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евакуація (2240) Верещук (673) гуманітарний коридор (177)

Сьогодні в Україні працюватимуть дев'ять гуманітарних коридорів, - Верещук. ПЕРЕЛІК

евакуація

На вівторок, 12 квітня, погоджено роботу дев’яти гуманітарних коридорів для евакуації людей з небезпечних районів.

Про це повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, погоджена евакуація за такими маршрутами: з Маріуполя до Запоріжжя – на власному транспорті; з Бердянська до Запоріжжя – на власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя; з міста Токмак до Запоріжжя – на власному транспорті, і на блокпості в місті Василівка теж чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

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Крім того, запланована евакуація з міста Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

Евакуюватимуть людей і з міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28); з міста Лисичанськ до міста Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324); з міста Попасна до міста Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42); з міста Рубіжне до міста Бахмут; з селища Гірське до міста Бахмут (місце зборів: вул. Гагарина, 13).

Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

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если уже на своем транспорте могут эвакуироваться, значит их там хорошо защищают
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12.04.2022 09:50 Відповісти
Верещук, не верещи во всеуслышание о массовом скоплении беженцев. Предоставь это осуществить главам ОВА по своим каналам. Вокзала в Краморске мало?
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12.04.2022 09:56 Відповісти
там среди своих столько предателей, что верещук отдыхает
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12.04.2022 10:00 Відповісти
А с такими объвлениями во всеуслышание и никакие предатели не нужны. А спец по чертям пусть лучше делом займется.
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12.04.2022 10:03 Відповісти
---- Ці ЗЕ--стрибунці просто хворі : навипередки один перед одним випендрюються... Саме ця .неістова. самозакохана діячка.ВЕРЕЩАЛО. задля демонстрації своєї значущості--- щоднини .НЕстомлюючись. на .всих каналах торохтить про конкретне місце збору біженців .розклад часу відправлення. маршрут руху. місця зупинок. для підбору інших --одним словом все .що потрібно кацапидлам---бомбістам...Її ініціативу підхопили й інші клікукші...Врешті-- решт маємо закономірний результат: Краматорську трагедію ... І все заради одного : пустого бахвальства дурисвітки. яка керувалася : ---Ось погляньте--це саме я. я домовилася із сеператюгами про ЗЕЛЕНІ коридори !!! / НЕздивуюся. коли з часом довідаємося. що вона і .сьогодні. достеменно знала місце--лежбище путінського трубадура медведчука ... /
P.S. Про свою дуркуватість вона вже знає /чи то сама допетрала. чи хтось підказав.../ Оскільки вчора. надаючи інтерв*ю--- немов галушкою подавилася...кожне слово виважувала. немов народжувала в тяжких потугах...
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12.04.2022 13:28 Відповісти
 
 