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Медведчук (1735) Денисенко Вадим (96)

Похоже, Медведчук не хочет, чтобы его передавали сейчас в РФ, – Денисенко

сбу,медведчук

По состоянию на сегодняшний день в "подвешенном" состоянии находятся десятки самых влиятельных людей Российской Федерации из-за начала аккуратных зачисток в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона "Единые новости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оптимальным был бы обмен Медведчука после максимально быстрого обвинительного приговора, - Денисенко

"В этом случае, если мы говорим про Суркова, если мы говорим про генерала ФСБ Беседу, который курировал украинский вопрос и был задержан, то нужно говорить о том, что в России начались зачистки элит. Пока достаточно аккуратные, но на сейчас в подвешенном состоянии, насколько мы можем судить, находятся десятки самых влиятельных людей в российской федерации", - сказал Денисенко.

По его словам, "судя по всему, Путин довольно неплохо понимает, что происходит на фронте, ...причины провалов в Украине, и он понимает то, что коррупция и неправильные данные, которые давали ему, в том числе ФСБ, привели к тому, что ему не удалось триумфально зайти в Киев".

Таким образом, подчеркнул Денисенко, в настоящее время в России каждый из представителей элит понимает, что "за ним завтра могут прийти".

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"И в отношении Медведчука, в отношении его вчерашнего задержания. У меня на самом деле есть мнение, что или он на самом деле не хотел, чтобы его передавали сейчас в Российскую Федерацию - он 40 с копейками дней прятался на территории Украины. Я не знаю, где он был, но, очевидно, все-таки он был где-то здесь, он не легализовался в России, во всяком случае он точно не был в Российской Федерации, очевидно, похоже, он понимает, что он был одним из главных людей, которые строили пророссийские политические партии, пророссийские общественные организации, и, очевидно, пророссийские парамилитарные организации. Собственно говоря, он осваивал, судя по всему, достаточно большие средства .И он понимает, что после Беседы, после вероятного... допроса Суркова, похоже, что к нему тоже будет очень много вопросов", – сказал Денисенко.
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Топ комментарии
+46
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13.04.2022 14:29
+36
Ще один із реєстрацію на форумі в квітні 2022 року.
І теж зациклений тільки на Пєті.
Неслабий бюджет освоюють на ботофермах.
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13.04.2022 14:32
+33
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13.04.2022 14:39
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Да, но там его баба.
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13.04.2022 15:34 Ответить
Та не. чё? Сейчас я с Зелебобиком согласен. Мертвечука там привяжут к двум соснам и отпустят.
нехай едет.
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13.04.2022 15:38 Ответить
А де ж решта п'ятої колони, десь розчинились за бугром, не один же Вітьок займався здачею України.
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13.04.2022 15:40 Ответить
мертвечук міг спокійно втекти до багатьох країн, які не підтримують санкції проти кацапів (Туреччина, Ізраїль, ОАЕ), де почував би себе чудово до кінця днів.
Отже, або він вже домовився з зебілами про обмін у рашку, або його утримували кагебешники для своїх цілей.
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13.04.2022 15:44 Ответить
А 5 льярдів мертвечук, моржовій звізди, повинен повернути! А вони вже пропиті, так чого чекати на копростані, від *****? Тільки як "кума" (чи є у іудеїв куми?), ***** чайком напоїть...
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13.04.2022 16:18 Ответить
Дуже хочу помилятися, але є тривожні думки, навіщо впіймали Медведчука.
Наприклад, такий сценарій:

1. Медведчук "зізнається", що йому допоміг втекти Порошенко (усі ж пам'ятають, що Зє комбінував з тою "вугільною держзрадою"?)
2. Пороха заарештовують.
3. Захід реагує, намагається якось вплинути.
4. Зє по-хамськи, як він вміє, посилає Захід разом з усією допомогою.
5. Починається пересліюівання бойових генералів та інших патріотів (знову). Цьому вже практично нема кому завадити.
6. Без західної допомоги і з проблемами в керівництві, ЗСУ терплять низку важких поразок.
7. Зє каже: ми зробили все що могли. Й підписує капітуляцію.
8. Зє і Ко отримують свої "відступні" від пуйла (а там, скоріш за все, ще є незнайдені гроші) і "миротворців" ОДКБ.

Маю надію, що не тільки я розумію можливість такого розвитку подій.
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13.04.2022 15:53 Ответить
Геостратєг! з пулом разом навчався?
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13.04.2022 16:01 Ответить
просто не вірю, що 24 лютого вранці прилетіли інопланетяни й підмінили нам президента.
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13.04.2022 16:07 Ответить
Ну на рахунок іншопланетян не впевнений, а з п1) Вашого аналізу цілком згоден
https://www.youtube.com/watch?v=4CFGXr2dwiA Порятунок цінного агента.
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13.04.2022 18:59 Ответить
Свідки "зради Порошенка"? Ну-ну...
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13.04.2022 21:04 Ответить
Ви щось плутаєте, є лище одне питання чому крім нього нікого не попередили?
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14.04.2022 10:21 Ответить
Пишіть трохи зрозуміліше. Кого "його" і про що саме попередили?
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14.04.2022 11:50 Ответить
Чувак постарел реально. На алкаша похож.
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13.04.2022 16:08 Ответить
А Ви впевнені, що тільки похож? =)
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13.04.2022 16:31 Ответить
.
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13.04.2022 16:17 Ответить
Куда писать что бы провели референдум? Пускай спросят украинский народ, хотят ли люди отпускать пособника геноцида, безнаказанным за преступления, дальше жить в кайф и смеяться с наивных украинцев.

Это же уму не постижимо! "Я там ******** денег, давайте поскорее выпускайте, я на яхту хочу"
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13.04.2022 16:37 Ответить
в рашку не хочет потому что должен овер много< которые рашка ему дала для своих целей вернётся на бутылку сядет или Кабздону на концерт
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13.04.2022 16:38 Ответить
Он хочет домой в свой дворец - под т.з. арест.
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13.04.2022 16:51 Ответить
Укртюрме условия лучше чем ростюрме
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13.04.2022 19:40 Ответить
соколовский - сбитый лётчик, уйлу больше не нужен.
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14.04.2022 04:41 Ответить
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