У Дніпрі перейменують до 25 вулиць, назви яких пов'язані з Росією

У Дніпрі наступної середи перейменують першу частину списку вулиць, назви яких пов'язані з Росією.

Про це міський голова Борис Філатов повідомив під час телемарафону на телеканалі "ДніпроTV", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми відмовлятимемося від російських географічних назв. Проблема в тому, що коли ми підняли список вулиць, виявилося, їх така велика кількість, що у нас навіть назв нових стільки немає. Всілякі барнаульські, абхазькі… ми все не встигнемо перейменувати на цій сесії", - сказав Філатов.

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За його словами, на найближчій сесії, яка відбудеться 20 квітня, підготовлено список, в якому до 25 вулиць. Зараз це питання обговорюється з депутатським корпусом. Філатов упевнений, що рішення буде підтримане.

Відомо, що сесія проходитиме не в будівлі міської ради, але місце проведення засідання наразі не анонсують.

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