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Румунія з 17 квітня забороняє кораблям під російським прапором заходити в свої порти
Військово-морська адміністрація Румунії заборонила кораблям під російським прапорам заходити в свої порти. Заборона почне діяти з неділі, 17 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Ziua de Constanta.
У відомстві повідомили, що під забороною буде захід "будь-яких судів, зареєстрованих під російським прапором, у тому числі судів, які змінили російський прапор на прапор будь-якої іншої держави або змінили свою реєстрацію в Росії на реєстрацію в будь-якій іншій державі після 24 лютого 2022 року".
Однак Румунія дозволить заходити в свої порти російським судам, які потребують допомоги або шукають місце притулку.
Також виняток буде зроблено для кораблів, яким потрібна аварійна зупинка.
Топ коментарі
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.04.2022 13:53
+7 Alex Tom
показати весь коментар16.04.2022 13:53
+7 Людмила Карпова #384972
показати весь коментар16.04.2022 14:35
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Дивна новина. Про цю заборону неодноразово писав Цензор. Якщо Румунія заборонила, то значить інші країни ні ?
Чи тут знову якась подвійна гра ?
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/5/7137265/
Запрет должен быть для судов, посетивших рашинские порты