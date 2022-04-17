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Фон дер Ляєн закликає країни ЄС якнайшвидше надати Україні зброю

фон,дер,ляєн

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС до швидкого постачання Києву зброї. "Україна мусить отримати те, що їй потрібно для оборони, і те, що вона зможе обслуговувати", - наголосила вона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС до швидкого постачання зброї Україні. "Це стосується всіх країн-членів, хто може, мусить швидко постачати, адже тільки тоді Україна зможе вистояти в своїй гострій оборонній боротьбі проти Росії", - сказала політикиня в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому у неділю, 17 квітня. Голова Єврокомісії наголосила, що не робить різниці між легким і важким озброєнням. "Україна мусить отримати те, що їй потрібно для оборони, і те, що вона зможе обслуговувати", - сказала фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії також заявила, що вважає перемогу Києва над Москвою можливою. "Україна може виграти війну. Мужність і сила спротиву України вражають", - цитує її слова AFP. Водночас фон дер Ляєн не уточнила, який саме вигляд може мати перемога, чи означає це повне вигнання російських військ з Донбасу. "Перемогти означатиме, що в Україні знову запанує мир. За яких умов, це вже Україні вирішувати самій", - сказала політикиня.

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Потрібно зробити все можливе, щоб війна завершилася якнайшвидше, відзначила фон дер Ляєн. Водночас вона також визнала, що потрібно бути готовими до того, що в найгіршому випадку війна триватиме ще упродовж місяців або й навіть років. Говорячи про підготовку шостого пакета санкцій ЄС проти Росії, вона сказала, що насамперед ідеться про банківський сектор, особливо про російський "Сбербанк", а також про сферу енергетики.

"Ми вивчаємо російський банківський сектор, особливо "Сбербанк", на частку якого припадає 37 відсотків цього сектора. І, звісно, питання, пов'язані з енергетикою", - сказала вона. За словами голови Єврокомісії, нині розробляються "розумні механізми", щоб ембарго на нафту теж могло бути включене до майбутніх санкцій.

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Урсула фон дер Ляєн також висловила переконання, що відповідальні за ймовірні воєнні злочини російської армії в Україні будуть покарані міжнародним судом. Водночас голова Єврокомісії висловилася за те, щоб звинувачення також було висунуто російському президентові Володимирові Путіну. "Не лише безпосередні злочинці-виконавці мають постати перед судом, а й відповідальні за таке ведення війни, що забрало життя тисяч цивільних. За цю війну відповідальний Путін, він віддав наказ про вторгнення і він тримає у руках всі важелі", - наголосила політикиня.
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Топ коментарі
+18
друзья, зацените дремучий совковый мультик - не пожалеете! просто невероятно! откуда они знали???
https://twitter.com/i/status/1515613261932150784
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17.04.2022 12:57
+9
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17.04.2022 12:48
+8
якщо порівняти з повною відсутністю чи тим радянським лайном, що ще лишилося, то навіть М-60 А1 чи М-60 А2 --- це дар божий

тому не варто піздити, бо це ж не мішки тягати
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17.04.2022 13:09
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17.04.2022 12:48 Відповісти
Німецький Leopard 1A5 для ЗСУ: мотлох чи дійсно потрібний нині танк - детальний огляд

https://defence-ua.com/army_and_war/nimetskij_leopard_1a5_dlja_zsu_motloh_chi_dijsno_potribnij_nini_tank_detalnij_ogljad-6936.html
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17.04.2022 12:49 Відповісти
мотлох
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17.04.2022 13:01 Відповісти
як на мою думку Javelin з всюдихідником цей танк перемагає
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17.04.2022 13:06 Відповісти
якщо порівняти з повною відсутністю чи тим радянським лайном, що ще лишилося, то навіть М-60 А1 чи М-60 А2 --- це дар божий

тому не варто піздити, бо це ж не мішки тягати
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17.04.2022 13:09 Відповісти
при чем здесь пидеть или не пидеть. М60 хуже чем самый старый танк на вооружении Украины, а именно т64. Это хлам. И леопарды старые это хлам с кулака пробивающийся.
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17.04.2022 15:54 Відповісти
навіщо це взагалі обговорювати? ніхто не дасть вам Абрамс по 10 млн доларів за штуку. Краще якісь танки, ніж без танків взагалі.
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17.04.2022 16:25 Відповісти
Думаю що це той варіант коли дешевше продати Україні, чим його утилізувати в Германії
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17.04.2022 13:10 Відповісти
В чому проявляється ефективність танка на полі бою з наявністю ******** протитанкової зброї? Закидати дороги ворога металобрухтом?
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17.04.2022 17:21 Відповісти
Так-так, швидко, якщо не хочете нових Буч та Ірпінів на території Європи.
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17.04.2022 12:52 Відповісти
Так, швидко, якщо не хочете нових Буч, Ірпінів, та Бородянок в Європі.
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17.04.2022 12:56 Відповісти
друзья, зацените дремучий совковый мультик - не пожалеете! просто невероятно! откуда они знали???
https://twitter.com/i/status/1515613261932150784
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17.04.2022 12:57 Відповісти
100% російські пірати-терористи лежать на дні морському і ще із свастикою Z.Нострадамуси.
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17.04.2022 13:16 Відповісти
заканчиваем собирать и тестировать еще четыре ракеты "нептун". Ждем БДК "Орск" и "Цезарь Куников". Побольше грузите туда камикадзе - если брать мелких тувинцев и калмыков, то в один БДК пол-тысячи может поместиться. Вода возле Одессы уже хорошая - 8°C, средний калмык через десять минут уже перестаёт грести, а еще через час отправляется прямо на концерт кобзона для морских калмыков.
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17.04.2022 13:16 Відповісти
Це для наводки інформація щоб не встигли собрать?
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17.04.2022 17:50 Відповісти
Это война цивилизаций добра и зла!
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17.04.2022 14:11 Відповісти
як що порахувати то окремо багато країн та політиків за як найшвидше надання зброї Україні.
а як тільки збируться разом, щоб затвердити це рішення, обов,язково якісь яйця моментально виростають, які заважають це зробити.
виходить що вислів:
окремо ми всі розумні а разом стадо баранів відноситься вже не до Українців а до європейців...
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17.04.2022 15:58 Відповісти
НЕ ПРОСТО ОРУЖИЕ !!! А РАКЕТЫ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ И СКОРОСТРЕЛЬНЫЕ ГАУБИЦЫ !!!
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17.04.2022 16:45 Відповісти
Наша святая - Урсула! Испытываю к ней искреннюю благодарность.
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17.04.2022 19:32 Відповісти
о таке "закликає"? Трошки більше чим ні#уя?
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17.04.2022 19:56 Відповісти
 
 