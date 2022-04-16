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Окупанти завдали ракетного удару по аеродрому в місті Олександрія Кіровоградської області
У п'ятницю, 15 квітня, близько 22:26 російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурі аеродрому міста Олександрія, яке знаходиться в Кіровоградській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву у фейсбуці оприлюднив мер Олександрії Сергій Кузьменко.
"Місто Олександрія, 22:26 15 квітня - ракетний удар по інфраструктурі аеродрому. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - написав Кузьменко.
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Борисполь под киевским куполом.
https://t.me/minval_az/32323 Захваченный украинскими военными трофейный ТОС-1А с полным боекомплектом.
крім смерті 😡
І з'явились, певною мірою, випадково: Ракети були волонтерами вивезені з розбомбленого складу, де знаходилися в розібраному стані( А певні блоки були навмисно пошкоджені, що виявили під час відлагодження Зрештою, все сталося, як треба. І далі буде) (Тетяна Чорновол на Прямому)
Для чого ж вас ще наймають, непотріб!
А ще був свій БАМ - "Бальшой Алєксандрійскій Мікрорайон".
От такий от савєцкій оксюморон, - "бальшой... мікро..."
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
Хабек также упомянул об обеспокоенности союзников по НАТО тем, что поставки современных танков западных производителей могут сделать Запад "мишенью" для РФ.
Ранее Хабек сказал, что помощь украинской армии должна быть доставлена быстро в ответ на просьбу Киева о танках и артиллерии.
"Поменяв риторику буквально вчера, Хабек поддержал линию канцлера ФРГ Олафа Шольца", пишет издание.
Сообщение о том, что Владимир Зеленский не захотел встречать в Киеве федерального президента ФРГ, вызвало в Германии волну возмущения.
Президент ФРГ считается не только высшей надпартийной морально-политической инстанцией, но и своего рода витриной Германии на мировой арене. Поэтому многие в Берлине восприняли сообщение о нежелании Владимира Зеленского встречаться в Киеве с Франком-Вальтером Штайнмайером как афронт, как выпад в адрес всей Германии.
Так, председатель парламентской фракции правящих социал-демократов Рольф Мютцених заявил: "При всем понимании экзистенциальной угрозы для Украины в результате российского вторжения я ожидаю, что украинские представители будут придерживаться хотя бы минимального уровня дипломатического этикета и не станут неподобающим образом вмешиваться во внутренние дела нашей страны".
Внешнеполитический эксперт также входящих в правительственную коалиции либералов Александер Ламбсдорф назвал решение не принимать в Киеве президента ФРГ "крайне неудачным", "ошибкой", которая теперь делает, с его точки зрения, невозможным скорый визит в Украину канцлера Олафа Шольца. Такой визит, мол, стал бы "афронтом" по отношению к главе немецкого государства.
А его коллега из фракции "зеленых" Юрген Триттин считает, что "объявление президента Германии нежелательной персоной (в Украине. - Ред.) является большим пропагандистским успехом Владимира Путина". "Если хочешь внести раскол в ряды европейцев, надо действовать так, как украинский президент", - добавил он.
Надеюсь, что наши дипломаты разрулят ситуацию. В отличие от ОП там сидят профессионалы.