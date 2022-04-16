Місто Сєверодонецьк зруйновано на 70%, - міський голова Стрюк

Міській голова Сєверодонецька на Луганщині Олександр Стрюк заявив про те, що місто зруйноване на 70%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ із посиланням на слооав міського голови.

"Сєверодонецьк майже на 70% зруйнований", - глава військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

У місті залишилось близько 20 тис городян зі 130 тис, які жили там до війни.

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