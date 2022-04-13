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Херсон (3192) Колихаєв (25)

Люди виїжджають, місто стає пустим, – мер Херсона

херсон,прапор

Жителі Херсона виїжджають із захопленого російськими військами міста до окупованого Криму, а також до Миколаєва і Мелітополя.

Про це у єдиному національному телемарафоні повідомив 13 квітня мер Херсона Ігор Колихаєв, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Радіо Свобода"

"Вони зробили групу у Telegram-каналі і виїжджають у трьох напрямках, але на свій страх і ризик. Збираються в машини по 3-4 людини і виїжджають з нашого міста. На це дуже боляче дивитись, тому що місто стає пустим", - сказав Колихаєв.

Читайте також: Зелених коридорів із Херсону немає, люди їдуть на власний страх і ризик, - мер Колихаєв

Він додав, що в Херсоні є проблеми із забезпеченням ліками і бюджетними виплатами на потреби міста.

Раніше мер також заявляв про те, що через роботу ФСБ і Росгвардії у Херсоні слабшають проукраїнські мітинги.

Також читайте: У Херсоні рашисти захопили гуманітарний склад, де зберігалися ліки і продукти
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Топ коментарі
+19
Сам ты ватник. Херсон был всегда проукраинским городом. В 2014 русская весна тут не прошла и ХНР ещё тогда хотели сделать, но обломались. Люди погнали их в известном направлении.
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13.04.2022 14:56
+15
От і добре- легше буде відбивати.
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13.04.2022 14:43
+14
завезуть туди казаків, чеченців, бурятів, тувинців, абхазів і скажуть що це ісконні узькі землі...
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13.04.2022 14:39
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завезуть туди казаків, чеченців, бурятів, тувинців, абхазів і скажуть що це ісконні узькі землі...
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13.04.2022 14:39 Відповісти
Не ті часи.
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13.04.2022 14:44 Відповісти
І що далі, люди так і не розуміють. Не буде так як в 2014 після Крима. Все рашисти пора зливати воду.
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13.04.2022 14:54 Відповісти
з 14-го за вісім років відбулась найбільша "тиха етнічна чистка" у наші часи -

Донбас покинуло біля 1,5 міліона проукраїнських людей.

теж саме буде з окупованими зараз територіями
це тактика "салямі Україна" пуйла - захоплювати шматки України і вичавлювати або знищувати людей

