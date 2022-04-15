У Маріуполі російські окупанти запроваджують перепустки, щоб виявляти "неблагонадійних", - радник мера Андрющенко
У заблокованому Маріуполі загарбники запроваджують городянам перепустки для пересування містом, що допоможе їм зачистити "неблагонадійних".
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти. Інформація про запровадження пропусків для пересування містом знаходить своє підтвердження. Офіційна версія – для забезпечення безпеки та контролю за видачею гуманітарки. В реальності – проведення перепису населення та зачистка "неблагонадійних" через звіряння з отриманими від колаборантів та зрадників базами даних про комунальників, бюджетників, правоохоронців та складеними списками активістів", - написав Андрющенко.
Він зазначив, що комунальники та бюджетники будуть примушуватись до співпраці з окупаційною владою, інші будуть арештовані та можуть зникнути у в'язницях та концтаборах окупантів.
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