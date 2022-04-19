Росія розпочала наступну фазу "спецоперації проти України", - Лавров
Росія розпочинає наступну фазу війни проти України, яку російська сторона називає "спеціальною операцією в Україні".
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Ця операція продовжиться, наступна фаза цієї операції зараз розпочинається", - сказав Лавров в інтерв'ю телеканалу "India Today".
Топ коментарі
+137 Ромарио Гомес
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+113 Агамемнон
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+108 Alexey Chernyavsky
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"А я из Конотопа."
Може, ще тоді якась конотопська відьма і наворожила виконавцю головної ролі недовге життя? Хтозна...
Тепер у конотопських відьом вже інші задачі:
https://www.youtube.com/watch?v=Tb0wKy9mgG8&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BBATR Це Конотоп! Тут кожна друга баба - відьма!
Друга фаза спецоперації: план - 50 тис. рашко-жмурів. Хай йде "по плану", і навіть краще!
Мало вам покидькам?
Так, что ватники дрожите очко💥👊
▪️Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии России к вторжению и захвату территории Беларуси.
▪️После фальсификаций президентских выборов в Беларуси из России разработали план вторжения и подавления народных протестов.
▪️Оккупация Беларуси планировалась под предотвращением втягивания россии "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами - членами НАТО на Западе".
▪️ Одним из доказательств подготовки России к военной злости против соседнего страны является "Легенда к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки". https://t.me/flagshtok/8352?comment=50944 https://t.me/flagshtok/8352?comment=50944
Чи картопляний чорт і досі вважає себе президентом країни, на території якої сидить тисяч 50 озброєних кацапів?
Маю великий сумні, що ***** сидить на такий глибині.
Метрів 300-500 це ймовірно, але побудувати величезний комплекс на глибині в 3 км, це вже фантастика.
- Ми пабєдоносно отступаєм, разрознєнниє толпи нациналістов в панікє прєслєдуют нас
Лавров, 3 фаза.
Там стойкая поддержка РФ по всем новостным каналам - ибо им так выгодно.
Посмотрите - под каждым новостным видео про Украину западных телеканалов куча индусов выражают свою поддержку РФ.
Так что тут чисто "коммерческий интерес", и "никакой политики".
Подобное мы совсем недавно где-то тоже слышали.
Шож это мы?
Спасибо шо предупредили - пойду пакеты приготовлю...
У мене таке враження, що коняка керує у раші. разом з йоршиком. Занадто багато заяв на різні теми.
Люба країна вважається готовою до війни, коли у неї є, або з'являються вагомі союзники. СРСР ніколи б не вистояла у Другій Світовій, якби не союзники. СРСР в перших же місяцях лежала б у ніг Гітлера, якби не тіж самі союзники.
Україна в особі її Уряду, Президента і всієї влади, до війни не була готова. Ми наразі, маємо союзників, які нас підтримують зброєю. Це, особливо, стосується Турції.
https://www.indiatoday.in/india/story/make-in-india-iaf-mi-17-choppers-russia-1938341-2022-04-16
Та видим.
Иван Пересветов призывает царя завоевать Казань «военники удалые посылать на улусы на казанские да велети их жечи и людей сечи и пленити»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-12 [12] , мотивируя это тем, что: «А слышал есми про тую землю, про Казанское царство у многих военников, которые в царстве Казанском бывали, что про неё говорят, применяют ея к подрайской земле угодьем великим» «хотя бы таковая землица угодная и в дружбе была, ино было бы не мочно терпети за такое угодие»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-13 [13] . Невиданное по московским меркам богатство Казанского ханства, в контексте его завоевания, отмечается и другими русскими участниками и современниками событий, например Курбскимhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-14 [14] и анонимным автором «Казанской истории»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B06-15 [15] .
В черзі стоїть.
Дууууже багато охочуючих попасти на концерт.
Та і "мАсква" влізла без черги.🤗
https://youtube.com/channel/UCZlknEixxQdHu8HfPg1omjw
до этого была фаза зимнего обострения шизофрении и деменции.
а это новая фаза - весенняя.
К чему эти детские дипломатические хитрости?
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!