергу жінка, коли говориться в негативному сенсі, а отколи в позитивному - говориться... Чесно, задовбало що якщо ти народився без ***** - ти в нашому суспільстві не людина, ти робот з функціями тяжкої праці, банкомату та ак-47...
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11.04.2022 21:49 Ответить
Ти також впадаєш в крайнощі. То чим ти кращий за феміністок?
Жінкам не так вже і солодко живеться. Багато одиноких, бо чоловіки або неадекватні садисти або п'яниці. Багато жінок тягнуть на собі сім'ї.
Стосовно армії. Жінка важливі для відтворення нації. Якщо чоловік загине, вона народить від іншого представника нації і таким чином нація не зникне.

Цікава математика. Відповідь на задачку прояснить твої думки)

Скільки українців вийде з 1 жінки і 100 чоловіків?

Скільки українців вийде з 1 чоловіка і 100 жінок?
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11.04.2022 23:14 Ответить
А от і ***** під"їхала, так от, рівень народжуваності 1.1 в україні, коли мінімум 2.5 дитини на жінку, щоб нація вийшла в нуль. Розумієш, ті що кичать що вони "ражают" - не рожають, у нас за 20 років мінус 5 мільйонів населення, українська нація вимирає, жінок ні до чого не можна примусити, а у чоловіків навіть життя забирають...

Через 100 років українців буде 5-6 мільйонів, через 200 нація зникне з такою народжуваністю, але примушувати помирати треба чоовіків, тому що чому? А просто тому що на чоловіків чхати всім, на україну чхати всім, не чхати лише на сьогоденні забаганки і інтереси жінок і все... Відтворення нація *****, ага з в кращому віпадку 1 дитиною в 35 і все...
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12.04.2022 07:42 Ответить
ну і так, я краще за феміністок тим, що мої погляди нікого не вбили, а феміністки як мінімум з часів першої світової вибивають привілеї за рахунок життів чоловіків.
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12.04.2022 07:49 Ответить
1-2 дитини українського походження і в тому і в іншому випадку, а всі інші поїдуть жити в європи, чи ти думаєш для жінок введуть народжувальну повинність, серьезно, коли все крутиться навколо забаганок жінок в нашому суспільстві? Чи може ти хочеш щоб у світі більше було поляків, німців, словаків і т.д. за рахунок смертей українців, щоб через 50 років казали yea, my grandmother was ukrainian, but i'm englishman! А українським хлопцям не то що щось більше не хочуть ПООБІЦЯТИ за те, що війна на чоловічих плечах, та чоловіки в принципі не мали в війну прав людини, а у жінок в цей самий час навіть привілеї не відібарли... Це тобі норм, так і треба?
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12.04.2022 08:30 Ответить
Ти якийсь задрот. Чесно, хочеться обістяти тебе.
Світ вже давно визначився хто що має робити в тій чи іншій ситуації.
Чоловіки - воювати, а жінки - виховувати дітей.
Для чого ці соплі зараз?
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12.04.2022 11:36 Ответить
1. народжуваність 1.1 в Україні, мінімум щоб вийти в нуль, щоб не було скорочення населення 2.5 повинно бути.

2. 80% жінок виїхавших за кордон - бездітні.

Яких дітей виховувати, дебіл? Себе обісци, баран.
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12.04.2022 11:38 Ответить
А бездітним не можна виїжджати? 🙄
Чи нехай сидять чекають, поки з них будуть знущатися на окупованих територіях? Чи якщо жінка ще бездітна - її думаєш не шкода?

Ти начитався якоїсь дічі. Щось із радикального чоловічого руху.

Серед жінок, без сумніву, є багато поганих. Які ніби і не заслуговують на порятунок чи якісь права. Та серед чоловіків поганих персонажів не менше.

Тому треба вірити, що рятуючи всіх підряд жінок - ми таким чином рятуємо тих хороших з них.

