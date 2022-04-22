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В некоторых областях Украины на Пасху отменяют комендантский час

пасха,великдень,паска

В ряде областей Украины местные власти отменили комендантский час во время Пасхальной ночи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Речь идет о Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Львовской областях.

При этом в самом Львове комендантский час останется в силе и ночных богослужений в храмах не будет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резниченко - жителям Днепропетровщины: Выбирайте домашнюю Пасху. Оккупанты способны на провокации, у них нет ничего святого

В Ивано-Франковской области комендантский час лишь сократили на пасхальные выходные:

  • в ночь с 22 на 23 апреля – с 23:00 до 6:00
  • в ночь с 23 на 24 апреля – с 23:00 до 5:00

В Запорожской области комендантский час 22, 23 и 24 апреля был увеличен и он будет с 19:00 до 5 утра.

Также читайте: На Пасху враг может устроить провокации. Правоохранители призывают верующих быть бдительными

Местные власти в этих областях сообщают об усиленном дежурстве правоохранителей в пасхальные праздники, а также призывают жителей не пренебрегать правилами безопасности в случае воздушной тревоги.

комендантский час (167) Пасха (378)


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Що оце ДЛБбам скажеш? х.йлу по.уй чи є комендантська чи немає,є натовп і по ньому можуть влупити в любий час доби і на території любої області.
Єдине що цікаве в релігії скільки людей вона відправить на забій. (Леммі)
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22.04.2022 21:06 Ответить
Комендантский час создан, чтоб люди находились дома, а если его отменят, тогда им разрешено находится где угодно. А это очень опасно для их самих, и они посетят церкви, которые враг может обстрелять, и будет множество жертв. Так что, в ночь на пасху, лучше находится дома, для своей-же безопасности.
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22.04.2022 22:56 Ответить
Спочатку думав: "а на х/я?"
Потім прийшла відповідь: "військові не зможуть втримати цей зомбі-апокаліпсис, який полізе уночі облизувати хрести, нести у торбах хліб у формі х/я і палити у 21 столітті свічки... тому простіше дозволити..."
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22.04.2022 21:59 Ответить
Для попів - бабло понад усе, і вони згодні ділитися ним з чиновниками
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23.04.2022 09:44 Ответить
 
 