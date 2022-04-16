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Окупанти завдали ракетного удару по аеродрому в місті Олександрія Кіровоградської області

ракета

У п'ятницю, 15 квітня, близько 22:26 російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурі аеродрому міста Олександрія, яке знаходиться в Кіровоградській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву у фейсбуці  оприлюднив мер Олександрії Сергій Кузьменко.

"Місто Олександрія, 22:26 15 квітня - ракетний удар по інфраструктурі аеродрому. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - написав Кузьменко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ визнало удари по аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську

Автор: 

обстріл (28435) аеродром (299) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+57
Тетяна Чорновіл: 10 км дороги Дніпро - Решетилівка коштували стільки, скільки треба було витратити на 2-х дівізіони «Нептунів» - стільки Україні потрібно для захисту узбережжя( Але «Нептуни» з'явилися на передовій лише через місяць після початку повномасштабного нападу….
І з'явились, певною мірою, випадково: Ракети були волонтерами вивезені з розбомбленого складу, де знаходилися в розібраному стані( А певні блоки були навмисно пошкоджені, що виявили під час відлагодження Зрештою, все сталося, як треба. І далі буде) (Тетяна Чорновол на Прямому)
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16.04.2022 03:13
+31
За ті 5 років відбудовувалась РЕАЛЬНО з нуля Армія . А Таня ніколи не мовчала , навіть при януковичах , які її фізично хотіли вбити . Дивно , що хтось це "не помітив".
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16.04.2022 05:28
+17
Кацапи скаженіють , бо розуміють , що ім в Украіні нічого не світить ,
крім смерті 😡
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16.04.2022 02:59
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Иди, сработай.
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16.04.2022 03:07 Відповісти
или из Бердянска летело, или из Крыма.
Борисполь под киевским куполом.
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16.04.2022 03:11 Відповісти
не факт что там есть что защищать..всю украину пво не покроешь
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16.04.2022 03:42 Відповісти
Потерпите, всё будет!!
https://t.me/minval_az/32323 Захваченный украинскими военными трофейный ТОС-1А с полным боекомплектом.
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16.04.2022 05:40 Відповісти
Только это огнемет, а не ПВО.
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16.04.2022 06:00 Відповісти
Но новость то человек все равно выложил приятную?))
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16.04.2022 15:07 Відповісти
Кто и где говорит что это ПВО ?Специально просмотрел и прослушал все. І ще, це ж ВВС, а не ПєВєОо-о-о.
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16.04.2022 09:21 Відповісти
А вы прочитайте комментарий, под которым кинута ссылка на ТОС. Событие приятное, но немного не туда.
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16.04.2022 15:06 Відповісти
Кацапи скаженіють , бо розуміють , що ім в Украіні нічого не світить ,
крім смерті 😡
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16.04.2022 02:59 Відповісти
Тетяна Чорновіл: 10 км дороги Дніпро - Решетилівка коштували стільки, скільки треба було витратити на 2-х дівізіони «Нептунів» - стільки Україні потрібно для захисту узбережжя( Але «Нептуни» з'явилися на передовій лише через місяць після початку повномасштабного нападу….
І з'явились, певною мірою, випадково: Ракети були волонтерами вивезені з розбомбленого складу, де знаходилися в розібраному стані( А певні блоки були навмисно пошкоджені, що виявили під час відлагодження Зрештою, все сталося, як треба. І далі буде) (Тетяна Чорновол на Прямому)
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16.04.2022 03:13 Відповісти
За ті 5 років відбудовувалась РЕАЛЬНО з нуля Армія . А Таня ніколи не мовчала , навіть при януковичах , які її фізично хотіли вбити . Дивно , що хтось це "не помітив".
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16.04.2022 05:28 Відповісти
давайте Решетилівську трасу розберем ,щоб окупанту не дісталась ...Корупція в Україні була і до цього ...Було б у нас 1000 ракет Нептун ,думаєте на нас би не напали ? Не в ракетах справа ,я наприклад вважаю що мінімум завод по виготовленню бронежелетів касок тощо , важливіше чим ракети ..Ракети то стратегія ,а бронежелет це життя
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16.04.2022 06:29 Відповісти
тогда чому ху..ло не розпочав широкомаштабну війну ще у 2014??? хоча теж тоді мріяв про це, бо всі пам"ятають кацапські танки розмальовані "на Киев" "на Харьков" "на Львов"... тоді усі козирі були у ху..ла, бо армії в України тоді, після панування донецького бандюка, фактично не було, голі босі, без касок та броніков, але тоді у керма стояли професійні управлінці державою, а не шобла шоуменів-какіхразніц, тому ху...ло й не наважилось тоді на широкомасштабну війну, котру ми отримали тепер ...
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16.04.2022 06:44 Відповісти
Армии и у *********** в 2014 тоже нормальной не было-она как раз реформировалась и перевооружалась
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16.04.2022 08:55 Відповісти
розбита ракетами ворожа техніка рятує не меньше життів, ніж бронежилети.....це не Друга Вітчизняна, де з окопів перестрілювались і в лобову бігли.....зараз багато вирішують дрони+артилерія (чи якісь інші ракети)
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16.04.2022 06:51 Відповісти
нове століття ,нові технології,у нас вони з'являються і будуть вироблятися,а у рашистів все пропаде,ми переможемо!
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16.04.2022 09:10 Відповісти
Це повна маячня, на кого це розраховано... Ага волонтери вивезли з розбомбленого складу, воно ж там так заходь бери ракету якщо надо)) Танька мабуть вивозила, а Петро і Турчин збирали на ходу)))
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16.04.2022 09:43 Відповісти
Маячня -это то, что твой папа не умел пользоваться презервативом, вот ты и высралась
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16.04.2022 09:56 Відповісти
Сьогодні зареєструвалась, курка, і зразу гадити!
Для чого ж вас ще наймають, непотріб!
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16.04.2022 10:29 Відповісти
а почему гарант в каске, а ермак так не бережёт себя - совсем каску снял... видимо, мысль работает, волосы шевелятся и каску снимают...
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16.04.2022 04:07 Відповісти
Дивно що у відосиках ще ні разу не було продемонстровано броневелосипед .
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16.04.2022 05:58 Відповісти
Потому что знает, что орки своего не тронут.
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16.04.2022 06:09 Відповісти
просто у кацапов в их системе "свой-чужой" дЕрьмак как раз "свой", поэтому ему нечего бояться ...
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16.04.2022 06:35 Відповісти
У Олександрії за часів совка була вертольотна частина.
А ще був свій БАМ - "Бальшой Алєксандрійскій Мікрорайон".
От такий от савєцкій оксюморон, - "бальшой... мікро..."
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16.04.2022 04:19 Відповісти
Бачив на власнi очi надпис " Супер минимаркет"
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16.04.2022 06:47 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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16.04.2022 04:26 Відповісти
Ее волонтеры в последнее время сосредоточились на помощи украинцам. «Белые каски» подготовили серию видео, где дают украинцам практические советы, как пережить российскую атаку. В частности, они советуют использовать рации вместо мобильных телефонов, а также быть готовым, что через 7-9 минут после первого удара Москва обязательно наносит второй.
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16.04.2022 05:42 Відповісти
Вице-канцлер Германии отказался направить в Украину танки.
Хабек также упомянул об обеспокоенности союзников по НАТО тем, что поставки современных танков западных производителей могут сделать Запад "мишенью" для РФ.
Ранее Хабек сказал, что помощь украинской армии должна быть доставлена быстро в ответ на просьбу Киева о танках и артиллерии.

