Оккупанты обстреляли "скорую", выехавшую за раненым в Кременную, - Гайдай
Российские оккупанты обстреляли автомобиль "скорой", который выехал в Кременную за раненым.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Позиционные бои продолжаются в Рубежном и Попасной. "Скорую", выехавшую за раненым в результате обстрела гражданского авто в Кременной, тоже обстреляли. Напомню, там - четверо погибших", - говорится в сообщении.
Также, по словам Гайдая, в Рубежном, Попасной, Горской громаде сейчас - "мариупольская ситуация". Более 70% разрушений. Населенные пункты-призраки.
"Органы местного самоуправления будут до последнего помогать населению. Временно оккупированные территории никто бросать не собирается, отвоюем каждый сантиметр Нашей земли", - подытожил глава ОВА.
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Пожалуйста, подождите...
Поки що це реальність.... Нажаль.
"відвоюємо кожен сантиметр Нашої землі" (с) Вірю, що так і буде. Але коли? Нажаль, зараз ті, хто дають відповідь на це запитання, обманюють і себе, і тих його (питання) задає.
Героизм должен быть осмысленным.
А вообще - героизм одних это пролюб других.