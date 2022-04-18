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У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ. ФОТО

Картографічний сервіс Google Maps у максимальній роздільній здатності демонструє всі стратегічні об’єкти Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Армія Inform".

У сервісі Google Maps всі військові та стратегічні об’єкти РФ стали доступні у максимальній роздільній здатності. Тепер різноманітні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони та інше можливо роздивитися з роздільною здатністю близько до 0,5 метра на піксель. До цього часу вони відображались у рази в гіршій якості, яка не дозволяла розібрати та розгледіти всі деталі.

Для прикладу, завдяки знімкам можна оцінити "прогрес" робіт на єдиному російському авіаносці "Адмірал Кузнецов".

Також дивіться: Російські окупанти готуються до параду на 9 травня в Москві. ВIДЕО

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 01

Також у гарній роздільній якості можна подивитись на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 02

Чи на полігон Ненокса, де зірвалась секретна ракета "Буревестник" з ядерною силовою установкою.

Читайте: РФ вимагає від Google не показувати кадри з війни в Україні

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 03

Для охочих є також можливість оцінити, як із супутника виглядає російський винищувач нібито п’ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони РФ.

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 04

Або як із космосу ідентифікувати пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 05У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 06

Важкий атомний ракетний крейсер ВМФ РФ "Петр Великий"

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 07

Авіабаза під Курськом

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 08

1295-а Центральна база зберігання бронетехніки армії РФ

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 09

Командний пункт, скоріш за все, ракетної армії військ стратегічного призначення РФ

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 10

База "Іскандерів"

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 11

База підводних човнів РФ на Камчатці

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 12

Військова база рухомих комплексів МБР "Тополь"

Автор: 
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Топ коментарі
+69
Будем изучать Спасибо Гуглу
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18.04.2022 14:37
+57
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18.04.2022 14:39
+46
Ось чому Орки ненавидять Америку. .. Бо всі злочини і всі дії козломордих видно, як на долоні...
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18.04.2022 14:40
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Будем изучать Спасибо Гуглу
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18.04.2022 14:37 Відповісти
Залишилось знайти бункер та по ньому жахнути.
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18.04.2022 14:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p2aiiAJSBtY&ab_channel=%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%A8%D0%86
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18.04.2022 15:27 Відповісти
давно нашли
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18.04.2022 15:28 Відповісти
Google Maps-респект...
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18.04.2022 14:38 Відповісти
И шо теперь москальские полковники будут солтдатней свои имена на газоне выстраивать?)
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18.04.2022 14:38 Відповісти
Хто не сховався, то ми не винні !!!
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18.04.2022 14:39 Відповісти
Шах и Мат.
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18.04.2022 14:39 Відповісти
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18.04.2022 14:39 Відповісти
міняйте ділера
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18.04.2022 14:59 Відповісти
ой, внутрішню політику мусолити в військовий час - забороненно. Зара настукаю на вас в СБУ. Після війни - скільки завгодно.
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18.04.2022 15:09 Відповісти
им,зеленошобле надо постоянно напоминать,где их место
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18.04.2022 15:21 Відповісти
Звідки Ви таку дурню взяли?
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18.04.2022 15:32 Відповісти
Лучше сватов и квартал пересмотреть. Уже усталиатвайны
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18.04.2022 16:42 Відповісти
ким заборонено, опудало зелене!?
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18.04.2022 19:02 Відповісти
Ось чому Орки ненавидять Америку. .. Бо всі злочини і всі дії козломордих видно, як на долоні...
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18.04.2022 14:40 Відповісти
згадуй карибську кризу, коли хрущ хотів ракети на кубу завезти таємно, а виявилось що у Американців є літаки з фотоапаратами... і тут совки сммокнутли... *чудю враждєбной тєхнікі, бєсовская коробочка которая картінкі дєлает. узхххх кузькіну мать покажем... ух!!
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18.04.2022 14:44 Відповісти
Та ні, навряд чи. Щоб сказати чи подумати "ми ненавидимо Америку через те, що..." треба, щоб особина володіла такою річчю, як причинно-наслідковий зв'язок. А цього у черепних коробках цих двоногих немає в принципі.

