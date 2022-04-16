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Знищення захисників Маріуполя поставить крапку на всіх перемовинах з РФ, - Зеленський

маріуполь

Президент Володимир Зеленський впевнений, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Так, глава держави прокоментував перемовини з Росією, які зайшли в глухий кут після Бучі та Бородянки.

"Маріуполь - це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах. Глухий кут - тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше", - пояснив Зеленський.

Також читайте: Мирний договір з РФ може складатися з двох документів. Один із них про гарантії безпеки, інший - про відносини України та Росії, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Маріуполь (3230)


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Топ коментарі
+56
Вчера собирались подельники русни - арахамия, Ермак и зеля решать вопросы Мариуполя
Мариуполь решили сдать ?

То есть скрыть военные преступления раши ?
А ТОТ КТО , пропустил кацапские войска из Крыма - ТОЖЕ ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК ?
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16.04.2022 18:00
+52
НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ -- только ПЕРЕМОГА и Капитуляция *****
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16.04.2022 17:59
+45
В эти глаза собрался посмотреть Зеленский ?

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16.04.2022 17:57
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Зеля в своём амплуа👍❗Кацапстан будет разрушен, унижен и разчленен❗
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16.04.2022 18:11 Відповісти
Налякав ***** до гикавки.
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16.04.2022 18:11 Відповісти
Це що, 1001 китайське попередження? Це такий "геніальний" план деблокування? Ну, припустімо, орки пропустять наших вояків і захоплять Маріуполь, будуть і далі перемовлялися? Про що
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16.04.2022 18:13 Відповісти
Знищення захисників Маріуполя поставить крапку, Вова, на твоєму президенстві!
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16.04.2022 18:13 Відповісти
Що за чергові дебільні балачки замість допомоги бійцям в Маріуполі?
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16.04.2022 18:15 Відповісти
Чим більше москалів здохне ...тим краще.Крапка
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16.04.2022 18:17 Відповісти
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16.04.2022 18:20 Відповісти
А Буча,значить,не поставила "крапку"?! І Тростянець і Херсон і Мощун,Макарів,Бородянка,Ірпінь,Охтирка,Ізюм теж ні?!
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16.04.2022 18:20 Відповісти
риба гниє з голови....... ця голова вже зогнила..
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16.04.2022 18:22 Відповісти
ЗЕЛЯ!!! ПИНГВИН КВАРТАЛОВСКИЙ!!! УЙДИ ПОКА ЖИВОЙ!!! Реальный накурыш руководит ВСУ...
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16.04.2022 18:22 Відповісти
Деблокування не буде. Воно технічно не можливе. Насамперед через перевагу у повітрі на півдні. Варто подивитись на мапу і все зрозуміло . До того орки понатягували ПВО . Це війна. Іноді нічого не вдієш!
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16.04.2022 18:23 Відповісти
Это так Зе взял вопрос с Мариуполем под свой контроль ?
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16.04.2022 18:25 Відповісти
Не тупи.. ну пожалуйста..
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16.04.2022 18:30 Відповісти
ага. як Журавля.
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16.04.2022 20:25 Відповісти
Зеленский уже второй раз заявил, что Украина готова обменять Медведчука

В интервью украинским журналистам президент Украины рассказал, что ответа от России украинская сторона не получала.

