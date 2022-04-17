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Герой України сержант Володимир Балюк загинув, підбивши в останньому бою дві ворожі БМД. ВIДЕО

Сержант-десантник Володимир Балюк загинув 5 квітня в битві на півдні України. В останньому бою він особисто знищив дві ворожі БМД та чимало живої сили противника, але зазнав смертельного осколкового поранення.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на "Армія.Інформ".

На початку квітня підрозділ, в складі якого Володимир командував штурмовою групою, вів наступальні дії. Десантники мали закріпитися в одному з населених пунктів на півдні України. Однак противник, щоб зірвати наш наступ, кинув назустріч танки, бронетехніку та чимало живої сили.

Герой України сержант Володимир Балюк загинув, підбивши в останньому бою дві ворожі БМД 01

Зав’язався важкий, жорсткий та потужний бій. Несподівано на правому фланзі з’явилася ворожа бойова машина десанту. Вона йшла прямо на бойові позиції захисників України.

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Володимир поцілив у неї з протитанкового комплексу JAVELIN. За кілька хвилин з’явилася ще одна БМД противника. Сержант миттєво схопив до рук британський NLAW та підбив другу "беху". Ворожа контратака захлинулася.

Рашисти почали відступати, прикриваючи свій відхід вогнем з усього наявного озброєння. У цей момент Володимир Балюк дістав смертельне осколкове поранення.

Побратими загиблого героя надали відео його останнього бою.

"Володя - учасник АТО/ООС, був головним сержантом нашої роти. Надійнішого і виваженішого воїна годі було шукати. Спокійний, чесний, справедливий: не було таких питань, які б він не зміг вирішити. У нього завжди все виходило: у службі, спорті та інших справах. "Балу" завжди брав призові місця у змаганнях з практичної стрільби та кросфіту. Планував продовжувати та розвивати свою військову кар’єру", - згадує загиблого офіцер-десантник із позивним "Одін", його друг та безпосередній командир.

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За особисту мужність і героїзм сержанту Володимиру Балюку присвоєно звання Героя України (посмертно).

Герой України сержант Володимир Балюк загинув, підбивши в останньому бою дві ворожі БМД 02

Автор: 

Герой України (314) смерть (6757) герой (200) втрати (4413)


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Топ коментарі
+95
Ніхто з героїв полеглих за волю України не повинен бути забутий.Вічна пам'ять...
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17.04.2022 18:03
+31
Чому такі класні, такі мужні, такі красиві хлопці гинуть, як це боляче, як це несправделиво. а якесь ху*ло живе, і пріхлєбатєлі його((((
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17.04.2022 18:18
+30
Нехай спочиває з Богом
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17.04.2022 18:09
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Ніхто з героїв полеглих за волю України не повинен бути забутий.Вічна пам'ять...
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17.04.2022 18:03 Відповісти
Нехай спочиває з Богом
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17.04.2022 18:09 Відповісти
Чому такі класні, такі мужні, такі красиві хлопці гинуть, як це боляче, як це несправделиво. а якесь ху*ло живе, і пріхлєбатєлі його((((
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17.04.2022 18:18 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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17.04.2022 18:22 Відповісти
У нас гинуть найкращі, найсміливіші, найдостойніші, найосвіченіші... а у рабсії гине м'ясо і біосміття... так це жах... але й героїв наших буде поважати весь світ, а найголовніше що наша нація пам'ятатиме і шануватиме справжніх героїв, у справжній день перемоги, а не червоно-зіркову гидоту кацапів, мародерів, гвалтівників, виродків! хай вони повиздихають зі всіма своїми скрєпами, поетами, письменниками, співаками і іншою поганню!
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17.04.2022 18:22 Відповісти
Вклоняюсь до землі....Хай ангели збережуть його родину в Україні....
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17.04.2022 18:25 Відповісти
Слава Герою і вічна пам'ять.
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17.04.2022 18:26 Відповісти
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17.04.2022 18:26 Відповісти
Слава Богу за патріотів України.
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17.04.2022 18:26 Відповісти
Герої не вмирають!
https://www.youtube.com/watch?v=M34tKv9TKuw
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17.04.2022 18:26 Відповісти
Звідки хлопець був родом? Хто знає?
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17.04.2022 18:31 Відповісти
Волинь
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17.04.2022 19:12 Відповісти
Плачу......
Стою на колінах....
Гине цвіт України....
Проклинаю мерзенну паРашу!
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17.04.2022 18:32 Відповісти
Україна сумує....😪😪😪
Світла Пам'ять нашому Герою !!
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17.04.2022 18:44 Відповісти
Как дико смотрится звезда на этой награде....
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17.04.2022 18:48 Відповісти
Слава Герою.Респект его семье,верный сын Украины.
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17.04.2022 18:55 Відповісти
Спочивай у мирі, козаче. Ти був би добрим батьком, міг би виховати хороших дітей...
Смерть кацапам!
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17.04.2022 19:05 Відповісти
Слава Герою! Слава батькам, які його народили та виховали справжнім патріотом країни!
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17.04.2022 19:09 Відповісти
Вечная Слава память и благодарность на веки -Владимиру Балюку Герою Украины ❤️💙💛🙏
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17.04.2022 19:10 Відповісти
Воин и Герой. Вечная память.
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17.04.2022 19:12 Відповісти
Царство Небесне,та вічна пам'ять!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.04.2022 19:43 Відповісти
 
 