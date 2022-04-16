18 квітня окупанти хочуть закрити Маріуполь на в'їзд та виїзд для фільтрації чоловіків. Частину з них можуть мобілізувати, - радник мера Андрющенко
Російські війська 18 квітня хочуть закрити Маріуполь на в'їзд та виїзд, заборонити пересування цивільним, щоб зробити фільтрацію всіх чоловіків.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, якого цитує у телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплаєнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Частину з них хочуть мобілізувати, повідомив Андрющенко. За його словами, чоловіків вивезуть до Новоазовська, звідки частину відправлять до російського окупаційного корпусу, а іншу частину - на розчищення завалів. На деяких може чекати страта", - пише Цаплієнко.
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Бомбили з Ту-22М3 українське місто Маріуполь.
Последний самолёт Ту-22М3 передан в войска в https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1993 году .
Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено 268 Ту-22М3
поки що сили ППО дістати їх не можуть(
Стоит на вооружении
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия : 60 Ту-22М3,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина - Ту-22М состояли на вооружении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ВВС Украины в 1992-2003 годах (58 самолётов). С 2002 по 2006 год на авиабазах Полтаве и Прилуках а также на АРЗ в Николаеве было уничтожено 55 Ту-22М (16 Ту-22М2 и 36 Ту-22М3). Также, на авиабазе Озёрное были уничтожены 423 авиационные крылатые ракеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22 Х-22 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22%D0%9C#cite_note-autogenerated2-28 [28] .
Роспропагандисти, намагаючись приховати свої злочини у Бучі, продовжують вкидати тези про те, що українці самі розстріляли цивільних через їхні білі пов'язки на рукавах. А Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з успіхом розбиває цю брехню.
Про примус українців носити російські розпізнавальні знаки вперше стало відомо ще у березні з новин про Маріуполь.
Тоді Телеграм-канал «Азов-Маріуполь» попереджав, що росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - нібито як розпізнавальний знак цивільного населення.
15 квітня очільник нацполіції Київщини Андрій Небітов розставив всі точки над «і» в кривавій історії про «білі пов'язки».
«Так само як у Маріуполі, окупанти змушували жителів захоплених міст на Київщині носити пов'язки як знак, що людину перевірили. Російські вбивці все одно вбивали всіх підряд», - зазначив Небітов.
https://t.me/spravdi/5545
В вов пацаны по 15 год фашистов убивали по тихому с ножами.А тут сидят мужики в подвалах и просто умирают с семьями .Это твоя участь так ты себя видишь ?Это война бл@ть ! И нада биться до конца при любых условиях.