«Мы готовы обменять Медведчука, на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют», - сказал Зеленский.
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16.04.2022 18:25 Відповісти
а они и не кукарекают , для путлера отработаный материал , а для него жаровня на огне , если начнется реальный суд , может рассказать мнооого итересного ... например как в Омане случайно оказались мертвечук , зе-нелох , и ... патрушев , глава фсб , путинский посланец , о чем вместе помолчали там ... связки ермаки- козаки и тд , потому и подгорает , хоть на всю вселенную кричи " заберите " !!!
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16.04.2022 19:20 Відповісти
схоже на те, що крапка вже поставлена-це керівник переговорної групи від країни хламідія.
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16.04.2022 18:25 Відповісти
А СМЫСЛ РАЗГОВАРИВАТЬ С ПРИГОВОРЕННЫМ К ПОЖИЗНЕННОМУ ИЛИ СМЕРТНОМУ ПРИГОВОРУ !!!???
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16.04.2022 18:27 Відповісти
Они не остановятся, это война на уничтожение, просто все боятся об этом говорить, или мы в москве или они в Киеве, два свитогляда, увы..
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16.04.2022 18:28 Відповісти
крапка була поставлена на початку 2014 року. Порушення попередніх договорів не дозволяє надіятися на виконанні нових у майбутньому. В банківській сфері це кредитна історія називається.
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16.04.2022 18:29 Відповісти
Де ті дрони з США, що обіцяли!?
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16.04.2022 18:30 Відповісти
там де треба
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16.04.2022 21:05 Відповісти
працюють,і для Марика треба не дрони,а щось більш суттєве.так шо мимо каси
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16.04.2022 23:41 Відповісти
Будь-який мирний договір матиме вигляд капітуляції.
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16.04.2022 18:32 Відповісти
Це і буде капітуляція, а Маріуполь вони відразу призначили щоб обгрунтувати необхідність уступок. Те що на цьому рашисти не зупиняться, а підготувавшись краще, продовжать свою чорну справу, всі розуміють, але кварталу *****, бо вони до того часу будуть далеко на гастролях.
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16.04.2022 21:55 Відповісти
А деблокування ***** заборонив?
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16.04.2022 18:35 Відповісти
Точку на переговорах поставит только полная капитуляция одной из сторон. Но нам проигрывать нельзя - Шойгу обещал Путину выселить ВСЮ Украину в Сибирь за 2 года, заселить орками и таким образом навсегда покончить с "укропами".
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16.04.2022 18:38 Відповісти
если бы только идиот а не что-то по-хуже
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16.04.2022 19:16 Відповісти
Это по сути результата на выходе... не имеет значения...
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16.04.2022 21:06 Відповісти
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16.04.2022 20:03 Відповісти
тю,ті хто не дивились тєлік,це ще в 19му знали)))
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16.04.2022 23:42 Відповісти
УВАГА! Загарбники оголосили про закриття міста із 18 квітня.
Отже складається дуже зловісний висновок щодо планів РФ призупинити військові дії під 9 травня. А саме:

1) Загарбники зачиняють Маріуполь під хімічну атаку! При цьому неважливо, зачепить ця атака своїх (баби єщьо нарожают) та цивільних, бо головне - вбити військових ЗСУ. Загальною метою стане - примус до перемовин Зе, задля припинення опору та закріплення загарбників на вже окупованих територіях.

2) Водночас свому населенню Пуйло повідомить, мовляв "у зв'язку із насиченням зброї від країн НАТО, і щоб запобігти великих втрат серед військових РФ мусимо призупинити спецоперацію".

