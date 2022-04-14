УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6582 відвідувача онлайн
Новини
10 947 30
Литва (2265) росія (63589) ядерна зброя (1110) Шимоніте Інґріда (59)

"Нічого нового", - Литва прокоментувала погрози Кремля стягнути ядерну зброю в Балтику

шимоніте

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що в погрозах Росії стягнути ядерну зброю в Балтику немає нічого нового. Вона привітала рішення Фінляндії і Швеції вступити в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Калінінград вже багато років є сильно мілітаризованою зоною і знаходиться в Балтійському регіоні. У тому, що Росія погрожує, немає нічого нового", - сказала Шимоніте у відповідь на прохання журналістів прокоментувати погрозу Кремля стягнути ядерну зброю в Балтику, якщо Фінляндія і Швеція стануть членами НАТО.

Читайте також: Абсолютно не відкидаю, що Путін хоче завдати ядерного удару по члену НАТО, - Грозєв

Прем'єр привітала рішення Стокгольма і Гельсінкі вступити в НАТО. За її словами, безпека в регіоні є спільним завданням, і участь Фінляндії та Швеції в Альянсі дасть змогу посилити вирішення цього завдання.

Нагадаємо, напередодні колишній президент Росії Дмитро Медведєв пригрозив стягнути ядерну зброю в Балтійський регіон, якщо Фінляндія і Швеція вступлять до НАТО.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Як відрізняються у людей погляди!
Шольц з макароном, уже б в штани наклали, та на телефоні б сиділи.
Відомо з ким!
Фіни та шведи повинні зрозуміти: параша боїться НАТО, тому участь у альянсі, це єдина гарантія їх безпеки.
показати весь коментар
14.04.2022 17:12
+15
Ха-а, сраних орків вже майже ніхто не боїться.
показати весь коментар
14.04.2022 17:07
+8
ну так нужно провести референдум и пусть граждане Калининграда сами решают свою судьбу. они могут стать княжеством например независимым
показати весь коментар
14.04.2022 17:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/operativnoZSU/19047 кЇк, 2а армія світу
показати весь коментар
14.04.2022 17:05 Відповісти
цим далі тим більше в кацстерха башку зносить...
показати весь коментар
14.04.2022 17:07 Відповісти
Ха-а, сраних орків вже майже ніхто не боїться.
показати весь коментар
14.04.2022 17:07 Відповісти
Одичалых опять без эмоций повседневно посла ли на юх
показати весь коментар
14.04.2022 17:28 Відповісти
поРашенских правителейХеровых уже никто ни во что не ставит разве что в чёрнуюДыру(опу)!ещё пару месяцев и поРаша сама себя будет сжирать уничтожать изнутри!этого о и боится плешивыйХуйло!
показати весь коментар
14.04.2022 17:45 Відповісти
Какое может быть новое ,кацапы тупые как сибирские валенки ...
показати весь коментар
14.04.2022 17:10 Відповісти
Какое может быть новое ,кацапы тупые как сибирские валенки ...
показати весь коментар
14.04.2022 17:10 Відповісти
Какое может быть новое ,кацапы тупые как сибирские валенки ...
показати весь коментар
14.04.2022 17:10 Відповісти
Какое может быть новое ,кацапы тупые как сибирские валенки ...
показати весь коментар
14.04.2022 17:10 Відповісти
Яйцеголовый гомосексуалист Медведев мечтает вернуть писюнчик плешивого назад... то есть в зад, поэтому делает привлекательные для ***** заявы.
показати весь коментар
14.04.2022 17:11 Відповісти
Як відрізняються у людей погляди!
Шольц з макароном, уже б в штани наклали, та на телефоні б сиділи.
Відомо з ким!
Фіни та шведи повинні зрозуміти: параша боїться НАТО, тому участь у альянсі, це єдина гарантія їх безпеки.
показати весь коментар
14.04.2022 17:12 Відповісти
Вони вже зрозуміли.
показати весь коментар
14.04.2022 17:47 Відповісти
шість спецбортів покидають Москву
показати весь коментар
14.04.2022 17:13 Відповісти
Люся Арестович налякав тим шо можЕм павтаріть...
показати весь коментар
14.04.2022 17:15 Відповісти
Летят проведать утопленную "маскву"
показати весь коментар
14.04.2022 17:19 Відповісти
Могут и под Воронеж стянуть. Он уже давно напрягся...
показати весь коментар
14.04.2022 17:14 Відповісти
терміново прибув борт Ту-154М ВМФ в окупований Севастополь
показати весь коментар
14.04.2022 17:15 Відповісти
ну так нужно провести референдум и пусть граждане Калининграда сами решают свою судьбу. они могут стать княжеством например независимым
показати весь коментар
14.04.2022 17:16 Відповісти
тоді всі захочуть провести Референдум

Тому й бояться потвори із кремля

Що останній рік доля них щасливий

Наступні будуть в тюрмі гулять .
показати весь коментар
14.04.2022 17:23 Відповісти
Независимое княжество там уже было, больше не надо.
Домой, в Польшу. Можно поделиться с Литвой. Но уж точно никакой Германии.
показати весь коментар
14.04.2022 17:37 Відповісти
мєдвєдєв той огидний та спотворений природою чудак

БОГ на Славу Покарав недорозвитка тупого

Щоб весь Світ шельму бачив , до чого погрози та порушення Заповідей БОГА призводить .....
показати весь коментар
14.04.2022 17:21 Відповісти
Собака , яка гавкає завжди

Ніколи вже не вкусить

Немає в них тієї Ядерної Зброї

Строк вийшов у "" Сатани ""

Тому й казяться кати .....
показати весь коментар
14.04.2022 17:26 Відповісти
ну я б так не казав,як би не мали то вони б в Україну б не лізли.Мають правда 80% скоріш за все не робоче,а от 20% то всерівно дофіга..Треба бути напоготові,бо там вже остання стадія деградації пішла..
показати весь коментар
14.04.2022 17:40 Відповісти
Тю, так кацапи вже стягували до калінінграду. Десь у 2018, якщо не помиляюся, вже хизувалися, що, мовляв, де хочемо, там і розміщуємо. Тож вона права, нічого нового
показати весь коментар
14.04.2022 17:34 Відповісти
Визжит свинятина в загоне обложенный паребриком.
показати весь коментар
14.04.2022 17:36 Відповісти
Лебединого озера нет в анонсе раша каналов?
показати весь коментар
14.04.2022 18:22 Відповісти
Перевожу с дипломатического:
- Мы, жители балтийских стран привыкли, что наш *банутый сосед живёт исключительно своими больными фантазиями. Мы всегда предлагаем ему отсосать самому у себя. Иногда кажется, что совет дошёл до конечного потребителя.
показати весь коментар
14.04.2022 21:30 Відповісти
 
 