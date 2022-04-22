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"Холодний мир", не закріплений домовленістю, не звільнить Росію від санкцій, - Шольц
Мир, не закріплений відповідною угодою, не звільнить Росію від міжнародних санкцій.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Росія перебуває у дуже складних умовах, санкції завдають серйозної шкоди російській економіці", - заявив Шольц в інтерв'ю Spiegel.
"Холодний мир", який не закріплено домовленістю, не звільнить Росію від санкцій", - додав канцлер.
Топ коментарі
+23 Підлога Маккартні
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+19 jklpqrs
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+16 Oleksandr Onys
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Про який мир він лепече, про той який хоче нав'язати Чорт російський.
Мирна угода України з Росією. Які плюси і мінуси українського проєкту договору
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Зустріч української і російської делегацій у Стамбулі 29 березня, на відміну від попередніх, може вважатись результативною.
Сторони озвучили перший проєкт мирного договору, який розробила і погодила українська сторона. Запропоновані умови наразі перебувають на столі у президента РФ Володимира Путіна. https://www.bbc.com/ukrainian/features-60932854
Гнида нацистська!
Неадеквати!
Нам теж, до речі ...
Така вона, велика політика.
Чий Крим?
Коли касапи виходять з України на#у?
Але, що було припустимо ще в 2014-му - зараз уже це конкретна зрада.