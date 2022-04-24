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Італія готує для України військову допомогу з новітньою технікою

драгі

Уряд прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі готує новий, потужний пакет військової допомоги для України. Очікується, що його допрацюють вже найближчими днями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на Open.

Як зазначає видання, пакет військової допомоги містить:

  • Sidam25, встановлені на гусеничні машини M113;
  • гаубиці;
  • самохідні знаряддя M109;
  • PzH2000 - найсучасніша самохідна гусенична машина у світі;
  • кулемети;
  • протитанкові ракети;
  • боєприпаси.

Читайте також: Парламент Італії підтримав постачання зброї в Україну, - прем'єр Драгі

Офіційних рішень поки немає, однак Італія має на меті зібрати для України набагато важче озброєння, ніж те, яке поставлялося раніше.

Вже з наступного тижня військові техніки проводитимуть експертизу щодо італійського озброєння та обиратимуть, що саме й справді варто відправити в Україну. Їхню оцінку буде направлено до Міноборони.

Очікується, що техніки оглянуть самохідні гармати М109, аби переконатися у тому, що вони придатні до використання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дзвінки Путіну - марнування часу, - прем'єр Італії Драгі

До списку також можуть увійти й деякі бойові броньовані машини Centauro з восьмиколісним приводом та гарматою, здатною воювати з танками. Однак, проблема їх поставки полягає в тому, що в Україні немає необхідних боєприпасів для їх використання. Також необхідне тривале навчання.

Техніки повинні будуть передати Міноборони оцінку придатності шестиколісних броньованих автомобілів Puma. В Італії нараховується понад 300 одиниць транспорту. Вони виявилися вразливими для мін, однак все ще можуть бути надійними для забезпечення захисту українських бійців у містах.

Автор: 

Італія (1574) зброя (7472) Драгі Маріо (60)


