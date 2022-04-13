Похоже, Медведчук не хочет, чтобы его передавали сейчас в РФ, – Денисенко

По состоянию на сегодняшний день в "подвешенном" состоянии находятся десятки самых влиятельных людей Российской Федерации из-за начала аккуратных зачисток в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона "Единые новости".

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"В этом случае, если мы говорим про Суркова, если мы говорим про генерала ФСБ Беседу, который курировал украинский вопрос и был задержан, то нужно говорить о том, что в России начались зачистки элит. Пока достаточно аккуратные, но на сейчас в подвешенном состоянии, насколько мы можем судить, находятся десятки самых влиятельных людей в российской федерации", - сказал Денисенко.

По его словам, "судя по всему, Путин довольно неплохо понимает, что происходит на фронте, ...причины провалов в Украине, и он понимает то, что коррупция и неправильные данные, которые давали ему, в том числе ФСБ, привели к тому, что ему не удалось триумфально зайти в Киев".

Таким образом, подчеркнул Денисенко, в настоящее время в России каждый из представителей элит понимает, что "за ним завтра могут прийти".

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"И в отношении Медведчука, в отношении его вчерашнего задержания. У меня на самом деле есть мнение, что или он на самом деле не хотел, чтобы его передавали сейчас в Российскую Федерацию - он 40 с копейками дней прятался на территории Украины. Я не знаю, где он был, но, очевидно, все-таки он был где-то здесь, он не легализовался в России, во всяком случае он точно не был в Российской Федерации, очевидно, похоже, он понимает, что он был одним из главных людей, которые строили пророссийские политические партии, пророссийские общественные организации, и, очевидно, пророссийские парамилитарные организации. Собственно говоря, он осваивал, судя по всему, достаточно большие средства .И он понимает, что после Беседы, после вероятного... допроса Суркова, похоже, что к нему тоже будет очень много вопросов", – сказал Денисенко.