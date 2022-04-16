Окупанти завдали ракетного удару по аеродрому в місті Олександрія Кіровоградської області

У п'ятницю, 15 квітня, близько 22:26 російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурі аеродрому міста Олександрія, яке знаходиться в Кіровоградській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву у фейсбуці оприлюднив мер Олександрії Сергій Кузьменко.

"Місто Олександрія, 22:26 15 квітня - ракетний удар по інфраструктурі аеродрому. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - написав Кузьменко.

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