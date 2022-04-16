18 квітня окупанти хочуть закрити Маріуполь на в'їзд та виїзд для фільтрації чоловіків. Частину з них можуть мобілізувати, - радник мера Андрющенко

Російські війська 18 квітня хочуть закрити Маріуполь на в'їзд та виїзд, заборонити пересування цивільним, щоб зробити фільтрацію всіх чоловіків.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, якого цитує у телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплаєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Частину з них хочуть мобілізувати, повідомив Андрющенко. За його словами, чоловіків вивезуть до Новоазовська, звідки частину відправлять до російського окупаційного корпусу, а іншу частину - на розчищення завалів. На деяких може чекати страта", - пише Цаплієнко.

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