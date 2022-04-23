Москва та Київ працюють над спільною декларацією для завершення війни, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що Москва та Київ працюють над спільною декларацією для завершення війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У цьому процесі існує проєкт спільної декларації. Наголос зроблений на неупередженості, безпеці та гарантіях", - наводить слова міністра турецька газета "Сабах".

Видання зазначає, що розробляється всеосяжний текст, а також працює закулісна дипломатія.

Водночас, за словами Чавушоглу, остаточне рішення – за президентами Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

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