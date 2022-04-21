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Новини Війна
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Азербайджан (837) армія рф (16162) Маріуполь (3205) росія (63568) знущання (78) воєнні злочини (1801)

"Я чув, як вони катували людей з інших камер, бідні кричали від болю, а потім їх просто розстрілювали", - студент з Маріуполя розповів, що роблять росіяни з тими, хто намагався виїхати з міста

абдулаєв,гусейн

20-річний азербайджанець Гусейн Абдулаєв, студент 3 курсу Маріупольського державного університету. 17 березня під час евакуації його було взято в полон російськими військовими. 12 квітня звільнено завдяки переговорам.

Цитати з інтерв'ю Абдулаєва Media.Az наводить на своїй строінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

- Скільки днів ви були у полоні?

- Усього я там провів 25 днів. Вони мене посадили та зав'язали руки. Стали ставити запитання, спочатку чинили моральний тиск, намагаючись змусити мене зізнатися, що я солдат полку "Азова". Я наполягав, що я студент. Вони стали мені загрожувати, що якщо я не хочу говорити по-доброму, то буде погано. Вони приєднали апарат до пальців моїх ніг і почали пускати болючі розряди струмом. Вони хотіли, щоб я зізнався у тому, що я військовий. Але мені не було чого сказати, я їм не брехав, адже я просто студент…

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "У неї вирвані нігті, вона чинила опір. Її руки обпалені до кісток": спливають нові подробиці катувань і зґвалтувань у Бучі. ФОТО

- Як часто вас катували?

- Кожен день. 21 березня я мав день народження і мене весь день катували. Катування призупинили лише за 5-6 днів до того, як було досягнуто домовленості і мене відпустили. Більше не пускали розряди струму, але продовжували бити... Як правило, били по 10-15 людей одразу. Але це не найстрашніше, електричного струму я боявся більше.

Як правило, тортури струмом тривали 20-30 хвилин, а били протягом години. Катування повторювалися три рази на день. Бувало, що я непритомнів, на мене виливали холодну воду і продовжували знущатися далі.

- Скільки людей вас було в камері?

- Зі мною разом у полоні опинилися Сергій Назаров – майор ДСНС Маріуполя, Едік Кростов – працівник одного із заводів, Олексій Лустов – волонтер.

- Як поводилися з ними?

- Над ними знущалися ще гірше. Особливо над волонтером. Через те, що хлопець мав татуювання на нозі, вони його побили так, що нога сильно опухла. Він мав проблеми з серцем, почався напад, я намагався йому допомогти, після чого мене побили ще сильніше. Як правило, вони не били по обличчю, але чомусь на Едіка Кростова це не поширювалося. Коли ми побачили, на ньому не було живого місця. А через тіло Сергія Назарова постійно пропускали струм та знімали на відео.

- А вам що-небудь відомо про долю тих, хто був з вами в одній камері?

– До мене відпустили Едіка Кростова, його відправили до Криму. Так нам сказали. Я не знаю точно, чи це правда чи ні. Можливо, його й убили. Я не вірю, що їх залишать живими... Знаєте, я чув, як вони катували людей з інших камер, бідні кричали від болю, а потім їх просто розстрілювали. Наставала тиша.

- В Азербайджан не плануєте повернутись?

- Незабаром я планую приїхати на Батьківщину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вчора по гумкоридору з Маріуполя виїхало 4 евакуаційні автобуси. Сьогодні евакуація продовжиться, - Верещук

- А чи продовжите освіту в Азербайджані?

– Я бажаю, щоб Україна виграла війну. Якщо це станеться, я повернуся і продовжу своє навчання в Маріуполі.

Автор: 
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Топ коментарі
+37
Мариупольцы по совету Президента готовились к майским шашлыкам.Не случилось.Но Президент,конечно,не виноват
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21.04.2022 09:26
+37
А я хочу почути відповіді щодо Херсона і розмінування перешийку.
Поки що.
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21.04.2022 09:39
+30
...То, что все худшее впереди, с точки зрения того, на что нацелен путинский режим рф, - это правда. Я не понимаю людей, которые говорят, что самое худшее уже случилось. Это только первый этап по фундаментальному изменению мира.

Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
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21.04.2022 09:26
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Всі мерзенні кацапські вбивці повинні бути покарані...
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21.04.2022 09:22 Відповісти
Покарані мають бути виконавці, замовники, організатори, пропагандисти, ідеологи і сама ідеологія рашизму.
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21.04.2022 09:32 Відповісти
Кати з ОРДЛО проживали в столиці роками під кришою сбу !Хто буде покараний ?
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21.04.2022 09:45 Відповісти
Покарані мають бути всі без винятку кацапи. Всі народності і племена які заселяють територію ********** і вважають себе "роzzіянами. Це середовище яке вигодовує і виховує моральних виродків, гвалтівників, вбивць і садистів.
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21.04.2022 09:57 Відповісти
Мариупольцы по совету Президента готовились к майским шашлыкам.Не случилось.Но Президент,конечно,не виноват
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21.04.2022 09:26 Відповісти
А я хочу почути відповіді щодо Херсона і розмінування перешийку.
Поки що.
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21.04.2022 09:39 Відповісти
есть данные кроме слухов? есть видео множества техники, которая заходит из Крыма просто по шоссе.
И есть кацапские видео, где кацапы разминируют перешеек спецмашинами.
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22.04.2022 03:25 Відповісти
Что за инфа про сдачу Харькова?
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21.04.2022 09:53 Відповісти
Иди к своим друзьям из рашки, а лучше за руским кораблем
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21.04.2022 09:39 Відповісти
...То, что все худшее впереди, с точки зрения того, на что нацелен путинский режим рф, - это правда. Я не понимаю людей, которые говорят, что самое худшее уже случилось. Это только первый этап по фундаментальному изменению мира.

Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
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21.04.2022 09:26 Відповісти
Пророческий мультфильм про росийский крейсер https://www.youtube.com/watch?v=f5drxzeFOsE
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21.04.2022 09:27 Відповісти
так вони ще будуть нашими харантами.....так подоляк?
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21.04.2022 09:29 Відповісти
Кто то говорит нужно сдать Мариуполь чтобы небыло большежертв. А что будет с оставшимися там людьми? Или всех до одного нужно жителей евакуировать в том числе и с других городов. Иначе пытки, расстрелы, похищения людей и зомбирование и призыв во вражескую армию в виде пушечного мяса всем оставшимся обеспечено.
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21.04.2022 09:30 Відповісти
Тих хто каже про здачу треба посилати вслід за кораблем.
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21.04.2022 09:46 Відповісти
Це - страшно.

Вселенське зло, яке уособлює мордор, повинно бути знищене.
Інакше - біда.
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21.04.2022 09:34 Відповісти
Никаких переговоров, мирных планов и договоров с рашистами. Или мы их уничтожим или они нас. Другого не дано
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21.04.2022 09:36 Відповісти
и эти люди говорят про фашистов
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21.04.2022 09:36 Відповісти
воровство, ложь, мародерство и садизм в характере русни... ибо слабак с оружием да еще в шобелке таких же... чувствует себя безнаказанным и вершителем судеб... это поодиночке они трусы и "мыничегонезнали".."мызаблудились"... это бешенные твари, вскормленные говнопрогандонами
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21.04.2022 09:45 Відповісти
Опубликуйте это интервью в прессе Германии, Франции, Италии и других стран, пожалуйста!
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21.04.2022 09:50 Відповісти
Московити це мутанти. І герб у них такий.
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21.04.2022 09:58 Відповісти
- "Ми не такі, як Німеччина!"

Під таким гаслом Нідерланди передають зброю Україні

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21.04.2022 10:10 Відповісти
https://www.facebook.com/groh.max

Сталініст, рашист, і просто ублюдок. Звонить з Цюріха, та погрожує нашим біженцям. Організатор мітингів за днр в Цюріху. Напишіть пару ласкових на його сторінках.
https://www.youtube.com/channel/UCf0GtF9hjzuIFl3v1A4CuYQ/videos https://www.youtube.com/channel/UCf0GtF9hjzuIFl3v1A4CuYQ/videos

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21.04.2022 10:14 Відповісти
Його треба вбити а не пости йому в соцмережах писати! Це злочинець!
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21.04.2022 11:44 Відповісти
хай все запишуть міжнародні прокурори для гааги
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21.04.2022 10:42 Відповісти
Мы поняли: русские не лЮди.
Отныне слово «русский» для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово «русский» разряжает ружьё.
Не будем говорить.
Не будем возмущаться.
Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного русского, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя русского убьёт твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьёшь русского, русский убьёт тебя.
Он возьмёт твоих [близких] и будет мучить их в своей окаянной Рашке.
Если ты не можешь убить русского пулей, убей русского ножом.

Если не можешь убить русского ножом, отрави.
Если на твоём участке затишье, если ты ждёшь боя, убей русского до боя.
Если ты убил одного русского, убей другого - нет для нас ничего веселее русскийких трупов.
Не считай дней.
Не считай вёрст.
Считай одно: убитых тобою русских.
Убей русского! - это просит старуха-мать.
Убей русского! - это молит тебя дитя.
Убей русского! - это кричит родная земля.
Не промахнись.
Не пропусти.
Убей!
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21.04.2022 10:46 Відповісти
Боже, це не можливо просто уявити😭, нелюди, мразі, бидло, це кончена нація рашистів, всіх *********, страчувати в муках, всі росияни, повинні відповісти, століть не вистачить щоб спокутувати свої страшні гріхи, діти і правнуки, будуть відповідати, будете втрачати найцініше рашистські падлюки...ніколи, нікого з вас не буде шкода, горіть в пеклі, і на землі, і на небі. За кожного буде помста, війна перейде в рашку.
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21.04.2022 10:49 Відповісти
...😡💀💀💀
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21.04.2022 11:14 Відповісти
Треба не інтерв'ю брати а покази під розпис, бо коли цей студент повернеться на родіну, до нього прийдуть алієвські вертухаї, і він може все забути, раптом
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21.04.2022 11:29 Відповісти
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
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21.04.2022 11:48 Відповісти
Злить неймовірно те,що наша влада не збирається прориватися в Маріуполь, так само як і 8років в Донецьк, де така сама Ізоляція'. Пояснює це відсутністю важких озброєнь! Ау! Ми не з машинами воюємо, а з людьми на них. Немає рашиста біля рсзв, танку, ППО- це просто металобрухт, який не спричинить лиха! На блок постах в тій же Васильївці не залізяччя людей роздягає і викрадає, а певна невелика кількість рашистів! Які вбиваються всім легким а не важким озброєнням- кулями ножами та хоч сокирами і камінням по голові!
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21.04.2022 11:53 Відповісти
нелюди, садисты, маньяки.
уничтожать.
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22.04.2022 03:32 Відповісти
 
 