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Новини Війна
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18 квітня окупанти хочуть закрити Маріуполь на в'їзд та виїзд для фільтрації чоловіків. Частину з них можуть мобілізувати, - радник мера Андрющенко

маріуполь

Російські війська 18 квітня хочуть закрити Маріуполь на в'їзд та виїзд, заборонити пересування цивільним, щоб зробити фільтрацію всіх чоловіків.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, якого цитує у телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплаєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Частину з них хочуть мобілізувати, повідомив Андрющенко. За його словами, чоловіків вивезуть до Новоазовська, звідки частину відправлять до російського окупаційного корпусу, а іншу частину - на розчищення завалів. На деяких може чекати страта", - пише Цаплієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провів зустріч з усіма керівниками силового блоку, головна тема - Маріуполь, - Зеленський

Автор: 

армія рф (17346) Маріуполь (3228) Цаплієнко Андрій (36)


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Топ коментарі
+14
А некоторые утверждают что если сдать Мариуполь то жертв больше не будет. Вот вам и ответ будут жертвы или не будет если окупанты полностью захватят город
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16.04.2022 11:21
+8
наша влада не дала людям зброю, то тепер орки їх озброять і поженуть вбивати українців
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16.04.2022 12:06
+5
Схоже на те, що бої тільки в районі порту та "Азовсталі". А житлові райони (вірніше те, що від них лишилося) повністю під рашистами...
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16.04.2022 11:45
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А некоторые утверждают что если сдать Мариуполь то жертв больше не будет. Вот вам и ответ будут жертвы или не будет если окупанты полностью захватят город
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16.04.2022 11:21 Відповісти
не зрозумів? вони, шо не воюють?
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16.04.2022 11:32 Відповісти
Якшо там є"чоловіки"..то Шо вони там роблять?Чекають Рускі Мір,співпрацюють з окупантами? Не партизанять? Ховаються за жінками та дітьми?
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16.04.2022 11:46 Відповісти
пойди в своем городе попробуй получить автомат, дурень
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16.04.2022 14:20 Відповісти
Я так понимаю что Мариуполь уже полностью оккупировали?
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16.04.2022 11:35 Відповісти
Схоже на те, що бої тільки в районі порту та "Азовсталі". А житлові райони (вірніше те, що від них лишилося) повністю під рашистами...
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16.04.2022 11:45 Відповісти
Ці рашенські окупанти вже зовсім знахабніли,мало того щоб знищили маріупольців,так тих хто залишився хочуть залучити,воювати ж проти власної землі,щоб вони теж ставали співучасниками злочинів.Це в голові просто не вкладається.Лаптеногі рашисти це просто одна суцільна БИДЛО-БІОМАСА!!!!
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16.04.2022 11:43 Відповісти
Так ето и есть стратегия Орды. Завоевывать другие страны, женщин и детей насиловать и вывозить к себе в рабство а мужиков убивать или отправлять на войну для завоевания новых территорий. Поетому не перестаю удивляться вате которая утверждает что лучше сдаться чем воевать за свою страну. Кто не хочет воевать за свою страну будет воевать за окупантов только уже в виде пушечного мяса которое даже не попадет в статистику жертв.
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16.04.2022 12:32 Відповісти
Якщо там залишились чоловіки що не взяли зброю воювати з орками, то це вата.
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16.04.2022 11:52 Відповісти
Мариуполь это Украина в миниатюре. Украина воюет, а остальные морально поддерживают.
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16.04.2022 12:00 Відповісти
им это оружие из палки выстрогать? дурень, ты сам пойди в своем городе попробуй записать в армию, оборону и получить автомат. Я посмотрю как у тебя это получиться. Телефончик возьмут и все. Нет на всех оружия. Как не было его в Херсоне так я уверен не было его и в Мариуполе не для кого кроме военных.
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16.04.2022 14:23 Відповісти
Російські війська вперше від початку військової агресії застосували для бомбових ударів дальні бомбардувальники Ту-22М3. Про це під час брифінгу у п'ятницю, 15 квітня, повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.
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Бомбили з Ту-22М3 українське місто Маріуполь.

Последний самолёт Ту-22М3 передан в войска в https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1993 году .

Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено 268 Ту-22М3

поки що сили ППО дістати їх не можуть(
Стоит на вооружении

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия : 60 Ту-22М3,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина - Ту-22М состояли на вооружении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ВВС Украины в 1992-2003 годах (58 самолётов). С 2002 по 2006 год на авиабазах Полтаве и Прилуках а также на АРЗ в Николаеве было уничтожено 55 Ту-22М (16 Ту-22М2 и 36 Ту-22М3). Также, на авиабазе Озёрное были уничтожены 423 авиационные крылатые ракеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22 Х-22 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22%D0%9C#cite_note-autogenerated2-28 [28] .
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16.04.2022 11:55 Відповісти
наша влада не дала людям зброю, то тепер орки їх озброять і поженуть вбивати українців
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16.04.2022 12:06 Відповісти
А яка там влада на місцях? Та яку це населення обирало весь час. Тож та влада чекала на прихід окупанта
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16.04.2022 12:22 Відповісти
Ну вот тут не свисти. Решение о легализации оружия принимается не местной властью а президентом и ВР. В 2014 к Порошенку было направлено петиция от народа дать им право вооружиться и Порошенко послал всех нах. В 2019 уже Зеленский на все петиции от народа забил х***й. Ну вот теперь имеем то что имеем. Зато враг теперь с легкостью и без вопросов вооружает всех антиукраинских елементов и бандитов.
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16.04.2022 12:36 Відповісти
шоты свистишь, ты за право носить с собой пистолет в клуб
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16.04.2022 13:12 Відповісти
А тепер подивись за кого жителі Мріуполя голосували на місцевих виборах. Там мінімум половина чоловіків - вата, яка чекала на росіян. Кого там озброювати? Більша частина українців з Маріуполя які хотіли воювати, вступили до Азову.
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16.04.2022 16:28 Відповісти
дайте людям зброю хоча б для самозахисту
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16.04.2022 12:08 Відповісти
Як білі пов'язки стали розпізнавальним знаком російської катівні

Роспропагандисти, намагаючись приховати свої злочини у Бучі, продовжують вкидати тези про те, що українці самі розстріляли цивільних через їхні білі пов'язки на рукавах. А Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з успіхом розбиває цю брехню.

Про примус українців носити російські розпізнавальні знаки вперше стало відомо ще у березні з новин про Маріуполь.

Тоді Телеграм-канал «Азов-Маріуполь» попереджав, що росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - нібито як розпізнавальний знак цивільного населення.

15 квітня очільник нацполіції Київщини Андрій Небітов розставив всі точки над «і» в кривавій історії про «білі пов'язки».

«Так само як у Маріуполі, окупанти змушували жителів захоплених міст на Київщині носити пов'язки як знак, що людину перевірили. Російські вбивці все одно вбивали всіх підряд», - зазначив Небітов.

https://t.me/spravdi/5545
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16.04.2022 12:13 Відповісти
там же залишилось біля сотні тисяч тих чоловіків. Якби їх озброїти, то деблокада Маріка вирішилась своїми силами
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16.04.2022 12:13 Відповісти
то які проблеми якщо вони ті чоловіки залишились про- українськими - нехай візьмуть зброю і нищать там кацапо-орків окупантів ....
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16.04.2022 12:23 Відповісти
Зі 160 тис багато чоловыків які сидят в підвалах і їх родини помирають під обстрілами і вони голодні.Страх може бути різний або в підвалі помирати або в русні проти своїх зі зброєю або допомогти Азову !Кожен вибирає сам як йому померти !Не треба писати маячню про грузчіків і другу дичину !
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16.04.2022 14:13 Відповісти
где им оружия взять, умник куев! Как вы меня бесите. Вы сами попробуйте получить то оружие на свободной территории.
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16.04.2022 14:26 Відповісти
Там же где его берёт и Азов умник ты х"ев !Закрыть тебя в подвале с детьми на месяц под бомбами и голодухой ты бы их голыми руками грыз !
В вов пацаны по 15 год фашистов убивали по тихому с ножами.А тут сидят мужики в подвалах и просто умирают с семьями .Это твоя участь так ты себя видишь ?Это война бл@ть ! И нада биться до конца при любых условиях.
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16.04.2022 14:41 Відповісти
ты хоть одно обращения Азова смотрел? По твоему им что то передают? У них все меньше и меньше припасов и боеприпасов. Где ты живешь область?
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16.04.2022 14:49 Відповісти
Тє що я вже писав.Тобто 160 тис в місті сидіти по підвалах і вмирати це жахіття ,а як русня так можна під страхом кинути на мобілізацію.А чого тоді під страхом не допомогти Азову захищати своє місто своїх рідніх ??
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16.04.2022 14:10 Відповісти
А правда в тому, що там багато вати, яка молилась на 23 февраля і 9 мая. Всі хто хотів воювати зараз або в Азові або в ЗСУ. Так, вони скоріше з гвинтівками мосіна підуть штурмувати азовців, ніж будуть їм допомагати. Для викорінення ватної свідомості за 30 років, в Маріуполі не було зроблено - нічого. Нажаль.
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16.04.2022 16:36 Відповісти
ну нечего посидим еще на жопе ровно
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16.04.2022 14:19 Відповісти
 
 