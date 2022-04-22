В некоторых областях Украины на Пасху отменяют комендантский час
В ряде областей Украины местные власти отменили комендантский час во время Пасхальной ночи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Речь идет о Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Львовской областях.
При этом в самом Львове комендантский час останется в силе и ночных богослужений в храмах не будет.
В Ивано-Франковской области комендантский час лишь сократили на пасхальные выходные:
- в ночь с 22 на 23 апреля – с 23:00 до 6:00
- в ночь с 23 на 24 апреля – с 23:00 до 5:00
В Запорожской области комендантский час 22, 23 и 24 апреля был увеличен и он будет с 19:00 до 5 утра.
Местные власти в этих областях сообщают об усиленном дежурстве правоохранителей в пасхальные праздники, а также призывают жителей не пренебрегать правилами безопасности в случае воздушной тревоги.
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Єдине що цікаве в релігії скільки людей вона відправить на забій. (Леммі)
Потім прийшла відповідь: "військові не зможуть втримати цей зомбі-апокаліпсис, який полізе уночі облизувати хрести, нести у торбах хліб у формі х/я і палити у 21 столітті свічки... тому простіше дозволити..."