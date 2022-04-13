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Буча (451) Федорук (27)

Жителям Бучи советуют пока не возвращаться домой, - мэр

буча,ексгумація

Жителям Бучи советуют пока не возвращаться домой, поскольку война не закончилась и потому существует угроза. А оставшихся в городе призывают не выходить за его пределы из-за возможных минирований лесополос.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Анатолия Федорука в ходе телемарафона.

При этом он призвал сохранять спокойствие и добавил, что город активно патрулируется.

"Не возвращайтесь, ограничивайте себя. Здесь вопрос даже не в том, что нет света, воды, газа. А в том, что война не кончилась. Мы знаем, что на севере со стороны Беларуси также существует угроза и военные об этом предупреждают. Поэтому, чтобы не создавать в дальнейшем транспортные коллапсы для наших Вооруженных сил, и не подвергать себя опасности, я бы порекомендовал жителям нашей общины не возвращаться", - отметил Федорук.

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Цивільний градоначальник з досить сумнівною поведінкою під час окупації (особливо на початку) нині дозволяє собі дискредитувати ЗСУ (орки повторно прорвуться за Терерів ? та невже ?), наводячи абсолютно штучні аргументи "не створювати надалі транспортні колапси для наших Збройних сил" для абсолютно слушної поради не повертатись зараз додому.
Так, у Бучі та інших зруйнованих населених пунктах місцевим нема що робити: якщо ти не збираєшся активно брати участь у відновленні - не заважай. НЕ ЗАВАЖАЙТЕ - політики нездатні казати таке виборцям, навіть якщо це чиста правда, а от брехати і викручуватись - то запросто.
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13.04.2022 12:27 Ответить
 
 