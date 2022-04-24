Росія утримує полонених українських військових у двох колоніях у Ростовській області, - Денісова

Росія утримує полонених українських військовослужбовців у колоніях загального режиму в Ростовській області.

Про це повідомила Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"У порушення Женевської конвенції 1949 року країна-окупант утримує полонених українських вояків у колоніях загального режиму, не здійснивши перепрофілювання в'язниць у табори для військовополонених", - повідомила омбудсмен.

Загарбники розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії: колонію загального режиму № 1 у місті Звєрєво, а також № 12 у Каменську-Шахтинському поблизу російсько-українського кордону. Півтора місяця тому звідти виселили утримуваних осіб до колонії № 10 Ростова-на-Дону, де ув'язнені тепер сплять у три зміни.

"А установи у Каменську-Шахтинському та Звєрєвому тепер наповнюються за рахунок захоплених у полон українських солдатів. Їх охороняють співробітники Федеральної служби виконання покарань рф та ув'язнені, яких залишили на підсобних роботах", - зазначила омбудсман.

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Денісова уточнила, що правила поводження з полоненими регламентуються Конвенцією про поводження з військовополоненими і додатковими протоколами до неї, прийнятими в 1977 і 2005 році.

Згідно з Конвенцією, військовополонені, що були захоплені у зоні бойових дій, повинні у короткий строк бути евакуйовані у табори, що розташовані на достатній відстані від небезпечної зони. Умови перебування у цих таборах повинні бути не менш сприятливими, ніж умови, якими користуються війська, що утримують їх у полоні, розташовані в цій самій місцевості, - наголосила Денісова.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушення рф прав громадян України", - зазначила вона.

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