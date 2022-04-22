У деяких областях України на Великдень скасовують комендантську годину

У низці областей України місцева влада скасувала комендантську годину під час Великодньої ночі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Йдеться про Дніпропетровську, Одеську, Хмельницьку, Черкаську та Львівську області.

При цьому у самому Львові комендантська година залишиться чинною і нічних богослужінь у храмах не буде.

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В Івано-Франківській області комендантську годину лише скоротили на великодні вихідні:

у ніч з 22 на 23 квітня – з 23:00 до 6:00

у ніч з 23 на 24 квітня – з 23:00 до 5:00

У Запорізькій області комендантську годину 22, 23 та 24 квітня збільшили і вона буде з 19:00 до 5 ранку.

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Місцева влада у цих областях повідомляє про посилене чергування правоохоронців у великодні свята, а також закликає мешканців не нехтувати правилами безпеки у разі повітряної тривоги.