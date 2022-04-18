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Буданов (469) зброя (7281) розвідка (3805)

Україні потрібне важке озброєння, щоб звільнити території. Крим теж, - Буданов

буданов

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україні потрібне важке озброєння, щоб звільнити окуповані території. У тому числі і Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Буданова для Spiegel.

За його словами, українська влада офіційно сформулювала запит на постачання зброї з Німеччини.

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"Потрібні артилерійські системи - в них німецька армія особливо сильна. І, на жаль, нам потрібні танки, тому що у нас були дуже великі втрати бронетехніки. Інше стандартне обладнання - зенітні комплекси, радіоелектронна розвідка. Нам потрібне важке озброєння, щоб звільнити окуповані території", - зазначив Буданов.

На уточнююче запитання, чи потрібна ця зброя Україні, щоб повернути Крим, начальник української розвідки відповів: "Звичайно".

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Топ коментарі
+22
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18.04.2022 12:50
+17
А хто заважав до війни випускати танки на тому ж заводі Малишева чи зенітно-ракетні комплекси?
А хто заважав виробництву ще до війни ОТРК? І в мене питання також до ГУР - яким чином москалі так легко через Чонгар перебралися та чому не виявили угрупування кацапів у Білорусі? З тієї Білорусі усього кілька доріг, які можна було утримувати невеликими силами, а усе інше - болотиста місцевість, де бронетехнікою не попреш.
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18.04.2022 13:00
+14
Я дивлюсь вони піаряться по графіку... то Подоляк декілька днів , то Буданов , то Єрмак і інші , і так по кругу... забембали лжеексперти
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18.04.2022 12:56
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18.04.2022 12:50 Відповісти
Комуналка дороговато но зато корм бесплатно.
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18.04.2022 12:52 Відповісти
та выпускайте уже безуглую комментировать.
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18.04.2022 12:52 Відповісти
треба її в графік добавить
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18.04.2022 12:57 Відповісти
железо - это хорошо. но оно имеет свойство заканчиваться. ни одна страна не будет себя раздевать в угоду других.
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18.04.2022 12:54 Відповісти
Что ты говоришь? Эксперт?
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18.04.2022 13:01 Відповісти
да не нужно быть экспертом. разве это сложно понять?
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18.04.2022 13:03 Відповісти
Лол, страны понимают, что лучше дать оружие Украине, чем потом принимать раши войска у себя. Или ты дважды два не можешь сложить в своей голове?
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18.04.2022 13:23 Відповісти
что? "лол"? ***... дитя, иди куда нибудь.
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18.04.2022 13:38 Відповісти
Так вот, если нечего ответить - сиди и молчи.
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18.04.2022 13:40 Відповісти
Щє воно має властивість вироблятися, так що твій лєпєт не за темою.
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18.04.2022 14:13 Відповісти
ага 30 місяців як сказали німці за гаубиці,почекаєш 2.5 роки?
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18.04.2022 14:31 Відповісти
Немцы дают(?) со складов Бундесвера. А производитель им компенсирует за 30 месяцев.
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18.04.2022 18:24 Відповісти
уже не дають,думають і чекають що там ще з банкової скажуть "смішного"
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18.04.2022 23:54 Відповісти
О о які розговорчики пішли
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18.04.2022 12:55 Відповісти
Якась куца в нього біографія у Вікіпедії...
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18.04.2022 12:55 Відповісти
это же тот, у которого борзый замминистра жил.
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18.04.2022 12:58 Відповісти
і жили разом на дачі агента ФСБ
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18.04.2022 12:59 Відповісти
Як у справнього агента ФСБ.
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18.04.2022 13:02 Відповісти
Я дивлюсь вони піаряться по графіку... то Подоляк декілька днів , то Буданов , то Єрмак і інші , і так по кругу... забембали лжеексперти
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18.04.2022 12:56 Відповісти
щоб народ не забував хто їх "спасители"
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18.04.2022 13:00 Відповісти
это только начало. погоди, на за горами начнутся полит-шоу. вот там будет жесть.
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18.04.2022 13:00 Відповісти
ніяких шоу.
до перемоги.
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18.04.2022 13:02 Відповісти
Почекайте трошки. Ось сьогодні сповістять про потужне інтерв'ю, дане 27-му каналу Уругваю з рішучими закликами до чогось, що уже і так давно робиться. Дивіться не пропустіть - бо то буде не піар
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18.04.2022 13:03 Відповісти
Я замітив таку тенденцію , що Буданов все гооврить ,щоб розколоти коаліцію НАТО.
Чому саме звернення до Німеччини? тому що Німеччина передумала давать танки ,коли Зеленський принизив Штанмаєра ,а разом з ним весь німецький народ.
