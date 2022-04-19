Россия начала следующую фазу "спецоперации против Украины", - Лавров

Россия начинает следующую фазу войны против Украины, которую российская сторона называет "специальной операцией в Украине".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции сейчас начинается", – сказал Лавров в интервью телеканалу "India Today".

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