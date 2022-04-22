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"Холодний мир", не закріплений домовленістю, не звільнить Росію від санкцій, - Шольц

росія,санкції

Мир, не закріплений відповідною угодою, не звільнить Росію від міжнародних санкцій.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія перебуває у дуже складних умовах, санкції завдають серйозної шкоди російській економіці", - заявив Шольц в інтерв'ю Spiegel.

"Холодний мир", який не закріплено домовленістю, не звільнить Росію від санкцій", - додав канцлер.

Також читайте: Країни ЄС готові запровадити нафтове ембарго, - Зеленський

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Топ коментарі
+23
Слыш штирлец, какой мир? только капитуляция *********!!!
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22.04.2022 12:28
+19
Санкції не мають бути скасовані за жодних умов.
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22.04.2022 12:28
+16
Який мир? Про що ці слова взагалі?
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22.04.2022 12:27
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22.04.2022 12:26 Відповісти
Кстати после войны нужно менять цензуру. Вон в США в фильмах матом кроют все и вся. А у нас толерасты сраные. Это не значит, что нужно общаться на матерном, но вовремя его употреблять очень даже не плохо!!!
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22.04.2022 12:30 Відповісти
Ні в якому разі! Матюччя це гендерно орієнтована агресія спрямована на призначення ролі пасивної жертви статевого акту/згвалтування з метою підкорення та приниження людської гідності. Жити в такому брудному смердючому кацапському світі не хочеться. Любиш мат - чемодан, вокзал, ********* - кацапи ним вже не розмовляють, більше! вони ним дихають...
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22.04.2022 12:38 Відповісти
++++++++++++!!!!!
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22.04.2022 12:51 Відповісти
Шольц рупор Кремля в Німеччині, це вже 100%

Про який мир він лепече, про той який хоче нав'язати Чорт російський.
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22.04.2022 13:30 Відповісти
А при чому тут Шольц? "Мирний договір", який автоматично зніме санкції, упорно просуває саме зелена влада під керівництвом президента Єрмака.

Мирна угода України з Росією. Які плюси і мінуси українського проєкту договору

Україна сформулювала свою пропозицію до Росії щодо умов закінчення війни. Основний її аспект - відмова від НАТО і нові гарантії безпеки. Чи є це стратегічним успіхом для країни?

Зустріч української і російської делегацій у Стамбулі 29 березня, на відміну від попередніх, може вважатись результативною.