То може спочатку найвеличніший лідер переступить через свою гордість, вибачиться , а не далі буде пересирать між собою коаліцію ЄС-США-Великобританія.
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18.04.2022 12:58 Відповісти
Але Німеччина по-перше нічого не передумала, бо тільки 16 квітня офіційно заявила вустами міністра юстиції, що ці поставки будуть і це не буде означати, що Німеччина є стороною конфлікту. А Штайнмайєр то є проросійський зашквар, який не є представником німецького народу, тому що Германія, це парламентська республіка.
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18.04.2022 14:22 Відповісти
Немцы сильно на это обиделись. Мне люди, живущие там, рассказали. Восприняли это как оскорбление всей Германии. Штайнмайер имеет большое влияние там. Так что, это оказалось настоящей диверсией, умышленной, или нет. И за это мы долго будем расплачиваться.
Лично от себя добавлю, что немцы - гондоны, тянут кота за хвост с военной помощью, высчитывают свои выгоды и потери в то время как кацапы равняют наши города с землей. Но тыкать их в это мордой - дипломатическая ошибка.
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18.04.2022 18:31 Відповісти
Шо это за один, откуда это вылезло и почему его сегодня видно с утра. Это вообще то в его компетенции давать интерью или он кого то замещает? Ерм ак на больничном ? Давно не было, или срачка он Нептуна?
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18.04.2022 13:00 Відповісти
ермак уже устал. пиво и креветки никто не отменял. скорее всего - они всЁ уже поняли для себя.
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18.04.2022 13:02 Відповісти
А хто заважав до війни випускати танки на тому ж заводі Малишева чи зенітно-ракетні комплекси?
А хто заважав виробництву ще до війни ОТРК? І в мене питання також до ГУР - яким чином москалі так легко через Чонгар перебралися та чому не виявили угрупування кацапів у Білорусі? З тієї Білорусі усього кілька доріг, які можна було утримувати невеликими силами, а усе інше - болотиста місцевість, де бронетехнікою не попреш.
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18.04.2022 13:00 Відповісти
Як москалям в Україні не догоджай, вони все одно дивляться на Брянські ліси- це діагноз!!!
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18.04.2022 13:04 Відповісти
Начальник розвідки повинен займатись розвідкою....а не гаданням на кофейній гущі !
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18.04.2022 13:05 Відповісти
Заберіть у тестя Володі і його друзів з Одеси і Турції асфпальтоукладчики, самоскиди, та іншу дорогу заморську техніку, зніміть слой асфальту, закрийте ним машини, як будьто броня, посадіть "спецназ" "95 кварталу" і вперед. Командири готові: Абдристович, Подоляк, Верещук, Безмозгла, Кім, Бужанський, Тищенко, Дубінський, Татаров, Демченко, Портнов і вперед. Люди ж їм довірили країну, то довіряють її визволдення, бо вони ж не відмовлялися нею керувати, коли все було добре? Ще можете прихопити Беню і Андрюху Деркача та його дружбана Ківу. Також Серьожу Серлєща, пуштуна наєма і абхазця Арахамію. До них же питань не було за три роки, тільки до партії ЄС?
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18.04.2022 13:06 Відповісти
73% будуть проти.
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18.04.2022 13:13 Відповісти
В Штайнмайера попросіть.
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18.04.2022 13:08 Відповісти
Обрали ворогів - ось і маємо те що маємо.
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18.04.2022 13:15 Відповісти
Буданов, мало того, що зашкварений далі нікуди, так ще й не має потрібного досвіду для керування розвідкою України. Мало того, що проспали напад росії, так інколи такі історії розказує, що люба доросла людина розуміє, що це брехня. Треба було Бурбу повернути.
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18.04.2022 13:13 Відповісти
попроси зелену шмарклю.. він з омана тобі привезе бронірованих верблюдів бедуінів
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18.04.2022 13:22 Відповісти
Яка ця вся зекоманда ница, відразна, брехлива і некомпетентна. Зрадою так і смердить.
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18.04.2022 13:26 Відповісти
Логика переговоров походу должна быть одна..в Крыму всё началось,там должно и закончится
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18.04.2022 13:51 Відповісти
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА ЗСУ!
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18.04.2022 13:59 Відповісти
Всіх просравшихся зашкварників з зе-брігади починають активно піарити.
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18.04.2022 14:31 Відповісти
В общем, нет никакого верховенства права и никогда не было. Есть право силы. У кого есть ядерное оружие, тот может творить что угодно и все будут его боятся. А человечество на своих ошибках не учится. Опять играли в умиротворение агрессора, когда нужно было вводить санкции, что ввели сейчас. В итоге получили крупнейшую войну со времён второй мировой с большой вероятностью третьей. А мир опять пребывает в нерешительности, как бы не помочь Украине слишком сильно, ведь, если дать нам необходимое оружие, мы сможем победить мистера путина, а это его сильно расстроит и неизвестно, что он в гневе может сделать с теми, кто давал Украине это оружие...
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18.04.2022 14:40 Відповісти
Цей пацаньонок,-теж стратег ?
А погодитися ,-немає часу з-за неймовірної зайнятості...
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18.04.2022 15:03 Відповісти
 
 