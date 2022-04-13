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Люди виїжджають, місто стає пустим, – мер Херсона
Жителі Херсона виїжджають із захопленого російськими військами міста до окупованого Криму, а також до Миколаєва і Мелітополя.
Про це у єдиному національному телемарафоні повідомив 13 квітня мер Херсона Ігор Колихаєв, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Радіо Свобода"
"Вони зробили групу у Telegram-каналі і виїжджають у трьох напрямках, але на свій страх і ризик. Збираються в машини по 3-4 людини і виїжджають з нашого міста. На це дуже боляче дивитись, тому що місто стає пустим", - сказав Колихаєв.
Він додав, що в Херсоні є проблеми із забезпеченням ліками і бюджетними виплатами на потреби міста.
Раніше мер також заявляв про те, що через роботу ФСБ і Росгвардії у Херсоні слабшають проукраїнські мітинги.
Топ коментарі
+19 Татьяна Неверовская
показати весь коментар13.04.2022 14:56
+15 Алексей Технолог
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+14 Paul Foxen
показати весь коментар13.04.2022 14:39
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Будь ласка, зачекайте...
Донбас покинуло біля 1,5 міліона проукраїнських людей.
теж саме буде з окупованими зараз територіями
це тактика "салямі Україна" пуйла - захоплювати шматки України і вичавлювати або знищувати людей
якщо не звільнемо......
хоча... оточення орків навколо Херсону - це перерізання "карідора через Маріуполь", це теж зрив операції та поміч оточеному місту-герою)) тай кажуть вже Нововоронцовку звільнили, це вдовж р.Дніпро, наскільки знаю, то до Херсона недалечко вже ВСУ
За все це хтось має відповісти, і тут простою службовою халатністю не відбудеться...