А так жінки такі ж люди як і чоловіки. Жіночі зони є. Там порядки і поведінка так званих "жінок" такі є як на чоловічих зонах.
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12.04.2022 12:53 Ответить
А ВСІХ чоловіків не шкода? більшість вбитих в Бучі - чоловіки. Це не знущання? Чи чоловіки це роботи якісь, чи може їх життя не варто нічого? Ти тулив про виховування дітей - рівень народжуваності на нолі, народжувати жінок заставляти також незаконно. Тоді чому такі привілеї?

Про радикальність. Тобто рівні права для чоловіків - це радикальна ідея? Які права у жінок відсутні що є у чоловіків? - ні одного, а у чоловіків десятків прав нема, які є у жінок, і це норм для тебе? Тобто ти згоден з тим, що чоловіки не повинні мати ні рівних прав з жінками як є зараз, ні нічого навзамін привілеям що є у жінок? Тобто ти вважаєш справедливим, що чоловікам ні рівних прав ні щось взамін не треба давати? звичайно, зараз щось міняти запізно, але давай пофантазуємо, що війну ми вже виграли, і що, чоловіки без права на втечу за кордон, з військовою повинністю, без права на евакуаційні рейси з великих міст і ще без кучі прав, які є у жінок не повинні нічого отримати після цього? Це твоя справедливість? Оце твоя "не радикальність", ну, ти тоді як радикальна феміністка, які кажуть що чоловіки повинні вмирати за жінок, і не мати прав людини, це у них ідеальний світ, і він тобі довподоби...
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12.04.2022 13:01 Ответить
Расслабься в Польше предлагают пахать как мужчинам по десять часов 6 дней в неделю
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11.04.2022 21:44 Ответить
Тобто для тебе право на евакуацію - це погано, а відсутність її - це добре? ну так якого *** скільки молодих кобилиць без дітей потікали? Якісь невідкладні справи в польщі та германії, а війна то просто так співпало? Господи, яке ти сексистське чмо, дай угадаю - ти феміністка яка кричала що в нас патріархат, а тепер у Варшаві вальяжно листаєш новини про війну і підпьоздуєш тут?

