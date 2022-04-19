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Росія розпочала наступну фазу "спецоперації проти України", - Лавров

лавров

Росія розпочинає наступну фазу війни проти України, яку російська сторона називає "спеціальною операцією в Україні".

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ця операція продовжиться, наступна фаза цієї операції зараз розпочинається", - сказав Лавров в інтерв'ю телеканалу "India Today".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались, - Зеленський

Автор: 

армія рф (17388) Лавров Сергій (1581) росія (65191) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+137
Шоб ти здох коняка з тими фазами і цілим стадом своїм кацапським.
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19.04.2022 12:21
+113
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19.04.2022 12:42
+108
Чтоб ты здох тварь
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19.04.2022 12:21
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Шоб ти здох коняка з тими фазами і цілим стадом своїм кацапським.
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19.04.2022 12:21 Відповісти
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19.04.2022 12:42 Відповісти
подумати...колись ми їх любили...
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19.04.2022 13:24 Відповісти
Особливо коли головний герой, щоб виправдати неосвіченість каже:
"А я из Конотопа."
Може, ще тоді якась конотопська відьма і наворожила виконавцю головної ролі недовге життя? Хтозна...
Тепер у конотопських відьом вже інші задачі:
https://www.youtube.com/watch?v=Tb0wKy9mgG8&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BBATR Це Конотоп! Тут кожна друга баба - відьма!
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19.04.2022 15:22 Відповісти
Перша фаза спецоперації: план - 20 тис. рашко-жмурів, фактично - 20,5 тис. рашко-жмурів, виконано на 102,5%!

Друга фаза спецоперації: план - 50 тис. рашко-жмурів. Хай йде "по плану", і навіть краще!
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19.04.2022 12:54 Відповісти
ОПЕРАЦИЯ НАЗЫВАВЕТСЯ .....ФАЗА-НОЛЬ... ой что то сгорело...... в пепел....
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19.04.2022 13:04 Відповісти
Утилизировать всех вас ☠️уродов рашистских
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19.04.2022 13:16 Відповісти
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19.04.2022 14:16 Відповісти
Чтоб ты здох тварь
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19.04.2022 12:21 Відповісти
Ще суки не навбивалися?
Мало вам покидькам?
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19.04.2022 12:21 Відповісти
Перегруппировались и опять. Но ихнии резервы тают, а наши увеличиваются и в качестве и в колличестве☝❗
Так, что ватники дрожите очко💥👊
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19.04.2022 12:34 Відповісти
Тем более, на прошлой неделе путинцам было нанесено несколько серьезных и очень серьезных ударов.
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19.04.2022 12:38 Відповісти
❗️ Армия россии планировала военное вторжение в Беларусь

▪️Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии России к вторжению и захвату территории Беларуси.

▪️После фальсификаций президентских выборов в Беларуси из России разработали план вторжения и подавления народных протестов.

▪️Оккупация Беларуси планировалась под предотвращением втягивания россии "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами - членами НАТО на Западе".

▪️ Одним из доказательств подготовки России к военной злости против соседнего страны является "Легенда к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки". https://t.me/flagshtok/8352?comment=50944 https://t.me/flagshtok/8352?comment=50944

