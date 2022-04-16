Знищення захисників Маріуполя поставить крапку на всіх перемовинах з РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Так, глава держави прокоментував перемовини з Росією, які зайшли в глухий кут після Бучі та Бородянки.

"Маріуполь - це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах. Глухий кут - тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше", - пояснив Зеленський.

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