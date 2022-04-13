УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7530 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
3 115 1
Буча (529) Федорук (32)

Мешканцям Бучі радять поки не повертатися додому, - мер

буча,ексгумація

Жителям Бучі радять поки не повертатися додому, оскільки війна не скінчилась і тому існує загроза. А тих, хто залишився в місті, закликають не виходити за його межі через можливі мінування лісосмуг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву мера Анатолія Федорука під час телемарафону.

При цьому він закликав зберігати спокій та додав, що місто активно патрулюється.

"Не повертайтеся, обмежуйте себе. Тут питання навіть не в тому, що немає світла, води, газу. А в тому, що війна не скінчилась. Ми знаємо, що на півночі з боку Білорусі також існує загроза і військові про це попереджають. Тож, щоб не створювати надалі транспортні колапси для наших Збройних сил, і не наражати себе на небезпеку, я порекомендував би жителям нашої громади не повертатися", - зазначив Федорук.

Також читайте: Ідентифіковано вже 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі, - мер Федорук

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цивільний градоначальник з досить сумнівною поведінкою під час окупації (особливо на початку) нині дозволяє собі дискредитувати ЗСУ (орки повторно прорвуться за Терерів ? та невже ?), наводячи абсолютно штучні аргументи "не створювати надалі транспортні колапси для наших Збройних сил" для абсолютно слушної поради не повертатись зараз додому.
Так, у Бучі та інших зруйнованих населених пунктах місцевим нема що робити: якщо ти не збираєшся активно брати участь у відновленні - не заважай. НЕ ЗАВАЖАЙТЕ - політики нездатні казати таке виборцям, навіть якщо це чиста правда, а от брехати і викручуватись - то запросто.
показати весь коментар
13.04.2022 12:27 Відповісти
 
 