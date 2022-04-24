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Италия готовит для Украины военную помощь с новейшей техникой

драгі

Правительство премьер-министра Италии Марио Драги готовит новый мощный пакет военной помощи для Украины. Ожидается, что его доработают уже в ближайшие дни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Open.

Как отмечает издание, пакет военной помощи включает:

  • Sidam25, установленные на гусеничные машины M113;
  • гаубицы;
  • самоходные орудия M109;
  • PzH2000 - самая современная самоходная гусеничная машина в мире;
  • пулеметы;
  • противотанковые ракеты;
  • боеприпасы.

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Официальных решений пока нет, однако Италия имеет целью собрать для Украины более тяжелое вооружение, чем то, которое поставлялось ранее.

Уже со следующей недели военные техники будут проводить экспертизу итальянского вооружения и выбирать, что именно стоит отправить в Украину. Их оценка будет направлена в Минобороны.

Ожидается, что техники осмотрят самоходные пушки М109, чтобы убедиться в том, что они пригодны к использованию.

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В список также могут войти и некоторые боевые бронированные машины Centauro с восьмиколесным приводом и пушкой, способной бороться с танками. Однако, проблема их поставки заключается в том, что в Украине нет необходимых боеприпасов для их использования. Также необходимо и длительное обучение.

Техники должны будут передать Минобороны оценку пригодности шестиколесных бронированных автомобилей Puma. В Италии насчитывается более 300 единиц транспорта. Они оказались уязвимыми для мин, однако все еще могут быть надежными для обеспечения защиты украинских бойцов в городах.

Италия (1645) оружие (10222) Драги Марио (48)


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Топ комментарии
+34
Похоже рашисты достали всех, даже дуче. А если серьезно, респект Италии , молодцы, оказались не проститутками !!!
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24.04.2022 19:02
+17
Дело не в рашистах. Все проще. Для мировых производителей оружия эта война есть золотая жила заработать хорошие деньги. Дело в том, что ЕС выделил Украине 15 млрд евро помощи для отражения агрессии кремлёвских орков. Мировые производители оружия стают в очередь. ЕС все оплачивает, новое оружие поступает в Украину. Украина таким образом решает ещё одну проблему. Мы избавляемся от старого шир потреба совка, и полностью периходим на стандарты НАТО. А это было когда то главным условием и требованием для предоставления Украине ПДЧ в НАТО . Теперь эта проблема отпадает сама собой. Украина массово переворужается под стандарты НАТО. Таким образом Украину быстрыми темпами готовят к подаче заявки в НАТО. Что то мне подсказывает, Украина будет принята в НАТО уже этим летом вместе с Швецией и Финляндией.
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24.04.2022 19:38
+12
PzH2000 - почитал в вики - немецкая установка. Как бы немцы не подосрали
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24.04.2022 19:03
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Похоже рашисты достали всех, даже дуче. А если серьезно, респект Италии , молодцы, оказались не проститутками !!!
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24.04.2022 19:02 Ответить
Драгі рішуче налаштувався надати Україні зброю після телефонної розмови з Пу. Пу вміє переконувати.
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24.04.2022 19:18 Ответить
***** говорило без достатньої поваги...ню-ню...
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24.04.2022 19:45 Ответить
Дело не в рашистах. Все проще. Для мировых производителей оружия эта война есть золотая жила заработать хорошие деньги. Дело в том, что ЕС выделил Украине 15 млрд евро помощи для отражения агрессии кремлёвских орков. Мировые производители оружия стают в очередь. ЕС все оплачивает, новое оружие поступает в Украину. Украина таким образом решает ещё одну проблему. Мы избавляемся от старого шир потреба совка, и полностью периходим на стандарты НАТО. А это было когда то главным условием и требованием для предоставления Украине ПДЧ в НАТО . Теперь эта проблема отпадает сама собой. Украина массово переворужается под стандарты НАТО. Таким образом Украину быстрыми темпами готовят к подаче заявки в НАТО. Что то мне подсказывает, Украина будет принята в НАТО уже этим летом вместе с Швецией и Финляндией.
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24.04.2022 19:38 Ответить
не будет такого при зеленой власти не мели ерунды
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24.04.2022 21:59 Ответить
ну власть перекрасить после таких прощелков по готовности к вторжению будет не сложно
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24.04.2022 23:09 Ответить
PzH2000 - почитал в вики - немецкая установка. Как бы немцы не подосрали
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24.04.2022 19:03 Ответить
Ні, не повинні, Нідерланди теж ці установки в Україну відправляють.
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24.04.2022 19:11 Ответить
Nebudet problem,nemci netu protiv skazali sto ecio i poducit.Lucyje ******* oni jest v mire.
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24.04.2022 19:44 Ответить
голанці вже дають цю систему. Все буде ок
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24.04.2022 23:23 Ответить
👍
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24.04.2022 19:04 Ответить
друзі просинаються рано а пізно не бувае, спасибі їм ,ми допомогу не забудем
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24.04.2022 19:07 Ответить
Нужны ли в теперешней войне и при ссыкливости пилотов русни самоходки с 25 мм зенитками стреляющими всего на 2,5 км?
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24.04.2022 19:10 Ответить
Как насчет дронов и по пехоте?). Шилки же применяем.
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24.04.2022 19:20 Ответить
А ***** с чего зафигачить? С АКМ? Банально. А с зенитки - самый раз. Как кабанчик Ын зафигачил своего дадю.
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24.04.2022 19:33 Ответить
а мосты ,жд чем прикрывать от крылатых ракет?Было бы по 4-5 шилок над аэропортами-хрен бы так полетали крылатые ракеты
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24.04.2022 23:11 Ответить
Конечно нужны - для прикрытия наступающих войск от штурмовой авиации и вертолетов!
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28.04.2022 18:17 Ответить
Італійцям-черговий респект...
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24.04.2022 19:10 Ответить
Верной дорогой идете товарищи итальянцы). Спасибо, все пригодится.
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24.04.2022 19:18 Ответить
Официальных решений пока нет...
Как они уже *******....
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24.04.2022 19:19 Ответить
Официальных решений пока нет... Как они уже за"еьали
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24.04.2022 19:20 Ответить
український 3СУ-23-4М-А1 «Рокач» круче за Sidam25
https://uk.wikipedia.org/wiki/3%D0%A1%D0%A3-23-4%D0%9C

