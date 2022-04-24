Италия готовит для Украины военную помощь с новейшей техникой
Правительство премьер-министра Италии Марио Драги готовит новый мощный пакет военной помощи для Украины. Ожидается, что его доработают уже в ближайшие дни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Open.
Как отмечает издание, пакет военной помощи включает:
- Sidam25, установленные на гусеничные машины M113;
- гаубицы;
- самоходные орудия M109;
- PzH2000 - самая современная самоходная гусеничная машина в мире;
- пулеметы;
- противотанковые ракеты;
- боеприпасы.
Официальных решений пока нет, однако Италия имеет целью собрать для Украины более тяжелое вооружение, чем то, которое поставлялось ранее.
Уже со следующей недели военные техники будут проводить экспертизу итальянского вооружения и выбирать, что именно стоит отправить в Украину. Их оценка будет направлена в Минобороны.
Ожидается, что техники осмотрят самоходные пушки М109, чтобы убедиться в том, что они пригодны к использованию.
В список также могут войти и некоторые боевые бронированные машины Centauro с восьмиколесным приводом и пушкой, способной бороться с танками. Однако, проблема их поставки заключается в том, что в Украине нет необходимых боеприпасов для их использования. Также необходимо и длительное обучение.
Техники должны будут передать Минобороны оценку пригодности шестиколесных бронированных автомобилей Puma. В Италии насчитывается более 300 единиц транспорта. Они оказались уязвимыми для мин, однако все еще могут быть надежными для обеспечения защиты украинских бойцов в городах.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/3%D0%A1%D0%A3-23-4%D0%9C
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