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19.04.2022 13:05 Відповісти
Так вони і так там.
Чи картопляний чорт і досі вважає себе президентом країни, на території якої сидить тисяч 50 озброєних кацапів?
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19.04.2022 15:32 Відповісти
Да ,стадия называется .****** КАЦАПАМ !!!
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19.04.2022 12:22 Відповісти
Бункер Путина в Уральских горах находится на глубине 300 метров под землей. Китайцы накануне написали в своей прессе (видимо специально для Путина) что современные технологии позовляют уничтожать бункеры на глубине до 2000 метров (т.е. 2 км). Очень жирный намек со стороны Пекина
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19.04.2022 12:49 Відповісти
А американці говорять про 3000 метрів
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19.04.2022 13:06 Відповісти
Найглбша в світі шахта - 4 км.
Маю великий сумні, що ***** сидить на такий глибині.
Метрів 300-500 це ймовірно, але побудувати величезний комплекс на глибині в 3 км, це вже фантастика.
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19.04.2022 15:25 Відповісти
Он будет вынужден застрелиться сам (и не в бункере на Урале), а в Москве (и уже скоро)!
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19.04.2022 13:53 Відповісти
А давайте будемо послідовними при вангувані для *****.Воно повинне як Гітлер отруїтися разом з гімнасткою, Піськов з Навкою оббіллють його смузі Бандера,а коняка -лавров скаже,що це зробили нацики,смузі ж є...
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19.04.2022 15:23 Відповісти
В цій фазі 15 тис. кацапських трупів. Командування змінилося і 5 тис. вже апріорі "поранені")
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19.04.2022 12:23 Відповісти
рашисти, ви кончені дибіли... вам *****
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19.04.2022 12:24 Відповісти
Друга стадія по утілізаціі армії орків почалася.
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19.04.2022 12:24 Відповісти
https://www.facenews.ua/news/2022/522755/ німчура... Толстоєвського вони *******, а рабсійські ресторани, і навіть про сирійців і інших аладинів згадали, але тільки коли бабосіки перерахували з кваспрому
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19.04.2022 12:24 Відповісти
Серожа, ты помниш что Риббентропа пвесили? И деток твоих ССО найдут и отправят на концерт кобздуна.
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19.04.2022 12:25 Відповісти
Це розраховано мабуть на індійських ватнікав...
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19.04.2022 12:26 Відповісти
ему дали хоть где нибудь выступить за последнее время
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19.04.2022 13:57 Відповісти
Лавров за тиждень:
- Ми пабєдоносно отступаєм, разрознєнниє толпи нациналістов в панікє прєслєдуют нас
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19.04.2022 12:27 Відповісти
Мы так наступаем, что хохлы не успевают нас догонять.

Лавров, 3 фаза.
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19.04.2022 13:04 Відповісти
атріцатєльноє наступлєніє
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19.04.2022 13:27 Відповісти
Зеленскому срочно стоит выступить перед парламентом Индии и описать геноцид в Украине
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19.04.2022 12:28 Відповісти
Индусы на это не пойдут.
Там стойкая поддержка РФ по всем новостным каналам - ибо им так выгодно.
Посмотрите - под каждым новостным видео про Украину западных телеканалов куча индусов выражают свою поддержку РФ.
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19.04.2022 12:35 Відповісти
И это при том, что журналисты их СМИ, находящиеся в Украине, передают своим информационным агенствам правдивую информацию о происходящем.
Так что тут чисто "коммерческий интерес", и "никакой политики".
Подобное мы совсем недавно где-то тоже слышали.
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19.04.2022 13:15 Відповісти
Не Зе, а цыгане, живущие в Украине - они у индусов в авторитете, как потомки.
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19.04.2022 12:45 Відповісти
Ой да?
Шож это мы?
Спасибо шо предупредили - пойду пакеты приготовлю...
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19.04.2022 12:29 Відповісти
Дайте этой лошади овса:
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19.04.2022 12:30 Відповісти
ета лошадь убіваєт нікатін. Поки що.
У мене таке враження, що коняка керує у раші. разом з йоршиком. Занадто багато заяв на різні теми.
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19.04.2022 13:03 Відповісти
наступна фаза "спецоперації" роZZії називається - САМОЛІКВІДАЦІЯ.

Люба країна вважається готовою до війни, коли у неї є, або з'являються вагомі союзники. СРСР ніколи б не вистояла у Другій Світовій, якби не союзники. СРСР в перших же місяцях лежала б у ніг Гітлера, якби не тіж самі союзники.

