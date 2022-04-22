На Пасху враг может устроить провокации. Правоохранители призывают верующих быть бдительными
Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом предостерегают в СБУ.
"Таким образом росСМИ уже готовят основу для провокаций со стороны армии РФ. И заранее переводят ответственность за них на представителей "националистических объединений". Коварства врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху – один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно внимательными в этот период", - говорится в сообщении.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция приложат максимум усилий, чтобы Пасха прошла безопасно. Однако гражданам следует учитывать, что в нашей стране идет война, и враг готов к любым действиям в отношении гражданского населения. Правоохранители напоминают, что уважение церквей и святынь у российского агрессора тоже отсутствует – об этом свидетельствуют многочисленные бомбардировки таких объектов.
В связи с этим верующим рекомендуется воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях.
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https://www.boredpanda.com/war-notes-drawings-ukraine-olga-wilson/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ ПРО ЭТО !!!
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Християни не вбивають людей. А шо в них хрестики висять то для прикола. Як у вас тату чи якісь ладанки із всяким мордами.