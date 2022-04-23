Москва та Київ працюють над спільною декларацією для завершення війни, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що Москва та Київ працюють над спільною декларацією для завершення війни в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У цьому процесі існує проєкт спільної декларації. Наголос зроблений на неупередженості, безпеці та гарантіях", - наводить слова міністра турецька газета "Сабах".
Видання зазначає, що розробляється всеосяжний текст, а також працює закулісна дипломатія.
Водночас, за словами Чавушоглу, остаточне рішення – за президентами Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.
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+82 Jimmy Hill
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Раз не пид.рас
В этом году Турция будет битком кацапосранью забита.
Турки не поддерживают никаких санкций,а наоборот увеличивают торговлю с Срацеей.Шаромыжники.
"Трактор у полі дир-дир-дир, а мій батько бригадир. Ми за мир!" за эту экзикуцию он получил конфету (неслыханую щедрость по тем голодным временам) именно поэтому запамнил текст на всю жизнь и расказал мне в моем тоже совковом, но уже не таком трагичном детстве. Пикантность ситуации была в том, что тогда еще действовал закон "о трех колосках", поэтому могли и растрелять за "расхищение социалистической собственности"!
Але Україні це пєрєміріє ПОХ!
ДумайТє!
Христос Воскрес!
Слава ЗСУ!
Иначе, Бог нас всех не простил и не захотел спасти.