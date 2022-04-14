"Нічого нового", - Литва прокоментувала погрози Кремля стягнути ядерну зброю в Балтику
Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що в погрозах Росії стягнути ядерну зброю в Балтику немає нічого нового. Вона привітала рішення Фінляндії і Швеції вступити в НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Калінінград вже багато років є сильно мілітаризованою зоною і знаходиться в Балтійському регіоні. У тому, що Росія погрожує, немає нічого нового", - сказала Шимоніте у відповідь на прохання журналістів прокоментувати погрозу Кремля стягнути ядерну зброю в Балтику, якщо Фінляндія і Швеція стануть членами НАТО.
Прем'єр привітала рішення Стокгольма і Гельсінкі вступити в НАТО. За її словами, безпека в регіоні є спільним завданням, і участь Фінляндії та Швеції в Альянсі дасть змогу посилити вирішення цього завдання.
Нагадаємо, напередодні колишній президент Росії Дмитро Медведєв пригрозив стягнути ядерну зброю в Балтійський регіон, якщо Фінляндія і Швеція вступлять до НАТО.
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Шольц з макароном, уже б в штани наклали, та на телефоні б сиділи.
Відомо з ким!
Фіни та шведи повинні зрозуміти: параша боїться НАТО, тому участь у альянсі, це єдина гарантія їх безпеки.
Тому й бояться потвори із кремля
Що останній рік доля них щасливий
Наступні будуть в тюрмі гулять .
Домой, в Польшу. Можно поделиться с Литвой. Но уж точно никакой Германии.
БОГ на Славу Покарав недорозвитка тупого
Щоб весь Світ шельму бачив , до чого погрози та порушення Заповідей БОГА призводить .....
Ніколи вже не вкусить
Немає в них тієї Ядерної Зброї
Строк вийшов у "" Сатани ""
Тому й казяться кати .....
- Мы, жители балтийских стран привыкли, что наш *банутый сосед живёт исключительно своими больными фантазиями. Мы всегда предлагаем ему отсосать самому у себя. Иногда кажется, что совет дошёл до конечного потребителя.