Україна в особі її Уряду, Президента і всієї влади, до війни не була готова. Ми наразі, маємо союзників, які нас підтримують зброєю. Це, особливо, стосується Турції.
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19.04.2022 12:31 Відповісти
асфальт ділили....
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19.04.2022 12:34 Відповісти
ЗСУ приступили до наступної фази знищення московитів.
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19.04.2022 12:31 Відповісти
Лавруша, кінь педальний отупів настільки, що не може правильно сформулювати думку. Тому перекладаю з лавругівсьеюкого на нормальну мову: "Мы про*бали першу фазу так званої "спецоперації", тепер маємо намір про*бати другу. Бо план пуцина - демонтаж кацапії на складові улуси.
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19.04.2022 12:33 Відповісти
"Индийцы, ну купите наши сраные вертолётики! Ну купите, а?! Ну пазязязя-а-а-а! А то теперь только сербы наше говно покупать будут..."

https://www.indiatoday.in/india/story/make-in-india-iaf-mi-17-choppers-russia-1938341-2022-04-16
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19.04.2022 12:34 Відповісти
еще недолго, и покупать будет нечего
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19.04.2022 12:44 Відповісти
йди нах...й ,кінь недороблений, Підеш за своїм крейсером до крабів скоро
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19.04.2022 12:36 Відповісти
коли відгрубть шо лошадка підорг буде розповідати?
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19.04.2022 12:36 Відповісти
"Ця операція продовжиться, наступна фаза цієї операції зараз розпочинається", - сказав Лавров

Та видим.

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19.04.2022 12:38 Відповісти
Наоборот,расия обречена забрасывать мясом Азовсталь,а наши бойцы спокойно перемалывают их на фарш.
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19.04.2022 12:51 Відповісти
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19.04.2022 14:24 Відповісти
Всё идёт к тому, что они, таки победят в чемпионате мира по футболу и высадятся на солнце ночью.
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19.04.2022 12:39 Відповісти
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19.04.2022 12:39 Відповісти
Из нового...
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19.04.2022 12:43 Відповісти
лошадка обиделась
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19.04.2022 12:52 Відповісти
Вон оно шо , Михалыч ... Кацапы похожи на вечно пьяного обрыгана , которому не даёт покоя благополучие работящего и непьющего соседа . И дабы отомстить за такую несправедливость , этот обрыган либо насрет под дверью соседа , либо (в запущенном случае ) подожжет его новенькую иномарку. А шобы знал , мерзавец этакий ...
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19.04.2022 12:57 Відповісти
За столетия ничего не поменялось.

Иван Пересветов призывает царя завоевать Казань «военники удалые посылать на улусы на казанские да велети их жечи и людей сечи и пленити»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-12 [12] , мотивируя это тем, что: «А слышал есми про тую землю, про Казанское царство у многих военников, которые в царстве Казанском бывали, что про неё говорят, применяют ея к подрайской земле угодьем великим» «хотя бы таковая землица угодная и в дружбе была, ино было бы не мочно терпети за такое угодие»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-13 [13] . Невиданное по московским меркам богатство Казанского ханства, в контексте его завоевания, отмечается и другими русскими участниками и современниками событий, например Курбскимhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-14 [14] и анонимным автором «Казанской истории»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B06-15 [15] .
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19.04.2022 13:26 Відповісти
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19.04.2022 12:39 Відповісти
А что там с оленеводом шайгой?? На какое число он купил билет на концерт кабздона???
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19.04.2022 12:40 Відповісти
Ще не купив.
В черзі стоїть.
Дууууже багато охочуючих попасти на концерт.
Та і "мАсква" влізла без черги.🤗
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19.04.2022 12:47 Відповісти
Ну так гала концерт будет на помостках мацквы
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19.04.2022 13:10 Відповісти
"мАс Ква"
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19.04.2022 13:33 Відповісти
Канец императора Шайги приобрёл осязаемые черты.
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19.04.2022 13:17 Відповісти
Первая фаза-разгром расиян на севере-Выполнено!Вторая фаза-затопление крейсера масква-выполнено!Стартовала третья фаза-полная потеря расией своих сухопутных сил.В проекте четвёртая фаза-возврат лднр и Крыма Украине
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19.04.2022 12:41 Відповісти
переходящая в пятую, казнь путла и его шайки через повешение на развалинах Мариуполя
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19.04.2022 12:53 Відповісти
Лошадка должна знать, что слово «фаза» имеет и другой контекст - электрический. Когда с нее будут сдирать подковы, она с этим термином познакомится поближе.
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19.04.2022 12:48 Відповісти
следующая стадия- это нефтегазовое эмбарго..если лошади еще не поняли....
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19.04.2022 12:56 Відповісти
****, когда ж ты здохнешь вместе с своей дочкой.
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19.04.2022 13:01 Відповісти
Ну если армяшка "подключился" к "операции", то "*****, дебилы" пожарят наши кацапню ещё.
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19.04.2022 13:01 Відповісти
Тепер росіяни відгрібають за повною програмою. Бо я боявся, що вони обмежаться однією фазою.
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19.04.2022 13:04 Відповісти
воронєш у передчутті,рязань п'є чай ,поки не солодкий
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19.04.2022 13:04 Відповісти
фаза повної спецутилізації армії ерефії
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19.04.2022 13:07 Відповісти
Фаза под кодовым названием -"Менопауза МО РФ"
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19.04.2022 13:09 Відповісти
Жодного сенсу зважати на те, що там вєщаєт ця лашатка. Його задача - не моргати під час брехні. Нам - своє робить.
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19.04.2022 13:11 Відповісти
вы ****ь после первой стадии свои трупы заберите - на хера оно нам надо их по нашим моргам и рефрижераторам вагонами хранить!!!
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19.04.2022 13:18 Відповісти
Кукуха у него съехла, у всей его комарильи. Впрочем, Манька Облигация (Захарова) съехала туда же
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19.04.2022 13:19 Відповісти
К Лаврову пришел чувак с уздечкой и сказал: - У меня для Вас две новости, хорошая и плохая. Хорошая - Вы мобилизованы в кавалерию!...
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19.04.2022 13:22 Відповісти
что бы тебе зуб мудрости через очко удалили.
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19.04.2022 13:22 Відповісти
Лавров їпанутий по фвзі
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19.04.2022 13:42 Відповісти
Скажите этому парнокопытному, что в рационе Гаагской тюрьмы нет овса
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19.04.2022 13:43 Відповісти
Помогите заблокировать очередной пропагандисткий канал раши.

