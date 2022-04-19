Росія розпочала наступну фазу "спецоперації проти України", - Лавров

Росія розпочинає наступну фазу війни проти України, яку російська сторона називає "спеціальною операцією в Україні".

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ця операція продовжиться, наступна фаза цієї операції зараз розпочинається", - сказав Лавров в інтерв'ю телеканалу "India Today".

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