"Поменяв риторику буквально вчера, Хабек поддержал линию канцлера ФРГ Олафа Шольца", пишет издание.

Сообщение о том, что Владимир Зеленский не захотел встречать в Киеве федерального президента ФРГ, вызвало в Германии волну возмущения.
Президент ФРГ считается не только высшей надпартийной морально-политической инстанцией, но и своего рода витриной Германии на мировой арене. Поэтому многие в Берлине восприняли сообщение о нежелании Владимира Зеленского встречаться в Киеве с Франком-Вальтером Штайнмайером как афронт, как выпад в адрес всей Германии.
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16.04.2022 06:12 Відповісти
Депутаты бундестага возмущены
Так, председатель парламентской фракции правящих социал-демократов Рольф Мютцених заявил: "При всем понимании экзистенциальной угрозы для Украины в результате российского вторжения я ожидаю, что украинские представители будут придерживаться хотя бы минимального уровня дипломатического этикета и не станут неподобающим образом вмешиваться во внутренние дела нашей страны".

Внешнеполитический эксперт также входящих в правительственную коалиции либералов Александер Ламбсдорф назвал решение не принимать в Киеве президента ФРГ "крайне неудачным", "ошибкой", которая теперь делает, с его точки зрения, невозможным скорый визит в Украину канцлера Олафа Шольца. Такой визит, мол, стал бы "афронтом" по отношению к главе немецкого государства.

А его коллега из фракции "зеленых" Юрген Триттин считает, что "объявление президента Германии нежелательной персоной (в Украине. - Ред.) является большим пропагандистским успехом Владимира Путина". "Если хочешь внести раскол в ряды европейцев, надо действовать так, как украинский президент", - добавил он.
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16.04.2022 06:15 Відповісти
Знову зробило "свою справу"
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16.04.2022 06:18 Відповісти
Разосрать Германию с Украиной, я бі сказал - большой успех Ермака и его кремлевского начальства.
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16.04.2022 06:22 Відповісти
Такие же ублюдки только чистенькие
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16.04.2022 09:31 Відповісти
где ты чистеньких в ОПе видел?
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16.04.2022 10:44 Відповісти
Ну поставить под таким лайк я не могу, хотя и очень похоже на правду. Это нужно поклонникам Зеленского читать и любителям резких ответов, которые радовались тому, как обошлись со Штайнмайером. А ведь реакция немцев была вполне предсказуемой... А нам еще в ЕС вступать, а том тоже Германия рулит.
Надеюсь, что наши дипломаты разрулят ситуацию. В отличие от ОП там сидят профессионалы.
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16.04.2022 07:03 Відповісти
путлєр і його команда старих маразматиків скоро здохне, а платити за відновлення інфраструктури України доведеться звичайним роSSіянцям. Десятиліттями! З покоління в покоління!
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16.04.2022 07:42 Відповісти
По чем там в Олександрии бить я не знаю , наверное бахнули, как всегда, по живим людят-по военгородку, но там живут в основном гражданские, и нет войск. Еще можно разрушить ВПП , но ее там столько, что мама не горюй, при СССР там бьіло сотни вертолетов. Короче, у расьян и их хозяев агония.
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16.04.2022 09:38 Відповісти
По військовій частині та аеродрому, варто було з'явитись інфі про передачу Мі-17 для Іраку вони тут як тут. Я сам чув як летіли ці дві ракети, страшенний пронизливий гул. Десь не високо над будинком. А от сусід лицезрів безпосередньо сам момент вибуху. Кажуть шось чоловік 5 200х і 20 300х.
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16.04.2022 12:18 Відповісти
и опять все спали в казармах...
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16.04.2022 17:23 Відповісти
Навіщо по Олександрії?? А чому не в голову собі вгатити тим самим??
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16.04.2022 10:58 Відповісти
Я служил в Александрии в роте охраны и на аэродроме тоже.
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16.04.2022 12:09 Відповісти
 
 