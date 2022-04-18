Найближчими днями США почнуть тренування українських військових із 155-мм гаубицями, - Reuters
За даними агентства Reuters, США планують найближчими днями розпочати навчання українських військових поводженню з гаубичною артилерією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Високопоставлений представник Міністерства оборони США на умовах анонімності повідомив, що навчання з гаубицями відбуватимуться за межами України.
Сполучені Штати планують навчити українських інструкторів тому, як використати деякі з нових озброєнь, таких як гаубиці та радари, а потім українські інструктори навчатимуть своїх колег в межах України.
Раніше США навчали українські сили працювати з безпілотниками Switchblade.
Топ коментарі
+56 Autorare Autorare
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+19 Sasha Gritsevich
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з Богом хлопці!
Обучат пока этому, подозреваю есть боязнь, что не справимся (тогда это просто груда металла). Начнем успешно херачить орков - освоить некоторые новые нюансы M777ER будет проще.
Як можна порівнювати звичайну гаубицю та САУ? І звідки інформація, що саме М777?
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18.04.2022....... падло ******* падай **** убит
Вообще в Гнезно ехали ровно 18 Палладинов новейшей генерации ,но куда они ехали бог его знает (но 18 штук стояло на платформах),окраска бундестаговская и были коробчатые бронетранспортеры.
Еще что непонятно -транш на 800 млн.долл. и буксируемая артиллерия?
Поэтому то что нам дают,явно не лучше совковых поделок.А новейшее обновленное никто не дает ,а те экземпляры 40 летней давности в лучшем случае примерно как совковое
Нехай тихенько тринуються,потім з цих гаубіц в Україні підіб'ють щось толкове з рашинського,а потім вже нам скажуть,а ми потім порадує ось!От як все з консервним корабликом було.
https://twitter.com/i/status/1514292324905459713