Вважаю зелені залюбки б погодились із цим ((



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16.04.2022 18:45 Відповісти
в мене взагалі велике питання - чи хоть хтось живий ще лишився з наших героїчних захисників Маріуполя??? їх просто лишили на призволяще... всі інші новини на цьому фоні не мають особливого значення (хіба за винятком "москви")
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16.04.2022 20:08 Відповісти
Ну особистий контроль так і виглядає. Як з Журавлем.
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16.04.2022 20:22 Відповісти
Може поставити крапку президентства, просто добровільно зложити повноваження
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16.04.2022 18:52 Відповісти
Методички роблять свою справу ліжби на призедента гнати. Таке дуже подобаеться коли рвете пуканы. Щоб понімати як росположенний Марик треба его знати а не по карті дивитись. Но ви рвіт пуканы дальше.
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16.04.2022 19:01 Відповісти
касап, закрийся кришкою гроба
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16.04.2022 19:07 Відповісти
але ти тупориле, і перекладач у тебе дебільний якийсь.
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16.04.2022 21:07 Відповісти
сосалка ти звідки вилізла? гнати на нього навіть не треба,він сам собі могилу риє)))
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16.04.2022 23:44 Відповісти
валить дедеров-кацупинов,никакого базара с ними и уступок,вода варится и там и тут,они просто наверное забыли,что на хитрую опу есть дебелый винторез.
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16.04.2022 19:15 Відповісти
Про що можна домовлятися з військовим злочинцем після того, що він накоїв. Наше завдання зараз - повне знищення раши і відгородитись від неї величезним парканом. І хто такий іноземець Арахамія щоби вирішувати долю України. Ніяких перемовин з ворогом, це капітуляція. А щоби бути в безпеці - Україна повинна бути в НАТО!
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16.04.2022 19:22 Відповісти
Будь-які переговори України з Московським Мордором після 10 березня є аморальними. Не знаю, скільки раз це сказав... Але скажу іще раз.
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16.04.2022 19:25 Відповісти
Язык дан президенту для того, чтобы скрывать свои мысли?

"Пишите коротко и неясно""

"Знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією".

"Ми не торгуємо територіями та нашими людьми".

Що мається на увазі?

"Язык дан президенту для того, чтобы скрывать свои мысли" - перефраз известное лукавого, хитрого, коварного, циничного и так далее и тому подобное Телейрана "Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли",

"Пишите коротко и неясно" - такой совет, точнее приказ, дал своим юристам Наполеон Бонапарт в декабре 1799 года, вскоре после совершенного им военного переворота когда пришла пора оформить новый режим с правовой точки зрения.
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16.04.2022 19:31 Відповісти
Я так зрозумів, що навіть ніяких спроб деблокади наших воїнів в Маріуполі навіть не планується.
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16.04.2022 20:00 Відповісти
і це він на повному серйозі?? а на що він сподівався? - ворог, що прийшов загарбати власне схід і півень як програму-мінімум не буде стріляти по тих, хто обороняє і опирається? зе з глузду з'їхав? це якраз і є задача ворога - знищення. а от не дати йому знищити наших захисників - це задача зе! де була хоч якась допомога і підтримка?? тож не треба валити з хворої голови на іншу хвору!!
ба більше - така ж доля може бутим і з Миколаївом, якщо ВЖЕ не надати там допомогу.
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16.04.2022 20:04 Відповісти
Маріуполь! - це не можна ні забути, ні простити!
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16.04.2022 20:15 Відповісти
итчо там ватники уже повыбегали за пайку работать вокруг пушилина гайляйтера ватного нано рейха на костях
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16.04.2022 20:59 Відповісти
воно ж кончене(
експерти всі як один кажуть, що ми перемагаємо, що всі шанси у нас
і тільки ******** зекоманда нас здає!!!!

