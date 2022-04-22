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У деяких областях України на Великдень скасовують комендантську годину

пасха,великдень,паска

У низці областей України місцева влада скасувала комендантську годину під час Великодньої ночі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Йдеться про Дніпропетровську, Одеську, Хмельницьку, Черкаську та Львівську області.

При цьому у самому Львові комендантська година залишиться чинною і нічних богослужінь у храмах не буде.

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В Івано-Франківській області комендантську годину лише скоротили на великодні вихідні:

  • у ніч з 22 на 23 квітня – з 23:00 до 6:00
  • у ніч з 23 на 24 квітня – з 23:00 до 5:00

У Запорізькій області комендантську годину 22, 23 та 24 квітня збільшили і вона буде з 19:00 до 5 ранку.

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Місцева влада у цих областях повідомляє про посилене чергування правоохоронців у великодні свята, а також закликає мешканців не нехтувати правилами безпеки у разі повітряної тривоги.

Автор: 

комендантська година (266) Великдень (361)


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Що оце ДЛБбам скажеш? х.йлу по.уй чи є комендантська чи немає,є натовп і по ньому можуть влупити в любий час доби і на території любої області.
Єдине що цікаве в релігії скільки людей вона відправить на забій. (Леммі)
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22.04.2022 21:06 Відповісти
Комендантский час создан, чтоб люди находились дома, а если его отменят, тогда им разрешено находится где угодно. А это очень опасно для их самих, и они посетят церкви, которые враг может обстрелять, и будет множество жертв. Так что, в ночь на пасху, лучше находится дома, для своей-же безопасности.
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22.04.2022 22:56 Відповісти
Спочатку думав: "а на х/я?"
Потім прийшла відповідь: "військові не зможуть втримати цей зомбі-апокаліпсис, який полізе уночі облизувати хрести, нести у торбах хліб у формі х/я і палити у 21 столітті свічки... тому простіше дозволити..."
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22.04.2022 21:59 Відповісти
Для попів - бабло понад усе, і вони згодні ділитися ним з чиновниками
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23.04.2022 09:44 Відповісти
 
 