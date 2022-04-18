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Луганщина (4812) обстріл (27110) Гайдай ЛОГА (921)

Окупанти обстріляли швидку, яка виїхала у Кремінну забрати пораненого, - Гайдай

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Російські окупанти обстріляли автомобіль швидкої, який виїхав у Кремінну за пораненим.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиційні бої тривають у Рубіжному та Попасній. Швидку, що виїхала за пораненим у Кремінній внаслідок обстрілу цивільного авто, теж обстріляли.
Нагадую, там четверо загиблих", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Гайдая, в Рубіжному, Попасній, Гірській громаді наразі "маріупольська ситуація". Понад 70% руйнувань. Населені пункти-привиди.

"Органи місцевого самоврядування будуть до останнього допомагати населенню. Тимчасово окуповані території ніхто кидати не збирається, відвоюємо кожен сантиметр Нашої землі", - підсумував очільник ОВА.

Також читайте: Попри заклики евакуюватися на Луганщині досі залишаються 50 тисяч людей, - Гайдай

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Орки спалюють східні містечка і селища України і ми повільно відступаємо.
Поки що це реальність.... Нажаль.

"відвоюємо кожен сантиметр Нашої землі" (с) Вірю, що так і буде. Але коли? Нажаль, зараз ті, хто дають відповідь на це запитання, обманюють і себе, і тих його (питання) задає.
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18.04.2022 18:52 Відповісти
Звісно боляче чути про чергове захоплений орками населений пункт, але, здається, таку стратегію вибрано нашим військовим керівництвом. Відступаємо, бережемо сили та військових.
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18.04.2022 19:17 Відповісти
Зараз Миколаїв дає добрячої пи&ди оркам, тримаємо кулаки....
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18.04.2022 18:53 Відповісти
Гайдай банит у себя в фб тех, кто задает ему вопросы по поводу Кременной. Конечно, проблему проще замолчать и сделать вид что ее нет, чем решать. Не Гайдаю же жить под игом лнр!
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18.04.2022 18:55 Відповісти
Пол дня назад было известно, что Креминная захвачена, кто пустил туда ехать скорую?
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18.04.2022 18:57 Відповісти
И ***** врачи вообще поехали к раненому? Сам бы добежал. Друже война идет и медики в зоне боевых действий это спасатели жизни и герои, которые добровольно рискуют своей жопой, иначе смертей было бы намного больше.
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18.04.2022 19:17 Відповісти
Ну давай посылать к каждому раненому на поле боя "скорую" с тремя людьми - водилой, врачом и медсестрой. Угадай, что с ними будет?
Героизм должен быть осмысленным.
А вообще - героизм одних это пролюб других.
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18.04.2022 19:43 Відповісти
Да можно вообще раненых незабирать или добивать. И превратиться в свинособак. Один человек или десять, жизнь самое ценное и врачи эти жизни спасают и думаю спасают добровольно ,осознавая все риски.
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18.04.2022 19:57 Відповісти
орки поставили себе поза законом та конвенціями, осатаніли вкрай
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18.04.2022 20:14 Відповісти
 
 