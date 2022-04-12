На Донецькому напрямі російські окупанти безуспішно намагалися покращити своє становище біля Попасної, Степного, Рубіжного та Нижнього, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на Донецькому напрямку 12 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів.
Протягом дня окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє. Успіху не мали.
Інженерні підрозділи збройних сил російської федерації намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового. Тривають бої за Маріуполь".
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саша паламарчук
показати весь коментар12.04.2022 20:32 Відповісти Мені подобається 12
Александр Шевченко f72a2718
показати весь коментар12.04.2022 20:42 Відповісти Мені подобається 1
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