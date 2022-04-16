Знищення захисників Маріуполя поставить крапку на всіх перемовинах з РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський впевнений, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Так, глава держави прокоментував перемовини з Росією, які зайшли в глухий кут після Бучі та Бородянки.
"Маріуполь - це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах. Глухий кут - тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше", - пояснив Зеленський.
Топ коментарі
+56 Sophia-Maria Duglass
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+52 Василий СПРУТ
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+45 Sophia-Maria Duglass
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В интервью украинским журналистам президент Украины рассказал, что ответа от России украинская сторона не получала.
«Мы готовы обменять Медведчука, на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют», - сказал Зеленский.
Отже складається дуже зловісний висновок щодо планів РФ призупинити військові дії під 9 травня. А саме:
1) Загарбники зачиняють Маріуполь під хімічну атаку! При цьому неважливо, зачепить ця атака своїх (баби єщьо нарожают) та цивільних, бо головне - вбити військових ЗСУ. Загальною метою стане - примус до перемовин Зе, задля припинення опору та закріплення загарбників на вже окупованих територіях.
2) Водночас свому населенню Пуйло повідомить, мовляв "у зв'язку із насиченням зброї від країн НАТО, і щоб запобігти великих втрат серед військових РФ мусимо призупинити спецоперацію".
Вважаю зелені залюбки б погодились із цим ((
"Пишите коротко и неясно""
"Знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією".
"Ми не торгуємо територіями та нашими людьми".
Що мається на увазі?
"Язык дан президенту для того, чтобы скрывать свои мысли" - перефраз известное лукавого, хитрого, коварного, циничного и так далее и тому подобное Телейрана "Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли",
"Пишите коротко и неясно" - такой совет, точнее приказ, дал своим юристам Наполеон Бонапарт в декабре 1799 года, вскоре после совершенного им военного переворота когда пришла пора оформить новый режим с правовой точки зрения.
ба більше - така ж доля може бутим і з Миколаївом, якщо ВЖЕ не надати там допомогу.
експерти всі як один кажуть, що ми перемагаємо, що всі шанси у нас
і тільки ******** зекоманда нас здає!!!!
ви раді, зефанати???
З однієї сторони, цілком вірне твердження, що масштаб загибелі цивільних в Маріуполі значно більший, ніж на Київщині, та цілком можна побоюватися і тут виявити велику к-сть страшних злочинів кацапні.
З іншої, ЗЕ приплів до цього можливе "знищення захисників Маріуполя" (невдале формулювання, до того ж - так кацапи чи Єрмак можуть говорити, а не українці)... і хоч вся Україна за них переживає, однак це не має відношення до військових злочинів.
Якась несуразність.
Теж ця активність недобре резонує з вчорашньою нарадою щодо Маріуполя (з участю Єрмака і Арахамії). Так якби ЗЕ хоче переконати всіх в тому, що героїчних захисників Маріуполя вже неможливо врятувати... до чого хилить?
нужно пугать кацапов тем, что для них действительно очень важно.
например в ответ уничтожить всех главарей кацапской секты.
Обращение от заместителя командира полка АЗОВ