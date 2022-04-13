УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8233 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
109 167 301
крейсер (87) Чорноморський флот рф (618) Чорне море (1620)

Підтвердилося вогневе ураження флагману Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва", - Одеська ОВА

москва,крейсер

Керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив вогневе ураження флагману Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, інформацію про ураження  підтвердив і керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

Він зазначив: "Підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети "Нептун" які стоять на сторожі Чорного моря завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер рашистів "Москва"

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+203
показати весь коментар
13.04.2022 22:54
+131
Хочется верить, что именно Нептун, но если и Гарпун, то я не сильно расстроюсь. Слава Украине!!!!!!
показати весь коментар
13.04.2022 22:54
+108
Арта, Чехия, комплекс Dana. Уже на фронте.
Даночка работает!
Слава Чехии!
Слава всем друзьям нашей страны!
показати весь коментар
13.04.2022 23:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
такие именау техники:дана,Сюзанна-это оч.мило..,по-человечьи.Славатнепобедимому народу Украины!Спасибо,ВСУ,все молитвы о Вас!
показати весь коментар
14.04.2022 20:04 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 