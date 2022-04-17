Герой України сержант Володимир Балюк загинув, підбивши в останньому бою дві ворожі БМД. ВIДЕО

Сержант-десантник Володимир Балюк загинув 5 квітня в битві на півдні України. В останньому бою він особисто знищив дві ворожі БМД та чимало живої сили противника, але зазнав смертельного осколкового поранення.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на "Армія.Інформ".

На початку квітня підрозділ, в складі якого Володимир командував штурмовою групою, вів наступальні дії. Десантники мали закріпитися в одному з населених пунктів на півдні України. Однак противник, щоб зірвати наш наступ, кинув назустріч танки, бронетехніку та чимало живої сили.

Зав’язався важкий, жорсткий та потужний бій. Несподівано на правому фланзі з’явилася ворожа бойова машина десанту. Вона йшла прямо на бойові позиції захисників України.

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Володимир поцілив у неї з протитанкового комплексу JAVELIN. За кілька хвилин з’явилася ще одна БМД противника. Сержант миттєво схопив до рук британський NLAW та підбив другу "беху". Ворожа контратака захлинулася.

Рашисти почали відступати, прикриваючи свій відхід вогнем з усього наявного озброєння. У цей момент Володимир Балюк дістав смертельне осколкове поранення.

Побратими загиблого героя надали відео його останнього бою.

"Володя - учасник АТО/ООС, був головним сержантом нашої роти. Надійнішого і виваженішого воїна годі було шукати. Спокійний, чесний, справедливий: не було таких питань, які б він не зміг вирішити. У нього завжди все виходило: у службі, спорті та інших справах. "Балу" завжди брав призові місця у змаганнях з практичної стрільби та кросфіту. Планував продовжувати та розвивати свою військову кар’єру", - згадує загиблого офіцер-десантник із позивним "Одін", його друг та безпосередній командир.

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За особисту мужність і героїзм сержанту Володимиру Балюку присвоєно звання Героя України (посмертно).