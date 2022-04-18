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зброя (7283) США (21036) артилерія (770)

Найближчими днями США почнуть тренування українських військових із 155-мм гаубицями, - Reuters

сша,гаубиця

За даними агентства Reuters, США планують найближчими днями розпочати навчання українських військових поводженню з гаубичною артилерією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США на умовах анонімності повідомив, що навчання з гаубицями відбуватимуться за межами України.

Сполучені Штати планують навчити українських інструкторів тому, як використати деякі з нових озброєнь, таких як гаубиці та радари, а потім українські інструктори навчатимуть своїх колег в межах України.

Також читайте: Словаччина веде переговори з Україною про постачання 155-мм гаубиць Zuzana, - ЗМІ

Раніше США навчали українські сили працювати з безпілотниками Switchblade.

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Топ коментарі
+56
155 + радар , ідеально!

з Богом хлопці!
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18.04.2022 22:05
+19
кацап іди на ***
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18.04.2022 22:23
+18
Takyje polucite Paladin.Xoroso sto takije ispolzyvat vo mnogix stran,tak sto poducites,a potom ecio polucite s drugix stran
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18.04.2022 22:27
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155 + радар , ідеально!

з Богом хлопці!
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18.04.2022 22:05 Відповісти
кацап іди на ***
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18.04.2022 22:23 Відповісти
почему это? Новье, 2005 год принятие в эксплуатацию
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18.04.2022 22:24 Відповісти
Ему пох)))Оно на работе-зарегилось и зашло типа в агента поиграть)))
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18.04.2022 22:28 Відповісти
Ну, если быть честным, то М777 - это прошлый век, очень уступает Сюзаннам, а вот бы нам M777ER - вот это тема...
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18.04.2022 22:46 Відповісти
Как говорится - тихим сапом.
Обучат пока этому, подозреваю есть боязнь, что не справимся (тогда это просто груда металла). Начнем успешно херачить орков - освоить некоторые новые нюансы M777ER будет проще.
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18.04.2022 22:54 Відповісти
с чем не справимся? с гаубицами?
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18.04.2022 23:00 Відповісти
Минуле століття для США - це нездійсненне майбутнє для України чи рашки.
Як можна порівнювати звичайну гаубицю та САУ? І звідки інформація, що саме М777?
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19.04.2022 08:17 Відповісти
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Реєстрація:
18.04.2022....... падло ******* падай **** убит
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18.04.2022 22:24 Відповісти
речь вообще то о М777 а не о М114 Сегодняшняя регистрация )))Крым чей?А ***** это кто?
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18.04.2022 22:26 Відповісти
2005 рік введено в експлуатацію. Схоже, ти точно москальська наволоч. Нічого. Як прилетить тобі з цього "хламу", то одразу гівно з макитри піде до дупи!
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18.04.2022 22:27 Відповісти
если написали Хавитцер -то разработка 1942 года,реально старье ,да и мобильность слабая и рассчет 11 человек ,снаряд только мощнее совкового,хотя журналисты могут конечно переврать-что там за гаубица.
Вообще в Гнезно ехали ровно 18 Палладинов новейшей генерации ,но куда они ехали бог его знает (но 18 штук стояло на платформах),окраска бундестаговская и были коробчатые бронетранспортеры.
Еще что непонятно -транш на 800 млн.долл. и буксируемая артиллерия?
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18.04.2022 22:35 Відповісти
M777 - британская полевая буксируемая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0 гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/BAE_Systems BAE Systems - речь идёт именно об этих орудиях.
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18.04.2022 22:40 Відповісти
Вообще-то "howlitzer" по-английски "гаубица". Если буксируемые, то это М777, а не М114.
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18.04.2022 22:42 Відповісти
Чудово! Я так понимаю там полноценные 3 батареи получаются.
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18.04.2022 22:05 Відповісти
КРАЩЕ ПІЗНО НІЖ НІКОЛИ
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18.04.2022 22:05 Відповісти
Это уже для Крыма.
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18.04.2022 23:13 Відповісти
Уважаемая редакция Цензор!,не публикуйте такие статьи!Слава Украине!
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18.04.2022 22:09 Відповісти
Тобто агентству Reuters можна, а Цензору не публікувати?
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18.04.2022 22:21 Відповісти
Когда вы уже поймете-раз новость в сми значит оружие уже на месте
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18.04.2022 22:31 Відповісти
наоборот. надо пубоиковать поддержку и как можно чаще
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18.04.2022 23:31 Відповісти
І мільйон снарядів передайте нам!
