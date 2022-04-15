УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8491 відвідувач онлайн
Новини
5 496 24

У Дніпрі перейменують до 25 вулиць, назви яких пов'язані з Росією

філатов

У Дніпрі наступної середи перейменують першу частину списку вулиць, назви яких пов'язані з Росією.

Про це міський голова Борис Філатов повідомив під час телемарафону на телеканалі "ДніпроTV", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми відмовлятимемося від російських географічних назв. Проблема в тому, що коли ми підняли список вулиць, виявилося, їх така велика кількість, що у нас навіть назв нових стільки немає. Всілякі барнаульські, абхазькі… ми все не встигнемо перейменувати на цій сесії", - сказав Філатов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Івано-Франківську перейменовують 25 вулиць

За його словами, на найближчій сесії, яка відбудеться 20 квітня, підготовлено список, в якому до 25 вулиць. Зараз це питання обговорюється з депутатським корпусом. Філатов упевнений, що рішення буде підтримане.

Відомо, що сесія проходитиме не в будівлі міської ради, але місце проведення засідання наразі не анонсують.

Читайте також: Дерусифікація в Ужгороді: перейменують 58 вулиць, названих на честь російських діячів

Автор: 

Дніпро (3273) перейменування (584) Філатов Борис (463)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Саме час. Опоненти якось ... втекли з України.
показати весь коментар
15.04.2022 18:44
+7
Я пам'ятаю як у 2015 році, всяка вата і малороси у Дніпрі так само кричали: "не нада улици переименовивать, ненада горад переименовивать, они деньги на етам распиливают, лучше би дороги сделали і школи т.д." Саме цікаве те, що коли місцеві можновладці і до 2014 року і після 2014 року, робили всякі схеми по розпилу бюджету, ні одне ватне створіння навіть не пискнуло. А коли справа йде про знищення росіянського, вони починають виповзати зі своїх смітників. Такі як ти готові жити в повному лайні, головне щоб був пам'ятник леніна, ковер на стіні і бутилка бояри з телогрейкою.
показати весь коментар
15.04.2022 20:05
+5
Має бути Закон про дерусифікацію-українізацію та подолання наслідків російської окупації України.
показати весь коментар
15.04.2022 18:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.04.2022 18:36 Відповісти
Надто дрібний шрифт. Ніхто не роздивився.
показати весь коментар
15.04.2022 21:29 Відповісти
а стопятьсот на Лівому березі Києва нє?
показати весь коментар
15.04.2022 18:39 Відповісти
Саме час. Опоненти якось ... втекли з України.
показати весь коментар
15.04.2022 18:44 Відповісти
Перейменовували,потроху. Треба розуміти,що перейменувати ~90% вулиць мільйоного міста одразу... Це ще той треш!
показати весь коментар
15.04.2022 18:53 Відповісти
http://rename.dp.ua/ Перейменування вулиць та місць Дніпра 2015-2019
показати весь коментар
15.04.2022 19:00 Відповісти
Всього 25? А прізвища жидобільшовиків залишать щоб уникнути звинувачень в "ксенофобії" та "антисемітизмі"? От вже "днєпроПетровци" хитродупі...
показати весь коментар
15.04.2022 18:43 Відповісти
Поки 25. На більше назв не понавигадували.
показати весь коментар
15.04.2022 18:47 Відповісти
Має бути Закон про дерусифікацію-українізацію та подолання наслідків російської окупації України.
показати весь коментар
15.04.2022 18:47 Відповісти
Ось тут у чувака була хороша стаття на тему дерусифікації

https://www.facebook.com/vanekzp/posts/4912521795535547
показати весь коментар
15.04.2022 20:13 Відповісти
Перевiрте список, будь ласка, ще раз.

Make sure you will rename also "Дєгтярьова", я на цій вулиці своє дитинство провів...
показати весь коментар
15.04.2022 18:49 Відповісти
заповідник совка, як і завжди був.
показати весь коментар
15.04.2022 19:04 Відповісти
Не надо в Днепре бомбоубежищ, не надо артезианских колонок. Надо улицы переименовывать. В этом весь Филатов: Голимый PR и популизм.
показати весь коментар
15.04.2022 18:52 Відповісти
Голимый зебелизм у тебя! Ты в каком задыщенске обитаеш? Чтоб шошто хрюкать на миллионник?!
показати весь коментар
15.04.2022 18:57 Відповісти
Бориска как бориска, твою мать нашел время....
показати весь коментар
15.04.2022 19:01 Відповісти
Я пам'ятаю як у 2015 році, всяка вата і малороси у Дніпрі так само кричали: "не нада улици переименовивать, ненада горад переименовивать, они деньги на етам распиливают, лучше би дороги сделали і школи т.д." Саме цікаве те, що коли місцеві можновладці і до 2014 року і після 2014 року, робили всякі схеми по розпилу бюджету, ні одне ватне створіння навіть не пискнуло. А коли справа йде про знищення росіянського, вони починають виповзати зі своїх смітників. Такі як ти готові жити в повному лайні, головне щоб був пам'ятник леніна, ковер на стіні і бутилка бояри з телогрейкою.
показати весь коментар
15.04.2022 20:05 Відповісти
Нехай Філатов звернеться до Українського Інституту Національної пам'яті. Там за пару днів для Дніпра копицю назв назбирають.
показати весь коментар
15.04.2022 19:25 Відповісти
А коли у Дніпрі почнуть вішати наприклад водіїв маршруток,які АТОшників неберуть і кажуть "я вас туда непосылал убивать русских детей"? Або, коли почнуть розстрілювать всяких барист,які кажуть "я непонимаю телячью мову и Днепр это Русский город"?
показати весь коментар
15.04.2022 19:49 Відповісти
А Новомосковськ не пора перейменувати?
показати весь коментар
15.04.2022 20:26 Відповісти
А то мені вже 45 років слух ріже.
показати весь коментар
15.04.2022 20:27 Відповісти
Це не до Філатова.
показати весь коментар
16.04.2022 00:57 Відповісти
Деомунизацию доведи до ума. .Старые названия красуются до сих пор.Денежку по ходу распилили.Приезжему трудно разобраться в вашей топографии.Поддерживаю результативное переименование.
показати весь коментар
16.04.2022 08:00 Відповісти
 
 