якщо не звільнемо......
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13.04.2022 15:02 Відповісти
спочатку битва за Донбас буде потужна. потім Херсон. так кажуть багато воєнних блогерів-аналітиків.
хоча... оточення орків навколо Херсону - це перерізання "карідора через Маріуполь", це теж зрив операції та поміч оточеному місту-герою)) тай кажуть вже Нововоронцовку звільнили, це вдовж р.Дніпро, наскільки знаю, то до Херсона недалечко вже ВСУ
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13.04.2022 15:35 Відповісти
До Криму? До окупованого Мелітополя? При тому, що є можливість виїхати в сторону неокупованих територій? Отакої...
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13.04.2022 14:41 Відповісти
Куда могут туда и выезжают,,,мои сегодня смогли прорваться в сторону Умани.
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13.04.2022 14:49 Відповісти
там половина ватников живет.
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13.04.2022 14:50 Відповісти
Сам ты ватник. Херсон был всегда проукраинским городом. В 2014 русская весна тут не прошла и ХНР ещё тогда хотели сделать, но обломались. Люди погнали их в известном направлении.
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13.04.2022 14:56 Відповісти
Согласен. Наверное я не прав. Я в Крыму был до 2014 года, так там точно половина ватников. А в Херсоне только проездом был.
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13.04.2022 16:19 Відповісти
Є такі, але називати і, тим паче, навішувати штамп "ватного міста" на всіх його жителів це відверте свинство. Приїди і поживи в окупації місяцями, не знаючи що далі буде.
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13.04.2022 15:08 Відповісти
Ватнікам нема сенсу виїзжати. Вони вже дома.
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13.04.2022 15:29 Відповісти
Поэтому их херсонцы и отстреливают в собственных машинах.
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13.04.2022 17:03 Відповісти
это ты с чего такой вывод сделал? Со слов мера который порит чушь, который по сути уже все колоборант? Люди едут в Николаев и Одессу. А что эта шмоня говорит не важно, это его личные бредни.
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13.04.2022 15:48 Відповісти
Пошел ты к русскому кораблю, говорю тебе как житель окупированого Херсона
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13.04.2022 16:22 Відповісти
Извини. Я наверное не прав. См. выше
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13.04.2022 16:54 Відповісти
Вата нехай їде. І не повертається.
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13.04.2022 14:50 Відповісти
До Криму їдуть одиниці і хай їдуть до себе туди якщо надумали. А в цілому їдуть зі страху будь-якими шляхами та полями. В окупованому місті жити як мінімум неприємно, я не кажу про відсутність ліків, проблем з продуктами харчування та просто відсутності готівки при тому що термінали майже ніде не працюють. Більшість людей залишається вдома.
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13.04.2022 14:51 Відповісти
насправді їдуть не до Криму. Звідти прориваються через Грузію до Европи. Як це реалізовано ніхто не розголошує, очевидно якийсь напівлегальній канал. Але дійсно їдуть туди
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13.04.2022 16:21 Відповісти
В Херсоне я так понял сепарья хватает. Позор.Но судя по выборам 2020,то всё понятно........
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13.04.2022 15:16 Відповісти
это не правда люди едут в Николаев и Одессу. А этот мер уже под вопросом. Расказывает свои личные фантазии
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13.04.2022 15:49 Відповісти
Он бредит! Люди едут в Николаев, Одессу и на запад.
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13.04.2022 15:46 Відповісти
Не совсем он бредит - да к нам в Николаев едут на свой страх, но и довольно много едут и в крым - туда без риска. Люди боятся.
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13.04.2022 16:42 Відповісти
От і добре- легше буде відбивати.
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13.04.2022 14:43 Відповісти
українці передслокуються, щоб допомогти ЗСУ успішною з мінімальними втратами провести зачистку. ХЕР русне, а не ХЕРСОН
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13.04.2022 14:50 Відповісти
Начальник сбу по области, губер, прокуратура и прочие предатели свалили оттуда в первый день войны бросив жителей города на произвол судьбы. Удивительно, что жители до сих пор не уехали на подконтрольные территории. Никто не хочет сидеть без еды, медицины и зарплат в оккупированном благодаря усилиям ментов, городе.
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13.04.2022 14:50 Відповісти
Правильно! А, кто назначал на эти должности предателей? Ведь, не жители Херсона? Так, с кого спрашивать нужно за то, что «ватники» на первых должностях власти в Херсоне?
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13.04.2022 15:16 Відповісти
не пускают. сложно віехать
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13.04.2022 16:45 Відповісти
Они все свалили с Херсона ночью, ещё до начала ракетных обстрелов в Николаев. Херсонцев политическое руководство просто бросило на произвол руских фашистов.
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13.04.2022 16:45 Відповісти
Так точно.
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13.04.2022 16:54 Відповісти
Знакомые с Херсона говорят, что после нашей победы, если вдруг зеленский появится в Херсоне, то его просто порвут.
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13.04.2022 17:00 Відповісти
і це правельно..ми вже побачили що кацапи творять на окупованих територіях.краще виїжати,поверним Херсон повернуться і люди там нічого зараз безбройним робити
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13.04.2022 14:51 Відповісти
