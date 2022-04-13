Схоже, Медведчук не хоче, щоб його передавали зараз в РФ, - Денисенко

Станом на зараз, у "підвішеному" стані перебувають десятки найвпливовіших людей Російської Федерації через початок акуратних зачисток у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"В цьому випадку, якщо ми говоримо про Суркова, якщо ми говоримо про генерала фсб Бєсєду, який затриманий, який курував українське питання, тут потрібно говорити про те, що в росії почалися багато в чому зачистки еліт. Поки що достатньо акуратні, але, станом на зараз, у підвішеному стані, наскільки ми можемо судити, знаходяться десятки найвпливовіших людей в російській федерації", - сказав Денисенко.

За його словами, "судячи з усього, путін доволі непогано розуміє, що відбувається на фронті, ...причини провалів в Україні, і він розуміє те, що корупція і неправильні дані, які давали йому, в тому числі фсб, призвели до того, що йому не вдалося тріумфально зайти до Києва".

Таким чином, підкреслив Денисенко, наразі у росії кожен із представників еліт розуміє, що "за ним завтра можуть прийти".

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"І відносно Медведчука, відносно його вчорашнього затримання. У мене насправді є думка, що або ж він насправді не хотів, щоб його передавали зараз в Російську Федерацію - він 40 з копійками днів ховався на території України. Я не знаю, де він був, але очевидно, все ж таки він був десь тут. Він не легалізувався в Росії. У всякому разі він точно не був у Російській Федерації, очевидно. Схоже на це. Він розуміє, що він був одним із головних людей, які будували проросійські політичні партії, проросійські громадські організації, і, очевидно, проросійські парамілітарні організації. Власне кажучи, він освоював, судячи з усього, достатньо великі кошти. І він розуміє, що після Бєсєди, після імовірного ... допиту Суркова, виглядає на те, що до нього теж буде дуже багато запитань", - сказав Денисенко.