але його закатали в асвальт......
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24.04.2022 19:21 Ответить
Ой ва вой) Оце макаронники дали... Залік. Саушки два види, зенітка на базі М113..... Головне щоб не виявилось що це фейк.
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24.04.2022 19:35 Ответить
Не пойму, набираю текст, отправляю, а на ленте его нет. Что это?
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24.04.2022 19:36 Ответить
цензор.нет - фільтрують, мабуть....
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24.04.2022 19:40 Ответить
Глючить! І не у вас одного.
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24.04.2022 19:48 Ответить
І у мене така муйня через раз. Став зберігати набраний текст повідомлень. Якщо пост не проходить, то даю дубль. Мабуть вже дехто так і робить, бо деколи від одного видає кілька однакових постів.
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24.04.2022 20:03 Ответить
І у мене така муйня через раз. Став зберігати набраний текст повідомлень.
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24.04.2022 19:54 Ответить
просто подождите, набрав и отправив один раз, позже должен появиться
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24.04.2022 21:26 Ответить
Если уже даже итальянцы оружие дают то Рашке точно капут настанет.
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24.04.2022 20:36 Ответить
раньше и впредь буду покупать итальянские, турецкие, польские и прибалтийские товары иногда раньше был китай, теперь фсьо, всегда был игнор всего кацапского и ***********
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24.04.2022 21:24 Ответить
с китаем надо закругляться,лучше переплатить,чем плодить врагов
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24.04.2022 23:12 Ответить
И МРАПы от Ивеко. Можно и грузовики. Много.
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24.04.2022 22:09 Ответить
Gut, Italia!
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24.04.2022 22:16 Ответить
Bravo.
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25.04.2022 07:34 Ответить
 
 