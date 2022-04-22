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армия РФ (18050) Пасха (353) провокация (1456) СБУ (19470)

На Пасху враг может устроить провокации. Правоохранители призывают верующих быть бдительными

сбу

Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом предостерегают в СБУ.

"Таким образом росСМИ уже готовят основу для провокаций со стороны армии РФ. И заранее переводят ответственность за них на представителей "националистических объединений". Коварства врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху – один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно внимательными в этот период", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция приложат максимум усилий, чтобы Пасха прошла безопасно. Однако гражданам следует учитывать, что в нашей стране идет война, и враг готов к любым действиям в отношении гражданского населения. Правоохранители напоминают, что уважение церквей и святынь у российского агрессора тоже отсутствует – об этом свидетельствуют многочисленные бомбардировки таких объектов.

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В связи с этим верующим рекомендуется воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях.

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Топ комментарии
+5
Где был ваш Бог, когда орки чинили геноцид в Буче? Наверное играл в сони плейстейшн? Там как раз пару релизов не плохих вышло...
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22.04.2022 12:39
+3
Марік 12:00 22.04
- Хлопці живі, на позиціях
- Зв'язок дуже поганий та нерегулярний
- Ситуація на Азовсталі без суттевих змін
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22.04.2022 12:13
+3
У верунов все просто. Все плохое это не от Бога, а от Сатаны, а если даже и от Бога, то это наказание за грехи. Почему то люди забывают, что творили зверства в Буче такие же "православные христиане". У кого-то скорей всего даже крестики и иконки были с собой.
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22.04.2022 13:05
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Да, давайте, иконку на торпеду, жигуля - в гараж, сами - в жигуля. И - разговняйтесь. Или в телевизор, как делали при Чумаке и Кашпировском.
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22.04.2022 12:05 Ответить
OLGA VILSON . Про геноцид в Украине .

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22.04.2022 12:12 Ответить
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22.04.2022 12:13 Ответить
Рекомендую для репостов
https://www.boredpanda.com/war-notes-drawings-ukraine-olga-wilson/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic

НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ ПРО ЭТО !!!
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22.04.2022 12:15 Ответить
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22.04.2022 12:16 Ответить
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22.04.2022 12:17 Ответить
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22.04.2022 12:18 Ответить
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22.04.2022 12:19 Ответить
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22.04.2022 12:21 Ответить
Марік 12:00 22.04
- Хлопці живі, на позиціях
- Зв'язок дуже поганий та нерегулярний
- Ситуація на Азовсталі без суттевих змін
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22.04.2022 12:13 Ответить
Где был ваш Бог, когда орки чинили геноцид в Буче? Наверное играл в сони плейстейшн? Там как раз пару релизов не плохих вышло...
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22.04.2022 12:39 Ответить
У верунов все просто. Все плохое это не от Бога, а от Сатаны, а если даже и от Бога, то это наказание за грехи. Почему то люди забывают, что творили зверства в Буче такие же "православные христиане". У кого-то скорей всего даже крестики и иконки были с собой.
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22.04.2022 13:05 Ответить
Коли ви дебіли вже заткнетесь? Людина вже давно доросла і водити її за ручку Творець Всесвіту (а значить і людини також) вже не буде. хто мав хоч якийсь розум і не дивився г+г та їм подібне, а думав про наявну небезпеку, той втік від війни значно раніше. А ще раніше не голосував за какая разніца. А ще раніше за овоча чи комуняк.
Християни не вбивають людей. А шо в них хрестики висять то для прикола. Як у вас тату чи якісь ладанки із всяким мордами.
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22.04.2022 15:05 Ответить
Дебилы верят в 21 веке в мужиков в платьях. Христиане не убивают людей? Серьезно? А крестовые походы, а сжигание ведьм, а уничтожение староверов? Или то другие христиане были? У Владимира, который крестил Русь, был гарем, кроме того он совершал человеческие жертвоприношения.
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22.04.2022 15:34 Ответить
100%
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22.04.2022 13:39 Ответить
Бомбардування - це бомбардування, підрив - це теракт, що це за слово дебільне обрали для визначення таких дій??? Провокація - це якщо я когось назву ідіотом, провокуючи його на насильницькі дії, до чого в даному випадку "провокація"???
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22.04.2022 13:39 Ответить
чому вас це дивує? а війну називати конфліком - це як? а може справді українець плювати на почуття віруючих українців, що в більшості своїй хрестияни?
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22.04.2022 15:14 Ответить
 
 