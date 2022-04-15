Байден не збирається в Україну, - Псакі

Прессекретар президента США Джо Байдена Дженніфер Псакі заявила, що його поїздка в Україну не планується.

Про це вона заявила під час запису подкасту Pod Save America, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ні, ми не відправляємо президента в Україну", - сказала Псакі.

Ця заява прозвучала після того, як Байден сказав журналістам про готовність здійснити поїздку в Україну.

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