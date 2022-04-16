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Місто Сєверодонецьк зруйновано на 70%, - міський голова Стрюк

війна,руйнування,сєвєродонецк

Міській голова Сєверодонецька на Луганщині Олександр Стрюк заявив про те, що місто зруйноване на 70%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал  Оперативний ЗСУ із посиланням на слооав міського голови.

"Сєверодонецьк майже на 70% зруйнований", - глава військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

У місті залишилось близько 20 тис городян зі 130 тис, які жили там до війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Сєверодонецьк: Пошкоджено водогін та два продуктових склади

Автор: 

Сєверодонецьк (508) Луганська область (4877)


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16.04.2022 00:11 Відповісти
Совсем не похоже на то что они брехливо называют денацификацией.
Натуральный геноцид.
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16.04.2022 00:13 Відповісти
"Геноци́д (від грец. γένος - рід, плем'я та лат. caedo - вбиваю) - цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення чи народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами."
***
Бачите тут мова йде про знищення людей за певною ознакою.
А в даному випадку відбувається масове знищення людей та всієї інфраструктури. Це щось інше більше за геноцид.
Мабуть це - геноцид + ще щось.
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16.04.2022 11:54 Відповісти
я вот не пойму, ***** им эти уничтоженные города??? они же их восстанавливать все равно не будут! Донецк, Луганск - они ведь так и простояли восемь лет без стекол..... хапнуть ради того, чтобы просто хапнуть? или доказать кому-то что они такие крутые? в общем, для меня это загадка.....
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16.04.2022 00:24 Відповісти
Пройти дальше не останавливаясь , боятся городских боёв особенно после Мариуполя , поэтому сносят , ху@ ло приказал до 7 мого выйти на границы областей
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16.04.2022 00:45 Відповісти
"Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть русизм" Так говорил Шамиль Басаев. И насколько же он был прав, как точно определил главную национальную идею России!
https://twitter.com/_a_vit_/status/973864775691194368
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16.04.2022 00:47 Відповісти
130тыс было ещё до начала войны, году так в 2010-м. После (когда Север стал центром области) было раза в два больше.
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16.04.2022 00:32 Відповісти
Погоджуюсь, адже туди перебрались з окупованих територій біженці, а також державні організації.
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16.04.2022 12:02 Відповісти
ЭТОМУ НЕТ МИРОВОГО ПРОЩЕНИЯ !!!
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16.04.2022 13:13 Відповісти
 
 