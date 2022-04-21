УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6323 відвідувача онлайн
Новини Війна
47 142 314
зброя (7278) звільнення (2623) тероборона (375) Галушкін (12)

Командування військ ТРО просить громадян у нефронтових регіонах повернути зброю у місця зберігання

тероборона

Бійці Сил територіальної оборони з областей України, звільнених від російської окупації, мають передати свою зброю до визначених місць зберігання.

Про це заявив командувач Сил ТРО Юрій Галушкін, повідомляє Цензор.НЕТ. Його звернення оприлюднено пресслужбою Міністерства оборони України.

"Частина наших регіонів звільнена від окупантів і там не ведуться бойові дії. На цих територіях потрібно виконувати завдання, пов’язані з відбудовою наших міст і сіл, відновлювати економіку, повертатися до роботи. Саме тому в цих регіонах час зосередити зброю у визначених місцях зберігання. Ви будете доглядати її, брати на тренування та за потреби отримувати для виконання завдань. Ми будемо тримати порох сухим. Належне зберігання зброї дуже важливе, щоб у критичний момент нею можна було швидко скористатися і застосувати проти нашого ворога - російських військ", - заявив Галушкін.

Він також подякував тероборонівцям за службу, хоробрість і відданість.

Дивіться: Тероборона Запорізької області витягла з річки покинуту російську БМП. ФОТОрепортаж

"Ви робите неймовірну роботу, за яку вам вдячні Сили ТрО та ваші громади: несете службу на блокпостах, готуєте міста та об’єкти до оборони, берете участь у розмінуванні, виявленні диверсійних формувань, допомагаєте громадам долати наслідки руйнувань. Ви, добровольці, вже надали реальну допомогу ЗСУ, вивільнивши бойові підрозділи для виконання бойових завдань. ... Ми вдячні вам за вашу вмотивованість і відповідальність!", - наголосив Галушкін.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+138
Президент, який знає, що в кожного громадянина є по обрізу, поводить себе інакше, як президент, який знає, що в кожного громадянина є по телевізору.
показати весь коментар
21.04.2022 12:58
+122
Бердянськ , Мелітопіль , Енергодар и наприкінець найбільш кричущий випадок -- Хересон ....

Усе це перелік місць де у тероборони не було на момент вторгнення зброї на руках !
показати весь коментар
21.04.2022 13:03
+95
Главное - устранить "шеколадного барыгу". А то еще возьмёт и освободит украинскую землю, как в 2014 освободил пол Донбасса. А Зе - однозначно на второй срок! Посмотрите на карту, как под его чутким руководством Украина "освобождается" от своих территорий. Особенно "счастливы" жители юга и востока.
показати весь коментар
21.04.2022 12:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Вчора читав про ДРГ поблизу Бучі. Дають гарантію, що тільки там? Чи працюють на рашистів?
показати весь коментар
22.04.2022 07:23 Відповісти
Вчора читав про ДРГ поблизу Бучі. Дають гарантію, що тільки там? Чи працюють на рашистів?
показати весь коментар
22.04.2022 07:23 Відповісти
Вчора читав про ДРГ поблизу Бучі. Дають гарантію, що тільки там? Чи працюють на рашистів?
показати весь коментар
22.04.2022 07:24 Відповісти
Вчора читав про ДРГ поблизу Бучі. Дають гарантію, що тільки там? Чи працюють на рашистів?
показати весь коментар
22.04.2022 07:30 Відповісти
Вчора читав про ДРГ поблизу Бучі. Дають гарантію, що тільки там? Чи працюють на рашистів?
показати весь коментар
22.04.2022 07:30 Відповісти
Нууу почалоооось. Ще не остили поля боїв, а вже мекають "здайте зброю". І хтось десь там її буде доглядати. А потім якщо треба буде негайно її отпимати, виявиться що наглядач за зброєю був із ОПЗЖзаМир і давно її продав (пропив, подарував, віддав ворогові). Да ніколи не було краще, ніж доглядати за своєю зброєю самому. І світовий приклад тому є. Я ніколи не чув щоб американці зберігали свою зброю десь окремо від свого житла, а коли була потреба її зстосувати, то кудись бігли щоб її отримати.
показати весь коментар
22.04.2022 08:44 Відповісти
Під час війни , зброя має бути в руках українців крапка І чим більше тим краще . .
Кожного , хто тільки спробує в мене її забрати , вважатиму ворогом , і діятиму відповідно .
п.с. Після війни поверну її сам .
показати весь коментар
22.04.2022 09:32 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 