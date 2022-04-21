Захисники України з позивними "Барс" та "Смайл" загинули, зупиняючи ворожу бронетехніку стрілецькою зброєю та РПГ-26. ФОТО

Військовослужбовці чинять героїчний опір противнику на Запорізькому напрямку.

Про загибель побратимів написав у фейсбуці захисник України Іван Мінченко, який сам отримав у цьому бою поранення, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це останнє фото Барса, він загинув в цьому окопі цього ж дня зупиняючи ворожу колону з рпг-26. Ще раз, зупиняючи з хлопцями ворожу колону бронітехніки стрілецькою зброєю та рпг-26. Поруч загинув наш побратим з позивним Смайл, молодий хлопець, його життя тільки починалося", - написав Мінченко.

Він попросив кожного пам’ятати військовослужбовців, які чинять героїчний спротив загарбникам, часто - на межі військових засобів і сил.

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"Збір коштів для родин Барса і Смайла:

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Олег Богуславський", - додав Мінченко.