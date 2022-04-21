Захисники України з позивними "Барс" та "Смайл" загинули, зупиняючи ворожу бронетехніку стрілецькою зброєю та РПГ-26. ФОТО
Військовослужбовці чинять героїчний опір противнику на Запорізькому напрямку.
Про загибель побратимів написав у фейсбуці захисник України Іван Мінченко, який сам отримав у цьому бою поранення, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це останнє фото Барса, він загинув в цьому окопі цього ж дня зупиняючи ворожу колону з рпг-26. Ще раз, зупиняючи з хлопцями ворожу колону бронітехніки стрілецькою зброєю та рпг-26. Поруч загинув наш побратим з позивним Смайл, молодий хлопець, його життя тільки починалося", - написав Мінченко.
Він попросив кожного пам’ятати військовослужбовців, які чинять героїчний спротив загарбникам, часто - на межі військових засобів і сил.
"Збір коштів для родин Барса і Смайла:
5167 9856 6135 1148
Олег Богуславський", - додав Мінченко.
Будь ласка, зачекайте...
5167 9856 6135 1148
Олег Богуславський", - додав Мінченко.
Джерело:
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Сміємось з кацапів а нашими хлопцями вогневі позиції виявляють як м'ясо кидають на жигулях під арту
Вчера смотрел лайв Березовца, так сказали что в Киеве растет количество батальонов, в том числе и тот который охраняет небритого героя.
https://www.facebook.com/mincenko/posts/5244983412229431?__tn__=%2CO*F 16 год ·
Це останнє фото Барса, він загинув в цьому окопі цього ж дня зупиняючи ворожу колону з рпг-26.
Ще раз, зупиняючи з хлопцями ворожу колону бронітехніки стрілецькою зброєю та рпг-26.
Поруч загинув наш побратим з позивним Смайл, молодий хлопець, його життя тільки починалося.
Декілька наших отримали поранення, я в тому числі, але велике прохання, не робіть з мене героя! Мені просто випала можливість знати і бути з цими героями в одному окопі.
Прошу кожного пам'ятати усіх військовослужбовців, які щоденно чинять героїчний спротив російським загарбникам, зокрема на Запорізькому напрямку. Часто це робиться на межі наших військових засобів та сил.
Не можу промовчати щодо зняття комбрига 110 ОБрТрО ЗСУ філіна. Це правильне рішення, яке мало статися набагато раніше, проте хтось прикривав цього щура. Сподіваюсь рапорти на цього "наполеона" будуть детально вивчені і він понесе відповідальність згідно закону й у рамках військового стану. Якщо цього не станеться, то запевняю бажаючих з батальйонів, рот та управління бригади вчинити з ним по справедливості достатньо.
P. S. Щодо лікування, то у мене все є, а чого ще немає найближчим часом донесуть близькі друзі.
Слава Україні!
Збір коштів для родин Барса і Смайла:
5167 9856 6135 1148
В поговорке "Рыба гниет с головы" все почему-то забывают про дальнейший процесс гнили и что дальше происходит с этой самой рыбой.
У человека накипело и он про один пример с "комбригом". Сколько у нас еще таких "комбригов"?
Может ли победить отряд львов под руководством барана? ...
Що вони навколо Києва роблять? - озброєні "до зубів".
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
І що зробила місцева влада щоб зустріти ворога за 2 місяці? Часу було достатьньо, бл@ха слів не вистачає, коли це блтво закінчеться!!!!!!!!!!!!!!!!!