Командування військ ТРО просить громадян у нефронтових регіонах повернути зброю у місця зберігання

Бійці Сил територіальної оборони з областей України, звільнених від російської окупації, мають передати свою зброю до визначених місць зберігання.

Про це заявив командувач Сил ТРО Юрій Галушкін, повідомляє Цензор.НЕТ. Його звернення оприлюднено пресслужбою Міністерства оборони України.

"Частина наших регіонів звільнена від окупантів і там не ведуться бойові дії. На цих територіях потрібно виконувати завдання, пов’язані з відбудовою наших міст і сіл, відновлювати економіку, повертатися до роботи. Саме тому в цих регіонах час зосередити зброю у визначених місцях зберігання. Ви будете доглядати її, брати на тренування та за потреби отримувати для виконання завдань. Ми будемо тримати порох сухим. Належне зберігання зброї дуже важливе, щоб у критичний момент нею можна було швидко скористатися і застосувати проти нашого ворога - російських військ", - заявив Галушкін.

Він також подякував тероборонівцям за службу, хоробрість і відданість.

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"Ви робите неймовірну роботу, за яку вам вдячні Сили ТрО та ваші громади: несете службу на блокпостах, готуєте міста та об’єкти до оборони, берете участь у розмінуванні, виявленні диверсійних формувань, допомагаєте громадам долати наслідки руйнувань. Ви, добровольці, вже надали реальну допомогу ЗСУ, вивільнивши бойові підрозділи для виконання бойових завдань. ... Ми вдячні вам за вашу вмотивованість і відповідальність!", - наголосив Галушкін.