https://youtube.com/channel/UCZlknEixxQdHu8HfPg1omjw
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19.04.2022 13:47 Відповісти
Лавров это мразь а не человек😡
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19.04.2022 13:49 Відповісти
************ мерзенний!!!
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19.04.2022 13:49 Відповісти
вы ничего не понимаете.
до этого была фаза зимнего обострения шизофрении и деменции.
а это новая фаза - весенняя.
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19.04.2022 13:51 Відповісти
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19.04.2022 13:53 Відповісти
Смерть рашистским оккупантам!
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19.04.2022 14:01 Відповісти
в Афганистане тоже была спецоперация, в Чечне? Оккупация территорий это спецоперация? Почему они продожают врать сами себе?
К чему эти детские дипломатические хитрости?
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19.04.2022 14:04 Відповісти
треба в європу написати петицію щоб було дозволено проводити спецоперацію проти рашистських зомбі в будь якому куточку світу
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19.04.2022 14:10 Відповісти
Третя фаза для нікотинової коняки почнеться, коли її під'єднають до мережі 380 вольт.
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19.04.2022 14:26 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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19.04.2022 14:59 Відповісти
Якби назвали не спецоперацієй,а войной,то референдуми не мали прав проводити.Хоча,треба консультація у міжнародного юриста.Може.є сенс об"явити війну росії?
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19.04.2022 15:02 Відповісти
А СКОЛЬКО ВСЕГО ФАЗ НИКТО НЕ ЗНАЕТ !!! ДЕБИЛ *** !!!
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19.04.2022 15:06 Відповісти
Кентавр ***** нехай іде за русійським воєнним кораблем.
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19.04.2022 15:58 Відповісти
за первую фазу зачищено более 20 тысяч рашистов.сколько будет за 2 фазу?
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19.04.2022 16:42 Відповісти
как говорил один превентивный: ты посмотри на эту сктину, она обосралася вся
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19.04.2022 19:03 Відповісти
Сдохните все рашисты кровохлебы.
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20.04.2022 01:17 Відповісти
Лавров ,падло ,сдохни.Мерзкая тварь!
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20.04.2022 07:23 Відповісти
 
 