Город Северодонецк разрушен на 70%, - городской голова Стрюк

Городской голова Северодонецка в Луганской области Александр Стрюк заявил о том, что город разрушен на 70%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ со ссылкой на слова городского головы.

"Северодонецк почти на 70% разрушен", – глава военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

В городе осталось около 20 тыс горожан из 130 тыс, живших там до войны.

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