ну і так, з чого ти взяла що чоловік повинен "пахать", а жінка ні? Тим паче при такій сміхотворній народжуваності, якщо народила менше 3х - ти не народила зовсім, 3 дитини - це мінімум для відтворення нації, це мінімум щоб бути корисною
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11.04.2022 21:55 Ответить
РРаслабся в Польше предлагают дамам стоя по 10 часов работать шесть дней в неделю как и парню
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11.04.2022 21:46 Ответить
в польше зарплаты очень маленькие смысл там работать если без жилья нет лучше куда дальше еать
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11.04.2022 22:14 Ответить
Нормальні там зарплати. Всередньому в 2,5 рази більше ніж в Україні.
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11.04.2022 22:52 Ответить
какие там зарплаты в два раза ? где на уборке? или на теплицах?на стройке вообще такие же как в Киеве до войны
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11.04.2022 23:00 Ответить
Я не знаю які зп на будові в Києві. В Польщі для різноробочих це 140 грн в час, для спеців 200.
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11.04.2022 23:10 Ответить
у нас(Киев) от 100 грн в час уже не каждый готовый был работать а если от выработки то у спецов получается на много больше расценки по штукатурке и каменщикам еще выше чем Польше
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11.04.2022 23:46 Ответить
Залежить з чим порівнювати. Якщо поїхати туди з українського села чи містечка - то так. Може і має сенс.
А якщо з Києва чи інших великих міст - не така вже і суттєва різниця. Особливо, враховуючи те, що там доведеться жити з ким попало, а в Україні у власному житлі. Це я про мирний час.
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11.04.2022 23:03 Ответить
Ну так з Києва я і не зустрічав заробітчан. Ні разу.
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11.04.2022 23:14 Ответить
Подякуйте, що вам взагалі ще роботу пропонують. І чим 10 годин погано? Люди в Польщі працюють і по 12, і по 14 годин. Причому часто навіть без вихідних.
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11.04.2022 22:51 Ответить
працювати 12 часов это глупость и вред здоровью - особенно если целый день на ногах
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11.04.2022 23:02 Ответить
Повністю згідний. Цього разу мав їхати на роботу з 8 годинним графіком, але війна все зірвала.
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11.04.2022 23:12 Ответить
А вы бы хотели так работать благодарить за рабство
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11.04.2022 23:49 Ответить
А вы бы хотели так работать,я не мужчина и считаю такое рабством я заснуть не смогу от боли в ногах
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11.04.2022 23:51 Ответить
Я в Польщі так постійно працюю. І я не вважаю це рабством. Бо в Україні за таку ж саму роботу платять втричі менше.
П.с. ви на складі працюєте? Напевно агенція вам видала бути? Моя вам порада, викиньте їх і не пошкодуйте грошей, купіть нормальні бути. Ноги будуть менше боліти.
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12.04.2022 08:39 Ответить
Ех шкода, що у нас в Україні, немає закону як у Ізраїлі, про загальну військову повинність, було б цікаво подивитись, якої заспівали би такі жіночки у солдатській формі. "диванні ви наші експерти".
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13.04.2022 13:46 Ответить
Ну і так, тобто ви вирішили постити заяви з гендерним окрасом, коли 80% тягот війни на чоловіках і 99.9% воюючих чоловіки? Тобто замість того, щоб якось підбадьорити, і пообіцяти статі, яка вивозить російську агресію на своїх плечах, яка позбавлена і до війни була ряду прав в тому числі прав людини, а зараз не має і половини прав людини щось хоч потім хоч можливо навзамін, ви постите заяву в якій путін в першу чергу не маньяк, не політки, не диктатор, а ЧОЛОВІК, і страждають по логіці цього посту в першу чергу жінки, а не чоловіки, від яких все залежить, і в яких (я дуже надіюсь що не з примхи) начеб-то задля перемоги відібрали права людини??? Ви серьйозно таке от постите? Тобто замість того, щоб пообіцяти щось статі, від якої все залежить і яка на собі несе левову частку як відповідальності так і тягот, ви ще й викликаєте в цієі статі почуття сорому і відповідальності за дії агрессора? А чого тоді ні в одній історичній статті не говориться щось на кшталт "через таких ЖІНОК як катерина друга в безглуздих війнах мруть українські чоловіки в кримській війні"? Щоб не образити жінок в цілому, і не викликати в них почуття вини за дії маньячки-українофобки? Правильно не треба, а от у чоловіків викликати почуття вини КОЛИ ВІД НИХ ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ, КОЛИ ЗАГИНУВШИХ СЕРЕД ЧОЛОВІКІВ БУДЕ НЕ МЕНШЕ 70%, І КОЛИ ЛИШЕ У ЧОЛОВІКІВ ЗАБРАЛИ ПРАВА ЛЮДИНИ - це доречно виходить, так?

Знаєте, це не лише огидно, проти всіх егалітарних принципів і принципів моралі, але і НЕБЕЗПЕЧНО ось так деморалізувати і демонізувати тих, хто вмирає ЗА ВАС.
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11.04.2022 21:43 Ответить
проблема не втом что не выпускают мужчин а беда в том что те кто не воет силят без денег без работы а еда то дорогая а кто беженец и жилье тоже нужно выплачивать пособия на еду ..
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11.04.2022 22:16 Ответить
Ти перед тим як щось відправити - перечитай це разок, ти написав галіматью, при чому мені здається, що навіть без помилок і з правильною структурою речення все одно була б ***** нелогічна...
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11.04.2022 22:28 Ответить
Він усе правильно написав. Чоловіків не випускають на заробітки і більшість не беруть на війну, бо не вистачає зброї. Роботи немає, бо економіка розвалена. Жінки можуть виїхати, пенси отримують пенсію, а за який шиш жити чоловікам?
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11.04.2022 22:58 Ответить
 
 