УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10335 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 114 2
вторгнення (379) Генштаб ЗС (6053) Донбас (22348)

На Донецькому напрямі російські окупанти безуспішно намагалися покращити своє становище біля Попасної, Степного, Рубіжного та Нижнього, - Генштаб

оос,техніка

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на Донецькому напрямку 12 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів.

Протягом дня окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє. Успіху не мали.

Інженерні підрозділи збройних сил російської федерації намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового. Тривають бої за Маріуполь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія найближчими місяцями не матиме достатньо ресурсу для успіху на Донбасі, - Institute for the Study of War

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.04.2022 20:32 Відповісти
Коротко та лаконічно. Ну і на тому дякуємо.
показати весь коментар
12.04.2022 20:42 Відповісти
 
 