Сторони озвучили перший проєкт мирного договору, який розробила і погодила українська сторона. Запропоновані умови наразі перебувають на столі у президента РФ Володимира Путіна. https://www.bbc.com/ukrainian/features-60932854
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22.04.2022 18:59 Відповісти
+5
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22.04.2022 12:59 Відповісти
"Матюччя це гендерно орієнтована агресія спрямована на призначення ролі пасивної жертви статевого акту/згвалтування з метою підкорення та приниження людської гідності."
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22.04.2022 13:00 Відповісти
Каждый, кто использует мат как орки, ничем от них априори не отличается, и по возможности совершит точно такие же преступления как в Буче, если окажутся в такой ситуации. Воин использующий мат гибнет на войне значительно чаще, чем моралист. Это еще доказано на опыте II Мировой Войны.
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22.04.2022 13:11 Відповісти
Две нации используют мат часто в обыденной жизни - русские и жиды.
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22.04.2022 13:13 Відповісти
Який мир? Про що ці слова взагалі?
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22.04.2022 12:27 Відповісти
Санкції не мають бути скасовані за жодних умов.
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22.04.2022 12:28 Відповісти
Слыш штирлец, какой мир? только капитуляция *********!!!
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22.04.2022 12:28 Відповісти
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22.04.2022 12:32 Відповісти
Штирлец, Штангенциркуль... там вообще есть нормальные имена в той Германии?
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22.04.2022 12:35 Відповісти
Штірліц ...
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22.04.2022 13:01 Відповісти
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22.04.2022 12:28 Відповісти
"Прутнявенько ..."
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22.04.2022 13:02 Відповісти
Домовленості з росією? Смішно це чути від нащадків отто фон бісмарка
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22.04.2022 12:29 Відповісти
Ха! Усі царі "Романови" були німцями, насправді! С ... ки ...
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22.04.2022 13:03 Відповісти
Шо він несе, з росії до повних виплат репарацій, контрибуцій і за геноциДИ, до відмови від ядерної зброї і до її розвалу нічого знімати неможна!
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22.04.2022 12:30 Відповісти
А липовий договір з кацапами, це чудовий привід зняти санкції!
Гнида нацистська!
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22.04.2022 12:34 Відповісти
Россия никогда не выполняет никаких договоренностей!
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22.04.2022 12:35 Відповісти
"Мы и так уже нанесли суровый урон российской агрессии выражением своей крайне серьёзной озабоченности".
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22.04.2022 12:36 Відповісти
Чувак знову помилився. "Холодний мир, не закріплений новими "Леопардами" ..."
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22.04.2022 12:38 Відповісти
Мне достаточно вотума недоверия.
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22.04.2022 12:44 Відповісти
Пішов *****, шольц їбаний
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22.04.2022 12:42 Відповісти
Сейчас партия социалистов повторяет мантру "Kommunikationsprobleme" - "проблемы с коммуникацией". Ну то есть, "вы нас неправильно поняли".
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22.04.2022 12:47 Відповісти
Не нравятся мне эти разговоры. что вот только Кацапстан станет паинькой, так с нее санкции снимут. Санкции должны быть до конца рашистского режима - минимум. Максимум - навечно.
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22.04.2022 12:48 Відповісти
Германия -- марионетка у росии ?
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22.04.2022 12:50 Відповісти
да. и уже давно
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22.04.2022 12:51 Відповісти
Німці ще вважають, що в новій реальності роль їхньої країни є визначальною....
Неадеквати!
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22.04.2022 12:53 Відповісти
Вотум доверия он провалит, на следующей неделе, я так думаю
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22.04.2022 12:55 Відповісти
Німці=Шрьодер=Муркель=Шольц=Путін!
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22.04.2022 12:57 Відповісти
Ха! Усі царі "Романови" були німцями, насправді! С ... ки ...
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22.04.2022 13:04 Відповісти
Т.е. если у ***** получится силой продавить договор, то с него снимут санкции? ***** может расценить подобное заявление, как руководство к действию.
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22.04.2022 12:58 Відповісти
А с угодой освободит? А кто ответит за десятки тысяч убитых, замученных, изнасилованных, не говоря уже об экономике?
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22.04.2022 13:01 Відповісти
Ну шо ж ... Такоє ... Європі потрібен газ ...
Нам теж, до речі ...
Така вона, велика політика.
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22.04.2022 13:06 Відповісти
Эта скотина искала малейшую соломенку,чтоб спрыгнуть с помощи Украине,а зескот ему подогнал целое бревно ,послав их преза...
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22.04.2022 13:06 Відповісти
все, що вилітає із хліборізки рашистського німецького членососа штольца,, така ж куйня, як і та,котру несе рашист
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22.04.2022 13:09 Відповісти
Пізно вже Німеччині брикатися. Англо-сакси ріши Україну зробити провідною на теренах Європи. Відроджується Київська Русь. Історія знову робить крутий розворот епох. 24 лютого 2022 року пострадянський світоустрій рухнув. Буде зовсім інша геополітична реальність...
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22.04.2022 13:11 Відповісти
Не пойняв, які він хоче домовленості?
Чий Крим?
Коли касапи виходять з України на#у?
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22.04.2022 13:19 Відповісти
И шо это за выкрутасы??....
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22.04.2022 13:24 Відповісти
за рахунок України...
Але, що було припустимо ще в 2014-му - зараз уже це конкретна зрада.
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22.04.2022 13:26 Відповісти
Ці Шольци і Макарони і різні толерантні люди з Європи не розуміють сутність росіян-московитів. Їм плювати на санкції, рядові росіянці завжди жили бідно, керівники рашки вже собі накрали стільки грошей, що їм вистачить на 100 заможних життів. Економіка росії буде якось триматись, вони тепер будуть залежати від китаю і індії. росіяни - це дика орда, яку треба тримати завжди голодною, це розуміє путін. Ситі росіяни не підуть гвалтувати і красти пральні машини, а голодні підуть. росіяни готові йти окуповувати сусідню країну, тому що вони вважають її свою територією, навіть якщо їх рівень життя дуже сильно впаде. З ними нема про що домовлятись, всі домовленості з ними нічого не варті.
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22.04.2022 13:32 Відповісти
А они о договоренностях ..... Потому и уперся, колбасник в вопросах вооружений. После массовых убийств и продолжающихся экзекуций, он еще имеет наглость вещать о примирении. Скорее всего это для внутреннего потребления -я, мол,миротворец. как и президент Штан. есть возможность найти точки примирения. Ну на что спокойные шведы с финнами, и те послали колективную болотную шизофрению вслед на пароходом.
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22.04.2022 14:30 Відповісти
Шольц похоже продолжает безумно жалеть Рашку, а на все остальное начихать.
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22.04.2022 16:23 Відповісти
 
 