Оккупанты обстреляли "скорую", выехавшую за раненым в Кременную, - Гайдай

Российские оккупанты обстреляли автомобиль "скорой", который выехал в Кременную за раненым.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Позиционные бои продолжаются в Рубежном и Попасной. "Скорую", выехавшую за раненым в результате обстрела гражданского авто в Кременной, тоже обстреляли. Напомню, там - четверо погибших", - говорится в сообщении.

Также, по словам Гайдая, в Рубежном, Попасной, Горской громаде сейчас - "мариупольская ситуация". Более 70% разрушений. Населенные пункты-призраки.

"Органы местного самоуправления будут до последнего помогать населению. Временно оккупированные территории никто бросать не собирается, отвоюем каждый сантиметр Нашей земли", - подытожил глава ОВА.

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