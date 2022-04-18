Україні потрібне важке озброєння, щоб звільнити території. Крим теж, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україні потрібне важке озброєння, щоб звільнити окуповані території. У тому числі і Крим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Буданова для Spiegel.
За його словами, українська влада офіційно сформулювала запит на постачання зброї з Німеччини.
"Потрібні артилерійські системи - в них німецька армія особливо сильна. І, на жаль, нам потрібні танки, тому що у нас були дуже великі втрати бронетехніки. Інше стандартне обладнання - зенітні комплекси, радіоелектронна розвідка. Нам потрібне важке озброєння, щоб звільнити окуповані території", - зазначив Буданов.
На уточнююче запитання, чи потрібна ця зброя Україні, щоб повернути Крим, начальник української розвідки відповів: "Звичайно".
Будь ласка, зачекайте...
до перемоги.
Чому саме звернення до Німеччини? тому що Німеччина передумала давать танки ,коли Зеленський принизив Штанмаєра ,а разом з ним весь німецький народ.
То може спочатку найвеличніший лідер переступить через свою гордість, вибачиться , а не далі буде пересирать між собою коаліцію ЄС-США-Великобританія.
Лично от себя добавлю, что немцы - гондоны, тянут кота за хвост с военной помощью, высчитывают свои выгоды и потери в то время как кацапы равняют наши города с землей. Но тыкать их в это мордой - дипломатическая ошибка.
А хто заважав виробництву ще до війни ОТРК? І в мене питання також до ГУР - яким чином москалі так легко через Чонгар перебралися та чому не виявили угрупування кацапів у Білорусі? З тієї Білорусі усього кілька доріг, які можна було утримувати невеликими силами, а усе інше - болотиста місцевість, де бронетехнікою не попреш.
А погодитися ,-немає часу з-за неймовірної зайнятості...