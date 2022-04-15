Байден не збирається в Україну, - Псакі
Прессекретар президента США Джо Байдена Дженніфер Псакі заявила, що його поїздка в Україну не планується.
Про це вона заявила під час запису подкасту Pod Save America, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ні, ми не відправляємо президента в Україну", - сказала Псакі.
Ця заява прозвучала після того, як Байден сказав журналістам про готовність здійснити поїздку в Україну.
Топ коментарі
+22 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+21 Paul Foxen
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+8 ladyar
показати весь коментар15.04.2022 15:34
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Будь ласка, зачекайте...
его Укрзализницей не притаранеш )))
Сонний скоро заявить, що летить на місяць, подавай карету.
там 4 рази зелена зобіжалка і крохітний наполiон.
а ще там є Українці яки нищять кацапню без повісток і ґинуть але не сдаються.
думай Джо...
спам від мене.
Такер тільки желчю за ***** - так тож такер мо він з онтаріо?
Тем более Байден в Киеве = удар крылатыми ракетами вероятный.
Нафиг не надо.
А чи не засланий ти троляка з ольгіно, часом?
І я сумніваюсь, що служба безпеки порекомендує йому їхати в Україну!