Місто Сєверодонецьк зруйновано на 70%, - міський голова Стрюк
Міській голова Сєверодонецька на Луганщині Олександр Стрюк заявив про те, що місто зруйноване на 70%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ із посиланням на слооав міського голови.
"Сєверодонецьк майже на 70% зруйнований", - глава військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.
У місті залишилось близько 20 тис городян зі 130 тис, які жили там до війни.
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Натуральный геноцид.
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Бачите тут мова йде про знищення людей за певною ознакою.
А в даному випадку відбувається масове знищення людей та всієї інфраструктури. Це щось інше більше за геноцид.
Мабуть це - геноцид + ще щось.
https://twitter.com/_a_vit_/status/973864775691194368