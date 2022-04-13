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Окупанти розстріляли 7 людей і підірвали будинок із тілами загиблих на Херсонщині

рф

У селі Правдине Херсонської області російські окупанти розстріляли 7 осіб. Щоб приховати злочин, будинок з тілами загиблих підірвали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора у телеграмі.

"За даними слідства, 12 квітня 2022 року в селі Правдине Білозерського району військовослужбовці збройних сил РФ розстріляли в житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку. Після цього, маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події, а також ідентифікації загиблих.

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І який може бути з ними мир?
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13.04.2022 14:18 Відповісти
Агрохімія про це знає. Вірніше-дєрьмак.
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13.04.2022 14:20 Відповісти
Царство Небесне...
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13.04.2022 14:33 Відповісти
Питання до говнокомандувача і його зграї: Як ці орки змогли пройти з Криму на південь України, коли заздалегіть, навіть без підказок з Білого дому, було зрозуміло, що це буде одним з головних напрямків удару?
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13.04.2022 14:33 Відповісти
Телеканали, що могли задавать ці питання, влада позакривала: Еспресо, 5-й канал, Прямий.
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13.04.2022 18:48 Відповісти
Рашиські варвари суки будьте прокляті ,смерть вам на украінській землі .
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13.04.2022 15:41 Відповісти
 
 