Какая редкая гнида. Вместо того чтобі радоваться что люди в безопасности те кто уехал - он печалится что орки остаются без заложников!
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13.04.2022 14:51 Відповісти
ну з криму пряма дорога до сибіру... а меру треба дбати за людей,а якщо є проблеми то мер не свому місці...
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13.04.2022 14:52 Відповісти
С Крыма - дорога в Турцию, а оттуда в Европу.
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13.04.2022 15:12 Відповісти
Чем добраться в Турцию? В плавь, разве что.
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13.04.2022 16:47 Відповісти
Нет, не так - смотрите шире. С Крыма через мост люди добираются на материк - в Ростов, Новороссийск, Сочи - а туда летают турецкие авиалинии. Посмотрите на FlightRadar - и увидите, что дохрена самолетов летает в Турцию.
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13.04.2022 16:52 Відповісти
Ну, не знаю - Турция ни чего не говорит о военных беженцах с Украины.
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13.04.2022 16:58 Відповісти
Здесь другая проблема - в россии могут отобрать украинские паспорта - тем более, что с прошлой недели всем мужикам от 18 до 60 запретили покидать Крым. Вот это - капкан!
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13.04.2022 16:59 Відповісти
Так и я об этом.
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13.04.2022 17:01 Відповісти
"до українських Миколаєва і Мелітополя" - хіба Мелітополь не під окупацією?..
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13.04.2022 14:59 Відповісти
Так он не сказал про «украинский» Мелитополь - он просто назвал город без прилагательного.
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13.04.2022 16:55 Відповісти
Дирляндізація півдню дуже лякає(
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13.04.2022 15:01 Відповісти
І правильно. Не будуть заважати ЗСУ працювати.
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13.04.2022 15:01 Відповісти
Правильно роблять.
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13.04.2022 15:28 Відповісти
Відсутність евакуації населення до початку війни, та квола евакуація під час війни призвела до значних людських втрат, та зв'язування дій ЗСУ.
За все це хтось має відповісти, і тут простою службовою халатністю не відбудеться...
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13.04.2022 15:51 Відповісти
Цензор. нет вы разводите балаган. Люди едут в Николаев, Одессу на запад. То что говорит этот мер это ложь. Этот мер уже под вопросом. В крым едут единицы. А за Мелитополь вообще смешно.
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13.04.2022 15:52 Відповісти
и я вам больше скажу люди выезжают в Николаев, а в сети по группам разгоняют зраду мол мешают нашим военным освобождать. орки очень не хотят что бы люди выезжали, потому что это живой щит. И этот мер который уже по сути под орками тоже печалиться что выезжают. Ему главное субботники и транспорт что бы ходил. А где он берет горючее? Ну вы поняли...А люди увидели бучу и теперь убегают на свободные территории масово.
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13.04.2022 15:56 Відповісти
И у меня вопрос - как этот мер собирает статистику, если он сам сидит практически в «подвале»? С мессенджера Телеграм?
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13.04.2022 17:02 Відповісти
я сам не знаю, может ему орки говорят сколько машин сегодня выехало. А в машине средне едет 4-5 человек плюс дети например на коленках. Я бы не сказал что он сидит в подвале. Он просто нечего не делает. Устраивает субботники и гордиться что по городу ходит транспорт. А еще делает странные заявления по поводу финансирования и оплаты. Проще говоря он делает странные заявления и люди уже понимают что что то не чисто. Мер соседнего города через мост Олешки убежал, Каховки( если не ошибаюсь) убежал, Скадовска убежал потому что им сказали или сотрудничество или убьем. И они свалили. А этот сидит все у него нормально. У него сейчас проблема что люди уезжают.
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13.04.2022 17:16 Відповісти
Мер Скадовска Яковлев самолично в Фейсбуке написал, что выехал в Запорожскую область через Мелитополь. Но, находится постоянно на связи с подчиненными. Можно найти его страничку в Фейсбуке. Что касается Колыхаева - на прошлой неделе он сказал, что выехало уже 15% жителей Херсона - это почти 35 тыс человек - мне кажется это неправдоподобным, так как должны быть колонны по 1000 человек пжедневно
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13.04.2022 17:45 Відповісти
ну он может хоть через магадан выезжать. Группы в телеге забиты сообщениями помогите выехать в Николаев, Одессу. В первые дни после кадров с Бучи в один день выехало 1500 машин. Кто считал я не знаю инфа была в местных пабликах.
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13.04.2022 17:57 Відповісти
після того як всі виїдуть, орки завезуть тищу-другу людей з Лугандона і проведуть референдум хоч з приєднання до Марсу
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13.04.2022 16:01 Відповісти
так, але цей "рехверендум" не буде мати жодної юридичної сили, навпаки, буде ще одним свідченням злочинів рашкостану
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13.04.2022 16:24 Відповісти
Так и Донбасе рехверендумы не имели юридической силы - для ***** это не важно.
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13.04.2022 16:49 Відповісти
да но тут ситуация другая, надеюсь надолго не получится у них оккупировать
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13.04.2022 17:12 Відповісти
росіяни нехай їдуть в Крим, а українці де-інде. Аби всі росіяни виїхали з України, тоді б і не було кому кричати: фашисти-рашисти прийдіть на чолі з пуцькіним
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13.04.2022 16:49 Відповісти
 
 