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Топ коментарі
+34
Похоже рашисты достали всех, даже дуче. А если серьезно, респект Италии , молодцы, оказались не проститутками !!!
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24.04.2022 19:02
+17
Дело не в рашистах. Все проще. Для мировых производителей оружия эта война есть золотая жила заработать хорошие деньги. Дело в том, что ЕС выделил Украине 15 млрд евро помощи для отражения агрессии кремлёвских орков. Мировые производители оружия стают в очередь. ЕС все оплачивает, новое оружие поступает в Украину. Украина таким образом решает ещё одну проблему. Мы избавляемся от старого шир потреба совка, и полностью периходим на стандарты НАТО. А это было когда то главным условием и требованием для предоставления Украине ПДЧ в НАТО . Теперь эта проблема отпадает сама собой. Украина массово переворужается под стандарты НАТО. Таким образом Украину быстрыми темпами готовят к подаче заявки в НАТО. Что то мне подсказывает, Украина будет принята в НАТО уже этим летом вместе с Швецией и Финляндией.
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24.04.2022 19:38
+12
PzH2000 - почитал в вики - немецкая установка. Как бы немцы не подосрали
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24.04.2022 19:03
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Похоже рашисты достали всех, даже дуче. А если серьезно, респект Италии , молодцы, оказались не проститутками !!!
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24.04.2022 19:02 Відповісти
Драгі рішуче налаштувався надати Україні зброю після телефонної розмови з Пу. Пу вміє переконувати.
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24.04.2022 19:18 Відповісти
***** говорило без достатньої поваги...ню-ню...
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24.04.2022 19:45 Відповісти
Дело не в рашистах. Все проще. Для мировых производителей оружия эта война есть золотая жила заработать хорошие деньги. Дело в том, что ЕС выделил Украине 15 млрд евро помощи для отражения агрессии кремлёвских орков. Мировые производители оружия стают в очередь. ЕС все оплачивает, новое оружие поступает в Украину. Украина таким образом решает ещё одну проблему. Мы избавляемся от старого шир потреба совка, и полностью периходим на стандарты НАТО. А это было когда то главным условием и требованием для предоставления Украине ПДЧ в НАТО . Теперь эта проблема отпадает сама собой. Украина массово переворужается под стандарты НАТО. Таким образом Украину быстрыми темпами готовят к подаче заявки в НАТО. Что то мне подсказывает, Украина будет принята в НАТО уже этим летом вместе с Швецией и Финляндией.
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24.04.2022 19:38 Відповісти
не будет такого при зеленой власти не мели ерунды
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24.04.2022 21:59 Відповісти
ну власть перекрасить после таких прощелков по готовности к вторжению будет не сложно
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24.04.2022 23:09 Відповісти
PzH2000 - почитал в вики - немецкая установка. Как бы немцы не подосрали
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24.04.2022 19:03 Відповісти
Ні, не повинні, Нідерланди теж ці установки в Україну відправляють.
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24.04.2022 19:11 Відповісти
Nebudet problem,nemci netu protiv skazali sto ecio i poducit.Lucyje ******* oni jest v mire.
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24.04.2022 19:44 Відповісти
голанці вже дають цю систему. Все буде ок
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24.04.2022 23:23 Відповісти
👍
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24.04.2022 19:04 Відповісти
друзі просинаються рано а пізно не бувае, спасибі їм ,ми допомогу не забудем
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24.04.2022 19:07 Відповісти
Нужны ли в теперешней войне и при ссыкливости пилотов русни самоходки с 25 мм зенитками стреляющими всего на 2,5 км?
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24.04.2022 19:10 Відповісти
Как насчет дронов и по пехоте?). Шилки же применяем.
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24.04.2022 19:20 Відповісти
А ***** с чего зафигачить? С АКМ? Банально. А с зенитки - самый раз. Как кабанчик Ын зафигачил своего дадю.
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24.04.2022 19:33 Відповісти
а мосты ,жд чем прикрывать от крылатых ракет?Было бы по 4-5 шилок над аэропортами-хрен бы так полетали крылатые ракеты
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24.04.2022 23:11 Відповісти
Конечно нужны - для прикрытия наступающих войск от штурмовой авиации и вертолетов!
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28.04.2022 18:17 Відповісти
Італійцям-черговий респект...
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24.04.2022 19:10 Відповісти
Верной дорогой идете товарищи итальянцы). Спасибо, все пригодится.
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24.04.2022 19:18 Відповісти
Официальных решений пока нет...
Как они уже *******....
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24.04.2022 19:19 Відповісти
Официальных решений пока нет... Как они уже за"еьали
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24.04.2022 19:20 Відповісти
український 3СУ-23-4М-А1 «Рокач» круче за Sidam25
https://uk.wikipedia.org/wiki/3%D0%A1%D0%A3-23-4%D0%9C

але його закатали в асвальт......
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24.04.2022 19:21 Відповісти
Ой ва вой) Оце макаронники дали... Залік. Саушки два види, зенітка на базі М113..... Головне щоб не виявилось що це фейк.
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24.04.2022 19:35 Відповісти
Не пойму, набираю текст, отправляю, а на ленте его нет. Что это?
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24.04.2022 19:36 Відповісти
цензор.нет - фільтрують, мабуть....
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24.04.2022 19:40 Відповісти
Глючить! І не у вас одного.
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24.04.2022 19:48 Відповісти
І у мене така муйня через раз. Став зберігати набраний текст повідомлень. Якщо пост не проходить, то даю дубль. Мабуть вже дехто так і робить, бо деколи від одного видає кілька однакових постів.
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24.04.2022 20:03 Відповісти
І у мене така муйня через раз. Став зберігати набраний текст повідомлень.
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24.04.2022 19:54 Відповісти
просто подождите, набрав и отправив один раз, позже должен появиться
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24.04.2022 21:26 Відповісти
Если уже даже итальянцы оружие дают то Рашке точно капут настанет.
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24.04.2022 20:36 Відповісти
раньше и впредь буду покупать итальянские, турецкие, польские и прибалтийские товары иногда раньше был китай, теперь фсьо, всегда был игнор всего кацапского и ***********
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24.04.2022 21:24 Відповісти
с китаем надо закругляться,лучше переплатить,чем плодить врагов
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24.04.2022 23:12 Відповісти
И МРАПы от Ивеко. Можно и грузовики. Много.
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24.04.2022 22:09 Відповісти
Gut, Italia!
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24.04.2022 22:16 Відповісти
Bravo.
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25.04.2022 07:34 Відповісти
 
 