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18.04.2022 22:12 Відповісти
гаубицями Howitzer.....howlitzer и есть гаубица на Английском. Вроде была речь про Палладины.
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18.04.2022 22:13 Відповісти
думаю, ми спочатку маємо навчитись користуватись більш простою натівською артилерією і в разі успіху нададуть САУ
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18.04.2022 22:26 Відповісти
А в разі не успіху?
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18.04.2022 23:13 Відповісти
а в разi "не успiху" - тот бот убьетсяапстену
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19.04.2022 06:47 Відповісти
Ничем принципы стрельбы артиллерии не отличаются от таковых еще 1-й мировой войны, и они аналогичны для всех стран. Только кол-во тысячных в артиллерийском круге немного отличается.
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18.04.2022 23:26 Відповісти
Там и буксируемые и Палладины, надеемся.
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18.04.2022 22:29 Відповісти
хлопцы, учитесь ретельно и жгите кацапов на хорошо и отлично
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18.04.2022 22:13 Відповісти
ховайтесь , кацапы
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18.04.2022 22:14 Відповісти
Украине нужно много РСЗО НАТО, они превосходят русских РСЗО.
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18.04.2022 22:14 Відповісти
РСЗО вообще не превосходят,Нато на сухопутный компонент особого внимания никогда не уделяло.
Поэтому то что нам дают,явно не лучше совковых поделок.А новейшее обновленное никто не дает ,а те экземпляры 40 летней давности в лучшем случае примерно как совковое
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18.04.2022 22:28 Відповісти
Вы врете, как русский.
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18.04.2022 22:36 Відповісти
Знову те саме кацапське лайно... Баньте його, плз!
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18.04.2022 22:52 Відповісти
а америке нужно что бы в Украине не было коррупции и посадили каломойского? ну что? меняемся?
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19.04.2022 06:48 Відповісти
І справді,навіщо це публікувати,якщо немає офіційної інформації від Мін Оборони.
Нехай тихенько тринуються,потім з цих гаубіц в Україні підіб'ють щось толкове з рашинського,а потім вже нам скажуть,а ми потім порадує ось!От як все з консервним корабликом було.
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18.04.2022 22:15 Відповісти
Маю надію що вже навчили
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18.04.2022 22:17 Відповісти
Согласен, много говорят о том о чем следовало бы помолчать.
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18.04.2022 22:19 Відповісти
чому вирішили проводити навчання за межами України? на даунбасі чи навколо Херсона було б чудово і учні щвидше схопили б всі премудрості.
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18.04.2022 22:19 Відповісти
потому-что даунбас у тебя в голове - а в Украине Донбас
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19.04.2022 06:50 Відповісти
Когда они прибудут на фронт? Через 10 дней уже будет развязка в зоне ООС.
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18.04.2022 22:21 Відповісти
Я думаю, що вже прибули - https://www.facebook.com/watch/?v=378208630849978&ref=sharing 13 квітня Poland - Ukrain Board
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18.04.2022 22:26 Відповісти
Sorry - "Poland - Ukrain Border"
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18.04.2022 22:38 Відповісти
Da te samyje.Takyje ispolzujet Latviji armiji,tak sto i oni mogut poducit takze
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18.04.2022 22:39 Відповісти
U Latviji tolko model ciut starse cem u vas.No vsio ravno iz toj seriji
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18.04.2022 22:42 Відповісти
Takyje polucite Paladin.Xoroso sto takije ispolzyvat vo mnogix stran,tak sto poducites,a potom ecio polucite s drugix stran
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18.04.2022 22:27 Відповісти
Палладин - это имба среди арт-САУ
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18.04.2022 22:37 Відповісти
Отримають ще 40 тис снарядів,дальність стрільби 70 км.у піонів дальність вдвічі менша.
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18.04.2022 22:36 Відповісти
З такою артою можна не лише оборонятися ,але і йти в контрнаступ.
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18.04.2022 23:13 Відповісти
краще б на сході провели навчання.....там цілей більше
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18.04.2022 22:37 Відповісти
M777A2 - полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. M777 Howitzer https://www.youtube.com/watch?v=bV8c9wkK7iI
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18.04.2022 22:47 Відповісти
Вони не хочуть просто передати і самі подивитись "як то робиться"?..))
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18.04.2022 23:49 Відповісти
Група Моцарт колишнього командира спецназу США полковника Ендрю Мілберна створила в Україні військовий навчальний центр
https://twitter.com/i/status/1514292324905459713
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19.04.2022 00:04 Відповісти
Нащо палити це?
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19.04.2022 02:12 Відповісти
 
 