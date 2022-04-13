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Медведчук (1694) Денисенко Вадим (119)

Схоже, Медведчук не хоче, щоб його передавали зараз в РФ, - Денисенко

сбу,медведчук

Станом на зараз, у "підвішеному" стані перебувають десятки найвпливовіших людей Російської Федерації через початок акуратних зачисток у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"В цьому випадку, якщо ми говоримо про Суркова, якщо ми говоримо про генерала фсб Бєсєду, який затриманий, який курував українське питання, тут потрібно говорити про те, що в росії почалися багато в чому зачистки еліт. Поки що достатньо акуратні, але, станом на зараз, у підвішеному стані, наскільки ми можемо судити, знаходяться десятки найвпливовіших людей в російській федерації", - сказав Денисенко.

За його словами, "судячи з усього, путін доволі непогано розуміє, що відбувається на фронті, ...причини провалів в Україні, і він розуміє те, що корупція і неправильні дані, які давали йому, в тому числі фсб, призвели до того, що йому не вдалося тріумфально зайти до Києва".

Таким чином, підкреслив Денисенко, наразі у росії кожен із представників еліт розуміє, що "за ним завтра можуть прийти".

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"І відносно Медведчука, відносно його вчорашнього затримання. У мене насправді є думка, що або ж він насправді не хотів, щоб його передавали зараз в Російську Федерацію - він 40 з копійками днів ховався на території України. Я не знаю, де він був, але очевидно, все ж таки він був десь тут. Він не легалізувався в Росії. У всякому разі він точно не був у Російській Федерації, очевидно. Схоже на це. Він розуміє, що він був одним із головних людей, які будували проросійські політичні партії, проросійські громадські організації, і, очевидно, проросійські парамілітарні організації. Власне кажучи, він освоював, судячи з усього, достатньо великі кошти. І він розуміє, що після Бєсєди, після імовірного ... допиту Суркова, виглядає на те, що до нього теж буде дуже багато запитань", - сказав Денисенко.
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Топ коментарі
+46
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13.04.2022 14:29
+36
Ще один із реєстрацію на форумі в квітні 2022 року.
І теж зациклений тільки на Пєті.
Неслабий бюджет освоюють на ботофермах.
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13.04.2022 14:32
+33
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13.04.2022 14:39
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Да, но там его баба.
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13.04.2022 15:34 Відповісти
Та не. чё? Сейчас я с Зелебобиком согласен. Мертвечука там привяжут к двум соснам и отпустят.
нехай едет.
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13.04.2022 15:38 Відповісти
А де ж решта п'ятої колони, десь розчинились за бугром, не один же Вітьок займався здачею України.
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13.04.2022 15:40 Відповісти
мертвечук міг спокійно втекти до багатьох країн, які не підтримують санкції проти кацапів (Туреччина, Ізраїль, ОАЕ), де почував би себе чудово до кінця днів.
Отже, або він вже домовився з зебілами про обмін у рашку, або його утримували кагебешники для своїх цілей.
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13.04.2022 15:44 Відповісти
А 5 льярдів мертвечук, моржовій звізди, повинен повернути! А вони вже пропиті, так чого чекати на копростані, від *****? Тільки як "кума" (чи є у іудеїв куми?), ***** чайком напоїть...
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13.04.2022 16:18 Відповісти
Дуже хочу помилятися, але є тривожні думки, навіщо впіймали Медведчука.
Наприклад, такий сценарій:

1. Медведчук "зізнається", що йому допоміг втекти Порошенко (усі ж пам'ятають, що Зє комбінував з тою "вугільною держзрадою"?)
2. Пороха заарештовують.
3. Захід реагує, намагається якось вплинути.
4. Зє по-хамськи, як він вміє, посилає Захід разом з усією допомогою.
5. Починається пересліюівання бойових генералів та інших патріотів (знову). Цьому вже практично нема кому завадити.
6. Без західної допомоги і з проблемами в керівництві, ЗСУ терплять низку важких поразок.
7. Зє каже: ми зробили все що могли. Й підписує капітуляцію.
8. Зє і Ко отримують свої "відступні" від пуйла (а там, скоріш за все, ще є незнайдені гроші) і "миротворців" ОДКБ.

Маю надію, що не тільки я розумію можливість такого розвитку подій.
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13.04.2022 15:53 Відповісти
Геостратєг! з пулом разом навчався?
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13.04.2022 16:01 Відповісти
просто не вірю, що 24 лютого вранці прилетіли інопланетяни й підмінили нам президента.
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13.04.2022 16:07 Відповісти
Ну на рахунок іншопланетян не впевнений, а з п1) Вашого аналізу цілком згоден
https://www.youtube.com/watch?v=4CFGXr2dwiA Порятунок цінного агента.
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13.04.2022 18:59 Відповісти
Свідки "зради Порошенка"? Ну-ну...
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13.04.2022 21:04 Відповісти
Ви щось плутаєте, є лище одне питання чому крім нього нікого не попередили?
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14.04.2022 10:21 Відповісти
Пишіть трохи зрозуміліше. Кого "його" і про що саме попередили?
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14.04.2022 11:50 Відповісти
Чувак постарел реально. На алкаша похож.
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13.04.2022 16:08 Відповісти
А Ви впевнені, що тільки похож? =)
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13.04.2022 16:31 Відповісти
.
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13.04.2022 16:17 Відповісти
Куда писать что бы провели референдум? Пускай спросят украинский народ, хотят ли люди отпускать пособника геноцида, безнаказанным за преступления, дальше жить в кайф и смеяться с наивных украинцев.

Это же уму не постижимо! "Я там ******** денег, давайте поскорее выпускайте, я на яхту хочу"
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13.04.2022 16:37 Відповісти
в рашку не хочет потому что должен овер много< которые рашка ему дала для своих целей вернётся на бутылку сядет или Кабздону на концерт
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13.04.2022 16:38 Відповісти
Он хочет домой в свой дворец - под т.з. арест.
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13.04.2022 16:51 Відповісти
Укртюрме условия лучше чем ростюрме
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13.04.2022 19:40 Відповісти
соколовский - сбитый лётчик, уйлу больше не нужен.
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14.04.2022 04:41 Відповісти
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