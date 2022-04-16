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Город Северодонецк разрушен на 70%, - городской голова Стрюк

війна,руйнування,сєвєродонецк

Городской голова Северодонецка в Луганской области Александр Стрюк заявил о том, что город разрушен на 70%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ со ссылкой на слова городского головы.

"Северодонецк почти на 70% разрушен", – глава военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

В городе осталось около 20 тыс горожан из 130 тыс, живших там до войны.

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Северодонецк (605) Луганская область (6495)


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16.04.2022 00:11 Ответить
Совсем не похоже на то что они брехливо называют денацификацией.
Натуральный геноцид.
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16.04.2022 00:13 Ответить
"Геноци́д (від грец. γένος - рід, плем'я та лат. caedo - вбиваю) - цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення чи народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами."
***
Бачите тут мова йде про знищення людей за певною ознакою.
А в даному випадку відбувається масове знищення людей та всієї інфраструктури. Це щось інше більше за геноцид.
Мабуть це - геноцид + ще щось.
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16.04.2022 11:54 Ответить
я вот не пойму, ***** им эти уничтоженные города??? они же их восстанавливать все равно не будут! Донецк, Луганск - они ведь так и простояли восемь лет без стекол..... хапнуть ради того, чтобы просто хапнуть? или доказать кому-то что они такие крутые? в общем, для меня это загадка.....
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16.04.2022 00:24 Ответить
Пройти дальше не останавливаясь , боятся городских боёв особенно после Мариуполя , поэтому сносят , ху@ ло приказал до 7 мого выйти на границы областей
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16.04.2022 00:45 Ответить
"Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть русизм" Так говорил Шамиль Басаев. И насколько же он был прав, как точно определил главную национальную идею России!
https://twitter.com/_a_vit_/status/973864775691194368
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16.04.2022 00:47 Ответить
130тыс было ещё до начала войны, году так в 2010-м. После (когда Север стал центром области) было раза в два больше.
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16.04.2022 00:32 Ответить
Погоджуюсь, адже туди перебрались з окупованих територій біженці, а також державні організації.
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16.04.2022 12:02 Ответить
ЭТОМУ НЕТ МИРОВОГО ПРОЩЕНИЯ !!!
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16.04.2022 13:13 Ответить
 
 