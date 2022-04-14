"Нічого нового", - Литва прокоментувала погрози Кремля стягнути ядерну зброю в Балтику

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що в погрозах Росії стягнути ядерну зброю в Балтику немає нічого нового. Вона привітала рішення Фінляндії і Швеції вступити в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Калінінград вже багато років є сильно мілітаризованою зоною і знаходиться в Балтійському регіоні. У тому, що Росія погрожує, немає нічого нового", - сказала Шимоніте у відповідь на прохання журналістів прокоментувати погрозу Кремля стягнути ядерну зброю в Балтику, якщо Фінляндія і Швеція стануть членами НАТО.

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Прем'єр привітала рішення Стокгольма і Гельсінкі вступити в НАТО. За її словами, безпека в регіоні є спільним завданням, і участь Фінляндії та Швеції в Альянсі дасть змогу посилити вирішення цього завдання.

Нагадаємо, напередодні колишній президент Росії Дмитро Медведєв пригрозив стягнути ядерну зброю в Балтійський регіон, якщо Фінляндія і Швеція вступлять до НАТО.