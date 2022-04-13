Люди виїжджають, місто стає пустим, – мер Херсона

Жителі Херсона виїжджають із захопленого російськими військами міста до окупованого Криму, а також до Миколаєва і Мелітополя.

Про це у єдиному національному телемарафоні повідомив 13 квітня мер Херсона Ігор Колихаєв, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Радіо Свобода"

"Вони зробили групу у Telegram-каналі і виїжджають у трьох напрямках, але на свій страх і ризик. Збираються в машини по 3-4 людини і виїжджають з нашого міста. На це дуже боляче дивитись, тому що місто стає пустим", - сказав Колихаєв.

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Він додав, що в Херсоні є проблеми із забезпеченням ліками і бюджетними виплатами на потреби міста.

Раніше мер також заявляв про те, що через роботу ФСБ і Росгвардії у Херсоні слабшають проукраїнські мітинги.

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