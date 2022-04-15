Зрештою, Китаю доведеться зробити вибір щодо війни РФ проти України, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Китаю доведеться зробити вибір у протистоянні Росії проти України, оскільки він "позначається на його репутації у світі".
Як інформує Цензор.НЕТ, слова Блінкена цитує "Голос Америки".
Блінкен нагадав, що ще до вторгнення Росії в Україну Москва і Пекін ухвалили спільну заяву, в якій підкреслювалося, що дружба між ними "не має кордонів".
"Думаю, зараз в деякому роді перевіряється, які ці кордони, оскільки Китай перебуває в скрутному становищі", - заявив Блінкен.
Він також нагадав, що Китай не раз заявляв про те, що його політика заснована на дотриманні Статуту ООН і на принципах, які лежать в його основі.
"Ми чекаємо, що Китай виступить на захист принципів, яких, як він заявляє, він дотримується. Але він цього не робить. Думаю, він перебуває у все більш незручному становищі через те, що є величезний розрив між тим, за що Китай нібито виступає, і тим, що він по-справжньому робить. Думаю, це позначається на його репутації у світі, в багатьох частинах світу", - сказав держсекретар США.
Блінкен підкреслив, що суть не в тому, щоб встати на бік США, а в тому, щоб бути на тій стороні, яка права.
"Суть в тому, щоб підтримати основоположні принципи системи міжнародних відносин або хаос, або конфлікт. І, зрештою, Китаю доведеться зробити вибір", - підкреслив Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
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Слушна думка, але забули з приводу цього сам Тайвань спитати.
А він, на відміну від Украіни, не чекав нападу сусіда-агрессора, щоби почати розвивати армію та оборонну промисловість, а розвивав і перше і друге і мае деякі немаленьки досягнення.
Якби Китай міг, то зробив би це негайно.
Значить не може,значить боіться.
Але тільки як Етап №2.
А Етап №1 - самооборона.
В цьому сенсі Тайвань молодець, не чекае, що буде у випадку нападу, а йде попереду подій
Похоже узкоглазые сделали свой выбор. Собираются открывать второй фронт и делать эскалацию вокруг Тайваня. Закиньте статью в переводчик
Но, может это делать чужими руками? "Нейтральность" помощь агрессору...
Китай сам по себе! Китайскую стратегию на внешней арене - не только в отношении российско-украинского конфликта, но и в целом, - можно описать тремя фразами - не занимай чью-либо сторону, оставайся нейтральным, продолжай наблюдать.
«Китай КАК БЫ* не преследует геополитических интересов, КАК БЫ* не созерцает пожар с противоположного берега и тем более КАК БЫ* не занимается подливанием масла в огонь».
Условно-предположительное сравнение КАК БЫ добавлено мною в формулу, озвученную министром иностранных дел Китая https://zn.ua/international/pochemu-kitaj-ne-stanet-harantom-bezopasnosti-ukrainy.html