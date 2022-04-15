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Новини Війна
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Китай (4355) росія (63594) Блінкен Ентоні (1150)

Зрештою, Китаю доведеться зробити вибір щодо війни РФ проти України, - Блінкен

китай

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Китаю доведеться зробити вибір у протистоянні Росії проти України, оскільки він "позначається на його репутації у світі".

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Блінкена цитує "Голос Америки".

Блінкен нагадав, що ще до вторгнення Росії в Україну Москва і Пекін ухвалили спільну заяву, в якій підкреслювалося, що дружба між ними "не має кордонів".

"Думаю, зараз в деякому роді перевіряється, які ці кордони, оскільки Китай перебуває в скрутному становищі", - заявив Блінкен.

Він також нагадав, що Китай не раз заявляв про те, що його політика заснована на дотриманні Статуту ООН і на принципах, які лежать в його основі.

"Ми чекаємо, що Китай виступить на захист принципів, яких, як він заявляє, він дотримується. Але він цього не робить. Думаю, він перебуває у все більш незручному становищі через те, що є величезний розрив між тим, за що Китай нібито виступає, і тим, що він по-справжньому робить. Думаю, це позначається на його репутації у світі, в багатьох частинах світу", - сказав держсекретар США.

Блінкен підкреслив, що суть не в тому, щоб встати на бік США, а в тому, щоб бути на тій стороні, яка права.

Також читайте: США закликали Китай долучитися до тиску на Путіна, щоб припинити війну в Україні

"Суть в тому, щоб підтримати основоположні принципи системи міжнародних відносин або хаос, або конфлікт. І, зрештою, Китаю доведеться зробити вибір", - підкреслив Блінкен.

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Китай-це другий, виплеканий усіма монстр , оскал він свій ще покаже.І звернення щодо визначеності у війні в Україні не мають ніякого сенсу, бо він вже нікого не боїться, він уважно спостерігає, аналізує, зробить висновки і піде завойовувати увесь мир
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15.04.2022 10:40
+6
щоб Китай швидше думав треба припинити продаж зерна для них . на голодний шлунок краще думається !
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15.04.2022 10:53
+3
Тайвань на відкуп, він далеко від Європи
_________________________________________________________________________________

Слушна думка, але забули з приводу цього сам Тайвань спитати.
А він, на відміну від Украіни, не чекав нападу сусіда-агрессора, щоби почати розвивати армію та оборонну промисловість, а розвивав і перше і друге і мае деякі немаленьки досягнення.
Якби Китай міг, то зробив би це негайно.
Значить не може,значить боіться.
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15.04.2022 10:52
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вони вже зробили вибір, їм Гонг_конГ і Тайвань свербить, он вони *навчання* біля Тайваню оголосили... буде бійня
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15.04.2022 10:30 Відповісти
У китая своя позиция заглотить как удав часть касапстана по этому он пока дурня включает.
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15.04.2022 10:39 Відповісти
Китай-це другий, виплеканий усіма монстр , оскал він свій ще покаже.І звернення щодо визначеності у війні в Україні не мають ніякого сенсу, бо він вже нікого не боїться, він уважно спостерігає, аналізує, зробить висновки і піде завойовувати увесь мир
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15.04.2022 10:40 Відповісти
ну весь не весь, а Тайвань і Гонг-конг підімне 100%, а далі залежить все від американців, чи допустять вони це... щоб Україну зберегти - Тайвань на відкуп, він далеко від Європи (так цинічно, але прагматично) Україна це все що захищає Європу від звірств кацапні).
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15.04.2022 10:44 Відповісти
Тайвань на відкуп, він далеко від Європи
_________________________________________________________________________________

Слушна думка, але забули з приводу цього сам Тайвань спитати.
А він, на відміну від Украіни, не чекав нападу сусіда-агрессора, щоби почати розвивати армію та оборонну промисловість, а розвивав і перше і друге і мае деякі немаленьки досягнення.
Якби Китай міг, то зробив би це негайно.
Значить не може,значить боіться.
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15.04.2022 10:52 Відповісти
Китай не напав, бо була і є висока імовірність втручання США у випадку нападу Китаєм.
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15.04.2022 11:07 Відповісти
Втручання США, звичайно буде.
Але тільки як Етап №2.
А Етап №1 - самооборона.
В цьому сенсі Тайвань молодець, не чекае, що буде у випадку нападу, а йде попереду подій
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15.04.2022 11:35 Відповісти
Китай вбухав у свій флот трильйони долярів а тепер с сумом спостерігає за трагікомедією москви яка йде на дно від новітньої ракети яка коштує всього кілька тисяч.
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15.04.2022 10:49 Відповісти
Китай - такий самий паперовий монстр, що і парашка. Як у військовому сенсі, так і в економічному
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15.04.2022 14:37 Відповісти
щоб Китай швидше думав треба припинити продаж зерна для них . на голодний шлунок краще думається !
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15.04.2022 10:53 Відповісти
ПУСТЬ СИ ПРИВСЕЛЮДНО ДАСТ ПУТИНУ ПЗДЫ !)
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15.04.2022 10:59 Відповісти
Мне кажется, китай уже определился не в нашу пользу. Потому что повторяет рос. пропаганду. Надеется усидеть на 2х стульях - и с европой/америкой торговать и дешёвые ресурсы у к@ц@пов покупать.
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15.04.2022 11:21 Відповісти
http://www.mod.gov.cn/topnews/2022-04/15/content_4909022.htm http://www.mod.gov.cn/topnews/2022-04/15/content_4909022.htm

Похоже узкоглазые сделали свой выбор. Собираются открывать второй фронт и делать эскалацию вокруг Тайваня. Закиньте статью в переводчик
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15.04.2022 11:48 Відповісти
Сегодняшнее обращение министра обороны Китая
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15.04.2022 11:52 Відповісти
Китаю треба добре подумати, з ким він! Коли світ перестане купляти китайські товари, китайці швидко сядуть в калюжу. Та і у США та Європи поки що є чим прижучити Китай в області тезнологій та ліцензій...
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15.04.2022 12:12 Відповісти
Желторотики заинтересованы в этой войне, чтоб их вассал-рашка как можно больше ослабла и упала потом им в руки как спелая груша, прэтому будут ее подогревать сколько смогут.
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15.04.2022 12:15 Відповісти
Единственное, что уже сейчас был готов пообещать Украине китайский посол в нашей стране Фань Сяньжун - то, что «Китай никогда не будет нападать на Украину».

Но, может это делать чужими руками? "Нейтральность" помощь агрессору...

Китай сам по себе! Китайскую стратегию на внешней арене - не только в отношении российско-украинского конфликта, но и в целом, - можно описать тремя фразами - не занимай чью-либо сторону, оставайся нейтральным, продолжай наблюдать.

«Китай КАК БЫ* не преследует геополитических интересов, КАК БЫ* не созерцает пожар с противоположного берега и тем более КАК БЫ* не занимается подливанием масла в огонь».

Условно-предположительное сравнение КАК БЫ добавлено мною в формулу, озвученную министром иностранных дел Китая https://zn.ua/international/pochemu-kitaj-ne-stanet-harantom-bezopasnosti-ukrainy.html
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15.04.2022 13:57 Відповісти
 
 