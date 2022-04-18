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Луганщина (6431) обстрел (25795) Гайдай ЛОГА (716)

Оккупанты обстреляли "скорую", выехавшую за раненым в Кременную, - Гайдай

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Российские оккупанты обстреляли автомобиль "скорой", который выехал в Кременную за раненым.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Позиционные бои продолжаются в Рубежном и Попасной. "Скорую", выехавшую за раненым  в результате обстрела гражданского авто в Кременной, тоже обстреляли. Напомню, там - четверо погибших", - говорится в сообщении.

Также, по словам Гайдая, в Рубежном, Попасной, Горской громаде сейчас - "мариупольская ситуация". Более 70% разрушений. Населенные пункты-призраки.

"Органы местного самоуправления будут до последнего помогать населению. Временно оккупированные территории никто бросать не собирается, отвоюем каждый сантиметр Нашей земли", - подытожил глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на призывы эвакуироваться на Луганщине до сих пор остаются 50 тысяч человек, - Гайдай
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Орки спалюють східні містечка і селища України і ми повільно відступаємо.
Поки що це реальність.... Нажаль.

"відвоюємо кожен сантиметр Нашої землі" (с) Вірю, що так і буде. Але коли? Нажаль, зараз ті, хто дають відповідь на це запитання, обманюють і себе, і тих його (питання) задає.
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18.04.2022 18:52 Ответить
Звісно боляче чути про чергове захоплений орками населений пункт, але, здається, таку стратегію вибрано нашим військовим керівництвом. Відступаємо, бережемо сили та військових.
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18.04.2022 19:17 Ответить
Зараз Миколаїв дає добрячої пи&ди оркам, тримаємо кулаки....
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18.04.2022 18:53 Ответить
Гайдай банит у себя в фб тех, кто задает ему вопросы по поводу Кременной. Конечно, проблему проще замолчать и сделать вид что ее нет, чем решать. Не Гайдаю же жить под игом лнр!
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18.04.2022 18:55 Ответить
Пол дня назад было известно, что Креминная захвачена, кто пустил туда ехать скорую?
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18.04.2022 18:57 Ответить
И ***** врачи вообще поехали к раненому? Сам бы добежал. Друже война идет и медики в зоне боевых действий это спасатели жизни и герои, которые добровольно рискуют своей жопой, иначе смертей было бы намного больше.
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18.04.2022 19:17 Ответить
Ну давай посылать к каждому раненому на поле боя "скорую" с тремя людьми - водилой, врачом и медсестрой. Угадай, что с ними будет?
Героизм должен быть осмысленным.
А вообще - героизм одних это пролюб других.
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18.04.2022 19:43 Ответить
Да можно вообще раненых незабирать или добивать. И превратиться в свинособак. Один человек или десять, жизнь самое ценное и врачи эти жизни спасают и думаю спасают добровольно ,осознавая все риски.
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18.04.2022 19:57 Ответить
орки поставили себе поза законом та конвенціями, осатаніли вкрай
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18.04.2022 20:14 Ответить
 
 