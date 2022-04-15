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Маріуполь (3207)

У Маріуполі російські окупанти запроваджують перепустки, щоб виявляти "неблагонадійних", - радник мера Андрющенко

маріуполь

У заблокованому Маріуполі загарбники запроваджують городянам перепустки для пересування містом, що допоможе їм зачистити "неблагонадійних".

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти. Інформація про запровадження пропусків для пересування містом знаходить своє підтвердження. Офіційна версія – для забезпечення безпеки та контролю за видачею гуманітарки. В реальності – проведення перепису населення та зачистка "неблагонадійних" через звіряння з отриманими від колаборантів та зрадників базами даних про комунальників, бюджетників, правоохоронців та складеними списками активістів", - написав Андрющенко.

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Він зазначив, що комунальники та бюджетники будуть примушуватись до співпраці з окупаційною владою, інші будуть арештовані та можуть зникнути у в'язницях та концтаборах окупантів.

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для москальських гомінідів-недолюдків немає ні живих, ані мертвих

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https://twitter.com/IsraelThreads/status/1514760076602617859
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15.04.2022 12:08 Відповісти
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15.04.2022 12:26 Відповісти
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15.04.2022 12:26 Відповісти
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15.04.2022 12:31 Відповісти
 
 