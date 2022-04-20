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Фінляндія (1234) членство в НАТО (1643) Хаавісто (26)

Для Фінляндії важливо ухвалити рішення щодо НАТО разом зі Швецією, - Хаавісто

хаавісто

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, відкриваючи у парламенті дебати щодо членства в НАТО, наголосив на важливості того, щоб Фінляндія і Швеція прагнули прийняти свої рішення про членство в Альянсі одночасно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами глави МЗС Фінляндії, співпраця при ухваленні рішення про можливе членство в НАТО допоможе підготуватися до можливої ​​реакції з боку Росії.

"Потрібно зазначити, що повернення до минулого не буде. У ситуації, коли Росія намагається створити сферу впливу шляхом тиску та військовими засобами, відсутність реакції на мінливу ситуацію з безпекою могла б призвести до зміни позиції Фінляндії у світі та скорочення нашого простору для маневру", – заявив Хаавісто. 

Читайте також: Рішення щодо вступу Фінляндії до НАТО ухвалять упродовж декількох тижнів, - прем'єрка Марін

Він також підкреслив, що рішення Фінляндії про приєднання до військового союзу не спрямоване проти будь-кого.

Парламент обговорить доповідь уряду про зміну ситуації в галузі безпеки, яку було підготовлено минулого тижня.

Після цього обговорення можливого членства Фінляндії в НАТО продовжиться у парламентських комітетах із залученням експертів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія "з високою ймовірністю" приєднається до НАТО - міністр з питань Європи

Уряд вважає, що вступ Фінляндії і Швеції до НАТО позитивно позначиться на стабільності у регіоні Балтійського моря.

У травні президент і уряд, як очікується, представлять пропозицію щодо членства в Альянсі.

Як відомо, у Фінляндії та Швеції після початку повномасштабної війни РФ проти України різко зросла підтримка вступу до НАТО. Обидві країни допускають, що вже у червні подадуть заявки на вступ, проте дебати тільки розпочалися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО
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Топ коментарі
+13
Вступайте в НАТО, бо буде те що в нас
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20.04.2022 19:56
+12
Только в НАТО потому что рядом ипанутый недочеловеческий сосед.
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20.04.2022 19:56
+9
*ти перший, ні ти перший, а якщо я зроблю, а ти ні, я боюсь, давай на раз два три, давай разом*
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20.04.2022 19:55
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*ти перший, ні ти перший, а якщо я зроблю, а ти ні, я боюсь, давай на раз два три, давай разом*
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20.04.2022 19:55 Відповісти
зняли з язика.
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20.04.2022 19:57 Відповісти
Вступайте в НАТО, бо буде те що в нас
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20.04.2022 19:56 Відповісти
Только в НАТО потому что рядом ипанутый недочеловеческий сосед.
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20.04.2022 19:56 Відповісти
Ну вони-то вступлять. А нас зекоманда підведе під монастир.
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20.04.2022 19:58 Відповісти
сподіваюсь люсі зрадоляки і гнидохамії розуміють що якщо вони там щось напідписують, то в Україні просто не залишиться ким вони будуть заправляти. всі поїдуть до країн НАТО
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20.04.2022 20:04 Відповісти
З якого це дива українці покинуть свої землі? Скоріш за все, то оті хламідії, подляки, люсі-дєрьмаки поїдуть на Ростов або на добрива....

Їм ще згадають їхні "турборежими" та "шалені принтери" за 2,5 роки, співвідношення "оборонзамовлення"-"велике крадівництво".

Дуже сподіваюсь, що після нашої перемоги кацапське "пабєдітєлєй нє судят" в Україні не спрацює.
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20.04.2022 20:14 Відповісти
Тоже на это надеюсь. Однако, общаясь со многими людьми, боюсь получить зелёную плесень на второй срок. Спрашиваю: "Почему?". А в ответ железный аргумент:" У Зеленского стальни яйця, бо вин нэ втик". И таких стало намного больше. И это печально
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20.04.2022 21:04 Відповісти
От наты никакого толку. Это беззубый хоспис.
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20.04.2022 20:19 Відповісти
никакого, только вашему бункерному деду по губам водит, а так толку ноль
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20.04.2022 20:56 Відповісти
ПРЕДЛОЖИТЕ СВОЁ ЧЛЕНСТВО НА 5 ЛЕТ !)
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20.04.2022 20:29 Відповісти
А сами фины что - "без мамки в садик ходить боятся"??? Обязательно шведы нужны, что бы за ручку привести??
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20.04.2022 20:52 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.04.2022 20:52 Відповісти
И граница НАТО подойдет на 200 км к Питеру и лапотным придется только от бессильной злости выть,армии нет а питерский ОМОН против финской армии не пошлешь.
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20.04.2022 20:57 Відповісти
Пора вже планувати повернення Карелії до Фінляндії.
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20.04.2022 21:16 Відповісти
Уявляю скільки русскіх з пласкими рилами зразу запишуться карелами, в разі чого
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20.04.2022 21:53 Відповісти
Україна вже давно мала би бути в НАТО. Але цього не сталося . Чому? Питання не риторичне. Відповіді на нього немає. А слід би було знати.
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24.04.2022 11:03 Відповісти
 
 