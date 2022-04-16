Город Северодонецк разрушен на 70%, - городской голова Стрюк
Городской голова Северодонецка в Луганской области Александр Стрюк заявил о том, что город разрушен на 70%.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ со ссылкой на слова городского головы.
"Северодонецк почти на 70% разрушен", – глава военно-гражданской администрации Александр Стрюк.
В городе осталось около 20 тыс горожан из 130 тыс, живших там до войны.
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Натуральный геноцид.
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Бачите тут мова йде про знищення людей за певною ознакою.
А в даному випадку відбувається масове знищення людей та всієї інфраструктури. Це щось інше більше за геноцид.
Мабуть це - геноцид + ще щось.
https://twitter.com/_a_vit_/status/973864775691194368