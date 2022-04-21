"Я чув, як вони катували людей з інших камер, бідні кричали від болю, а потім їх просто розстрілювали", - студент з Маріуполя розповів, що роблять росіяни з тими, хто намагався виїхати з міста
20-річний азербайджанець Гусейн Абдулаєв, студент 3 курсу Маріупольського державного університету. 17 березня під час евакуації його було взято в полон російськими військовими. 12 квітня звільнено завдяки переговорам.
Цитати з інтерв'ю Абдулаєва Media.Az наводить на своїй строінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
- Скільки днів ви були у полоні?
- Усього я там провів 25 днів. Вони мене посадили та зав'язали руки. Стали ставити запитання, спочатку чинили моральний тиск, намагаючись змусити мене зізнатися, що я солдат полку "Азова". Я наполягав, що я студент. Вони стали мені загрожувати, що якщо я не хочу говорити по-доброму, то буде погано. Вони приєднали апарат до пальців моїх ніг і почали пускати болючі розряди струмом. Вони хотіли, щоб я зізнався у тому, що я військовий. Але мені не було чого сказати, я їм не брехав, адже я просто студент…
- Як часто вас катували?
- Кожен день. 21 березня я мав день народження і мене весь день катували. Катування призупинили лише за 5-6 днів до того, як було досягнуто домовленості і мене відпустили. Більше не пускали розряди струму, але продовжували бити... Як правило, били по 10-15 людей одразу. Але це не найстрашніше, електричного струму я боявся більше.
Як правило, тортури струмом тривали 20-30 хвилин, а били протягом години. Катування повторювалися три рази на день. Бувало, що я непритомнів, на мене виливали холодну воду і продовжували знущатися далі.
- Скільки людей вас було в камері?
- Зі мною разом у полоні опинилися Сергій Назаров – майор ДСНС Маріуполя, Едік Кростов – працівник одного із заводів, Олексій Лустов – волонтер.
- Як поводилися з ними?
- Над ними знущалися ще гірше. Особливо над волонтером. Через те, що хлопець мав татуювання на нозі, вони його побили так, що нога сильно опухла. Він мав проблеми з серцем, почався напад, я намагався йому допомогти, після чого мене побили ще сильніше. Як правило, вони не били по обличчю, але чомусь на Едіка Кростова це не поширювалося. Коли ми побачили, на ньому не було живого місця. А через тіло Сергія Назарова постійно пропускали струм та знімали на відео.
- А вам що-небудь відомо про долю тих, хто був з вами в одній камері?
– До мене відпустили Едіка Кростова, його відправили до Криму. Так нам сказали. Я не знаю точно, чи це правда чи ні. Можливо, його й убили. Я не вірю, що їх залишать живими... Знаєте, я чув, як вони катували людей з інших камер, бідні кричали від болю, а потім їх просто розстрілювали. Наставала тиша.
- В Азербайджан не плануєте повернутись?
- Незабаром я планую приїхати на Батьківщину.
- А чи продовжите освіту в Азербайджані?
– Я бажаю, щоб Україна виграла війну. Якщо це станеться, я повернуся і продовжу своє навчання в Маріуполі.
Будь ласка, зачекайте...
Поки що.
И есть кацапские видео, где кацапы разминируют перешеек спецмашинами.
Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
Вселенське зло, яке уособлює мордор, повинно бути знищене.
Інакше - біда.
Під таким гаслом Нідерланди передають зброю Україні
Сталініст, рашист, і просто ублюдок. Звонить з Цюріха, та погрожує нашим біженцям. Організатор мітингів за днр в Цюріху. Напишіть пару ласкових на його сторінках.
https://www.youtube.com/channel/UCf0GtF9hjzuIFl3v1A4CuYQ/videos https://www.youtube.com/channel/UCf0GtF9hjzuIFl3v1A4CuYQ/videos
Отныне слово «русский» для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово «русский» разряжает ружьё.
Не будем говорить.
Не будем возмущаться.
Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного русского, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя русского убьёт твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьёшь русского, русский убьёт тебя.
Он возьмёт твоих [близких] и будет мучить их в своей окаянной Рашке.
Если ты не можешь убить русского пулей, убей русского ножом.
Если не можешь убить русского ножом, отрави.
Если на твоём участке затишье, если ты ждёшь боя, убей русского до боя.
Если ты убил одного русского, убей другого - нет для нас ничего веселее русскийких трупов.
Не считай дней.
Не считай вёрст.
Считай одно: убитых тобою русских.
Убей русского! - это просит старуха-мать.
Убей русского! - это молит тебя дитя.
Убей русского! - это кричит родная земля.
Не промахнись.
Не пропусти.
Убей!
уничтожать.