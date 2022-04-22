В некоторых областях Украины на Пасху отменяют комендантский час

В ряде областей Украины местные власти отменили комендантский час во время Пасхальной ночи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Речь идет о Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Львовской областях.

При этом в самом Львове комендантский час останется в силе и ночных богослужений в храмах не будет.

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В Ивано-Франковской области комендантский час лишь сократили на пасхальные выходные:

в ночь с 22 на 23 апреля – с 23:00 до 6:00

в ночь с 23 на 24 апреля – с 23:00 до 5:00

В Запорожской области комендантский час 22, 23 и 24 апреля был увеличен и он будет с 19:00 до 5 утра.

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Местные власти в этих областях сообщают об усиленном дежурстве правоохранителей в пасхальные праздники, а также призывают жителей не пренебрегать правилами безопасности в случае воздушной тревоги.