Вони ненавидять все навколо себе просто тому, що воно є.
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18.04.2022 14:45 Відповісти
Дякуючи Гуглу тепер можно бомбиии ракетами критичну інфраструктуру у прикордоних областях паРаши.
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18.04.2022 14:43 Відповісти
Лчше Херсон освободить.
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18.04.2022 14:45 Відповісти
якщо розфігачити рашкінські бомбосховища, то Херсон сам звільниться. Автоматично
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18.04.2022 14:49 Відповісти
США могли бы за неделю закрыть все это, причем без ответа, но...кишка тонка.
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18.04.2022 14:44 Відповісти
так само, якорки Київ за три дні..?
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18.04.2022 14:53 Відповісти
Тебе и боневтику все в мире должны. А он вам ничиво ни должен
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18.04.2022 16:45 Відповісти
Вот смотрю я на эти снимки великолепного качества и думаю, а что если бы хрюсия по настоящему начала войну против США? За сколько дней армия США стояла бы в кремле?
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18.04.2022 14:47 Відповісти
за 0. та местность была бы сильно заражена радиацией
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18.04.2022 16:45 Відповісти
В онлайні б. Фото річної давності все ж.
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18.04.2022 14:49 Відповісти
ага..і будуть знову розказувати ,то шо в орків закінчується зброя
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18.04.2022 14:52 Відповісти
педро великий запрошуємо на зустріч з Нептуном, під акомпанемент йосі капздона.
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18.04.2022 14:54 Відповісти
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18.04.2022 14:56 Відповісти
Це за будку, за Мрію ще попереду
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18.04.2022 15:02 Відповісти
Тонкий натяк від заходу для бункерного маразматика.
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18.04.2022 14:58 Відповісти
і я про це
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18.04.2022 19:31 Відповісти
Гугл кагбе намєкаіт...
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18.04.2022 14:58 Відповісти
Новое понятие "Шведский стол"...
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18.04.2022 15:01 Відповісти
Цыгане интересуются- сколько заплатят за уничтожение одного объекта ? Я так понимаю , что точка У у них уже есть
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18.04.2022 15:02 Відповісти
Наші об'єкти теж так само видно?
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18.04.2022 15:16 Відповісти
Сподіваюсь, що ні.
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18.04.2022 15:34 Відповісти
"Ета какая-та русафобія!"

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18.04.2022 15:17 Відповісти
ето с гуглмапса?
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18.04.2022 20:55 Відповісти
Наші об"єкти так детально можно розглянути? Погансько. Ще ремарка - ми бачимо це не в реальному часі. Споруди звісно стоятимуть, а рухомі об"єкти-питання. Але можно вирахувати"що , де, коли заі нформацією того ж Гугл, якщо буде їх ласка на це.
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18.04.2022 15:54 Відповісти
тим хто має знати - доступні і мобільні обїект в тму числі їхні хвАльйонные "ядерніе поезда"
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18.04.2022 16:47 Відповісти
так і е - все в реальному часі та ....
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18.04.2022 19:26 Відповісти
Ядерну зброю контролюють зі супутників і дуже надійно.
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18.04.2022 17:42 Відповісти
Ракетами надо бомбить всё. Google разрешает.
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18.04.2022 16:02 Відповісти
и нет ничего, чтобы туда ударить...
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18.04.2022 16:54 Відповісти
Ну шо, Арестович, ***ш!
...та не язиком, а ракетою 😆
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18.04.2022 17:03 Відповісти
Судя по відео, шо злив Ківа - Люся работаєт підарасом у клоунів, прямо по його улюбленому Пєлєвіну
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18.04.2022 19:06 Відповісти
Там де "Кузя" стоїть, там стояв крейсер "Александр Невский", у мої часи служби. Потім "Нєву" попиляли на голки. Так що для Кузі підібрали сакральне місце - піде за Невою на ......
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18.04.2022 17:25 Відповісти
І що? Тут нема чим Марік розблокувати. Толку від фоток шахт межконт. бал. ракет.
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18.04.2022 18:33 Відповісти
гарно НАТО натякае кацапам що припотребі прилетить і все буде знесено за 48 годин ... ))
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18.04.2022 19:24 Відповісти
Красунчики!
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18.04.2022 20:57 Відповісти
Все стратегические объекты расии, как на ладошке, и это уже хорошо.
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18.04.2022 22:46 Відповісти
 
 