ви раді, зефанати???
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16.04.2022 20:29 Відповісти
Тут я согласен с Саакашвили, оркам не нужны сейчас переговоры - они и так уже захватили стратегически важный Юг и плацдарм для дальнейшего наступления. Вопрос когда вы будете освобождать Херсон и так далее? Через месяц его зачистят от поддерживающих Украину, проведут "референдум", и тогда уже будет поздно, как с Донецком в 2014. Брони сейчас даже больше чем было до войны. Поймите, или это народно-освободительная война, или непонятно что мы сейчас наблюдаем.
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16.04.2022 20:55 Відповісти
Смертельний номер. Ми пробуємо одержати перемогу зі зрадниками начолі.
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16.04.2022 21:52 Відповісти
С Канады легко говорить. Вся броня на Востоке. И вообще, чего комментаторы цензора не на фронте?
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16.04.2022 22:01 Відповісти
з Грузії бачу теж ******* не важко?
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16.04.2022 23:46 Відповісти
тебе с канады явно виднее, какой и сколько здесь брони, прилететь ближайшим самолетем эксперт не желает?
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17.04.2022 01:58 Відповісти
без бозара меня и так жорин залочмл в телеге во как..
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16.04.2022 20:58 Відповісти
То есть то , что было в Киевщине - не точка ? То, что с самим Мариуполем - не точка ? Точка - это военные в Мариуполе. Это потрясающе! Потрясающая ..... слово не подберу... провал в понимании сути происходящео... Вообще-то, именно военные погибают на войне... Это их выбор. Это война. А уничтожение мирных жителей - преступление..И перепутать это - полное моральное интеллектуальное дно..
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16.04.2022 21:04 Відповісти
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16.04.2022 21:24 Відповісти
Тепер всім зрозуміло чому від самого початку навіть не пробували деблокувати Маріуполь ? Щоб змусити українців понять і простіть Зеленському капітуляцію. Але це буде навіть не капітуляція, це буде відтермінування повного знищення України. Санкції послабнуть, рашка підрихтує зброю і ..., А квартал буде вже далеко і, пам'ятаєте фразу на стрічці на шиї у лисого під час дебатів Зеленського і Порошенка ?, правильно - POHUY
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16.04.2022 22:26 Відповісти
тхiр вонючий ту задовбав6 ка коломоя... з ним нiколи не бачити европи чи нато... буде все робити навпаки бо якщо в европу то так коломоя судити будуть i вудадуть пiд суд , на нього де-кiлька справ там , ото воно i за чмом керуе....
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16.04.2022 22:46 Відповісти
И как всегда Залужный на связи !
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16.04.2022 22:47 Відповісти
Деколи вкрай складно зрозуміти, що ЗЕ в голові має.
З однієї сторони, цілком вірне твердження, що масштаб загибелі цивільних в Маріуполі значно більший, ніж на Київщині, та цілком можна побоюватися і тут виявити велику к-сть страшних злочинів кацапні.
З іншої, ЗЕ приплів до цього можливе "знищення захисників Маріуполя" (невдале формулювання, до того ж - так кацапи чи Єрмак можуть говорити, а не українці)... і хоч вся Україна за них переживає, однак це не має відношення до військових злочинів.
Якась несуразність.

Теж ця активність недобре резонує з вчорашньою нарадою щодо Маріуполя (з участю Єрмака і Арахамії). Так якби ЗЕ хоче переконати всіх в тому, що героїчних захисників Маріуполя вже неможливо врятувати... до чого хилить?
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16.04.2022 22:48 Відповісти
там порожньо,хто перший встигне туди насрати,те воно і меле...
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16.04.2022 23:47 Відповісти
кацапы даже не понимают зачем им нужны эти переговоры-разговоры.
нужно пугать кацапов тем, что для них действительно очень важно.
например в ответ уничтожить всех главарей кацапской секты.
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17.04.2022 01:07 Відповісти
Каломойському насрати на всіх українців,а це його приручена мавпочка,вона нічого не вирішує,просто розмовляє.
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17.04.2022 01:24 Відповісти
Ребята зря вы гоните на Зелика, щас Петя собрал бы вас и кинул бы в какой-то из котлов по типу Илловайска или Дебальцево, потому-что он деревянный и как и путло считает себя ахрененным стратегом. А так мы четко действуем по инструкциям современных войн благодаря гибкости нашего президента
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17.04.2022 06:23 Відповісти
Навіть цікаво, які інструкції може генерувати істота не здатна мислити стратегічно?
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17.04.2022 09:06 Відповісти
Актор зеля продовжує грати свою роль...сценаристи строчуть наступний сценарій-що і коли знову має сказати голобородько. І головне, а хтось ше в екстазі від бенефісу, "боневтік"
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17.04.2022 09:09 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=mAe308YVE2c https://m.youtube.com/watch?v=mAe308YVE2c

Обращение от заместителя командира полка АЗОВ
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17.04.2022 12:25 Відповісти
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