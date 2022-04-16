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Новини Санкції проти Росії
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Румунія з 17 квітня забороняє кораблям під російським прапором заходити в свої порти

порт,румунія

Військово-морська адміністрація Румунії заборонила кораблям під російським прапорам заходити в свої порти. Заборона почне діяти з неділі, 17 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Ziua de Constanta.

У відомстві повідомили, що під забороною буде захід "будь-яких судів, зареєстрованих під російським прапором, у тому числі судів, які змінили російський прапор на прапор будь-якої іншої держави або змінили свою реєстрацію в Росії на реєстрацію в будь-якій іншій державі після 24 лютого 2022 року".

Однак Румунія дозволить заходити в свої порти російським судам, які потребують допомоги або шукають місце притулку.

Також виняток буде зроблено для кораблів, яким потрібна аварійна зупинка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі європейські порти слід заблокувати для РФ. Російські комерційні судна мають йти за російським військовим кораблем, - Зеленський

Автор: 

корабель (1612) порт (2042) росія (65129) Румунія (1160)


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Топ коментарі
+11
Румунам-респект...
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16.04.2022 13:53
+7
Євроімпотенти мабуть не знають, що торгівельних суден під москальським аквафрешем не існує в природі.
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16.04.2022 13:53
+7
Да не ходят они под парашинским флагом. И давно

Запрет должен быть для судов, посетивших рашинские порты
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16.04.2022 14:35
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Румунам-респект...
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16.04.2022 13:53 Відповісти
За що?
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16.04.2022 13:54 Відповісти
За що?
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16.04.2022 13:54 Відповісти
Хіба з 15-16 квітня ЄС не заборонив проїзд транспорту з Білорусії і Росії через свій кордон і захід російських кораблів в свої порти ?
Дивна новина. Про цю заборону неодноразово писав Цензор. Якщо Румунія заборонила, то значить інші країни ні ?
Чи тут знову якась подвійна гра ?
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16.04.2022 14:01 Відповісти
- заборона російським кораблям та кораблям з російськими операторами заходити у порти країн ЄС - але з певними винятками, як "сільськогосподарська продукція і продукти харчування, гуманітарні вантажі та енергетика"

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/5/7137265/
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16.04.2022 14:03 Відповісти
Да не ходят они под парашинским флагом. И давно

Запрет должен быть для судов, посетивших рашинские порты
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16.04.2022 14:35 Відповісти
запрет для галочки, отметиться какие мы принципиальные румыны.
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16.04.2022 15:53 Відповісти
Євроімпотенти мабуть не знають, що торгівельних суден під москальським аквафрешем не існує в природі.
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16.04.2022 13:53 Відповісти
Румунія , тим кораблям ,що потребують допомоги , буде веслами допомагати
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16.04.2022 13:54 Відповісти
Потрібно заборонити заходити тим, які вийшли (або навіть заходили останні вісім років) в касапські порти.
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16.04.2022 13:58 Відповісти
а чо там с босфором. вроде закрыли а что по факту? кто скажет?
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16.04.2022 14:10 Відповісти
.лять, цирк, всеравно что запретить марсианам в порт заходить!!!! хз на кого расчитано, кто нибуть видел кацапские корыта под кацапской тряпкой???? я за 30 лет морской практики только раза 3! Все их корыта работают под удобным флагом Маршаловых островов, Антигуа, Мальта и т.д.
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16.04.2022 14:37 Відповісти
И прикройте им сразу попытки фрахтование судов которые следуют в порты кацапии
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16.04.2022 14:39 Відповісти
Бесполезный запрет. Тоннаж судов под российским флагом одна сотая процента от мирового. Их под флагом росии и не было практически. В основном под удобными. Если бы запретили, как выше кто то писал, заход всем судам которые посещали российские порты после какого то числа определенного, то да. И такие прецеденты есть. Заход в порт Фамагуста на турецкой стороне Кипра токсичен для дальнейшей работы судна в мировом торговом мореходстве. Если только оно не работает исключительно на линии Фамагуста -Турция. Это было бы действительно ударом по торговле росии на мировых рынках.
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16.04.2022 14:44 Відповісти
 
 