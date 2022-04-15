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Байден (2862) США (21036) Псакі (148)

Байден не збирається в Україну, - Псакі

байден

Прессекретар президента США Джо Байдена Дженніфер Псакі заявила, що його поїздка в Україну не планується.

Про це вона заявила під час запису подкасту Pod Save America, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ні, ми не відправляємо президента в Україну", - сказала Псакі.

Ця заява прозвучала після того, як Байден сказав журналістам про готовність здійснити поїздку в Україну.

Також читайте: Штати продовжують розглядати можливість запровадження нових санкцій проти РФ, - Білий дім

Автор: 
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Топ коментарі
+22
Зараз важливо не візит Байдена, а швидне освоєння в ЗСУ тих штатівських ракет, що достають до Курська, Воронежа і Ростова-на-Дону!
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15.04.2022 15:38
+21
Борис приїжджав інкогніто, без попередження, щоб провести спецоперацію, по декапітуляцизації агрохімій і зелебобиків, а Бідон так не зможе, він вже старий, і не бандервівець, як Борька. ви шо хочете шоб путлєра калібром діда зауячив?
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15.04.2022 15:38
+8
Это, как бы, было понятно сразу. В стране война.
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15.04.2022 15:34
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Это, как бы, было понятно сразу. В стране война.
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15.04.2022 15:34 Відповісти
да ладно, а Джонсон приезжал? при чем тут война?
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15.04.2022 17:01 Відповісти
та ясен пень...
его Укрзализницей не притаранеш )))
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15.04.2022 15:37 Відповісти
Борис приїжджав інкогніто, без попередження, щоб провести спецоперацію, по декапітуляцизації агрохімій і зелебобиків, а Бідон так не зможе, він вже старий, і не бандервівець, як Борька. ви шо хочете шоб путлєра калібром діда зауячив?
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15.04.2022 15:38 Відповісти
А смысл в визите? Создать соблазн для орков?
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15.04.2022 15:38 Відповісти
Зараз важливо не візит Байдена, а швидне освоєння в ЗСУ тих штатівських ракет, що достають до Курська, Воронежа і Ростова-на-Дону!
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15.04.2022 15:38 Відповісти
было бы странно наоборот
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15.04.2022 15:40 Відповісти
потому что приезжать нужно тихо, без огласки.
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15.04.2022 15:40 Відповісти
Наприклад, свідки пороха.
Сонний скоро заявить, що летить на місяць, подавай карету.
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15.04.2022 15:54 Відповісти
Та в топку на него здесь, потом приедет, сейчас оружие главное
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15.04.2022 15:41 Відповісти
не їдь Джо - сидь вдома...
там 4 рази зелена зобіжалка і крохітний наполiон.
а ще там є Українці яки нищять кацапню без повісток і ґинуть але не сдаються.
думай Джо...
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15.04.2022 15:44 Відповісти
Ліваки сонного скоро на люди не випускатимуть. Бовкає, що в голову прийде.
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15.04.2022 15:56 Відповісти
Мій комент саме про це вже знесли. Правда очі випікає.
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15.04.2022 16:00 Відповісти
дура трампкону вата 2.
спам від мене.
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15.04.2022 16:09 Відповісти
з першого не дійшло?
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15.04.2022 16:10 Відповісти
праваки ні слова за війну - Fox мовчить як та риба - нема її, теї війни і баста.
Такер тільки желчю за ***** - так тож такер мо він з онтаріо?
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15.04.2022 16:07 Відповісти
Закон о лендлизе подписан. Большего для Украины США уже не сделает.
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15.04.2022 15:46 Відповісти
ще зробить.
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15.04.2022 15:56 Відповісти
вообще-то ниче еще не подписано и не проголосовано
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15.04.2022 17:02 Відповісти
пришлите лучше больше оружия и техники, чем старого президента.
Тем более Байден в Киеве = удар крылатыми ракетами вероятный.
Нафиг не надо.
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15.04.2022 15:49 Відповісти
кацапы рискнут захерачить президента сша? рили?
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15.04.2022 16:04 Відповісти
Вас *** хер поймешь,по приеду - готовьте каравай, то ну его нах, боюся!!! Вы там как то у себя разберитесь что *****..ть на камеру!!! А нам одни заботы, то накрой "поляну", то убери "поляну"...
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15.04.2022 15:54 Відповісти
В лівацької маріонетки джо - старечий маразм, поставімося до цього з розумінням.
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15.04.2022 15:58 Відповісти
Шось ти якийсь мутний, Сашку. Байден тобі не бро, Порох тобі не бро.
А чи не засланий ти троляка з ольгіно, часом?
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15.04.2022 16:05 Відповісти
Файно коменти труться. На одоробло не можна казати, що воно - одоробло.
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15.04.2022 15:55 Відповісти
У свідків пороха рефлекс - робити все проти тих, хто говорить правду про байдена й "демократів". З чого б це?
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15.04.2022 16:02 Відповісти
Я - порохобот.
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15.04.2022 16:05 Відповісти
Боты - это программы, которые управляют фейковыми аккаунтами в соцсетях. При этом они имитируют поведение настоящих пользователей: подписываются на других юзеров, лайкают, репостят, оставляют под чужими постами заготовленные комментарии.
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15.04.2022 16:37 Відповісти
Я подала те слово, яким обзивали і обзивають тих, хто голосував за Порошенка.
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15.04.2022 16:50 Відповісти
А їм не правда потрібна а пропаганда і суцільна модерація контента
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15.04.2022 16:13 Відповісти
Джо- а до мене приїдешь? на куй тобі зелебобік- в мене і горілочка і колбаска і сальце.. повір- гарно відпочинешь -запамятаешь назавжди - а ввечері по мацкві томогавка разом запустимо..
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15.04.2022 15:59 Відповісти
краще би посла в Київ повернули
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15.04.2022 16:13 Відповісти
А він є ?
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15.04.2022 16:27 Відповісти
Здається, коли президент США приймає присягу, то також, він дає зобов'язання, дотримуватися всіх рекомендацій служби безпеки.
І я сумніваюсь, що служба безпеки порекомендує йому їхати в Україну!
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15.04.2022 16:16 Відповісти
А яка йому необхідність їхати? Він навіть бувши в Польщі не заходів зустрічатись з великим Наполеоном 95 кварталу.
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15.04.2022 16:37 Відповісти
Не на часі. Ми зараз не зможемо забезпечити надійний захист, тільки відволікатиме спецслужби.
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15.04.2022 16:40 Відповісти
У меня очень плохое отношение к байдену. Посмотрите ролики в Ютюбе канал марка солонина два байдена, канал Юлии латыниной интервью с илларионовым 13.04.22
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15.04.2022 18:39 Відповісти
Ну так! Серйозні люди!
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16.04.2022 00:18 Відповісти
Бідона зловили за рукав всюдисущі журналізди і запитали про візит в Україну. Маразматик у відповідь ляпнув, що готовий їхати. Псяча секретутка тепер заявляє, що дідулю в таку далеку подорож не пустять, бо ще ґиґне під час перельоту, чи таблетки від деменції закінчаться.
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15.04.2022 20:59 Відповісти
 
 