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Италия (1585) путин (30482) Драги (48)

Звонки Путину - трата времени, - премьер Италии Драги

драгі

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что звонки Владимиру Путину не имеют никакого смысла. Ведь российский президент не заинтересован в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и в поисках мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Corriere Della Sera.

"Я до последнего надеялся, что он этого не сделает. Мы звонили президенту Путину перед началом войны. Однако через несколько недель он начал наступление. Я пытался разговаривать с ним до конца. При этом вторжение меня не удивило: почти 200 тысяч человек в полном боевом снаряжении были у украинских границ... Пока целью Путина является не поиск мира, а попытка уничтожить украинское сопротивление, оккупировать страну", - считает Драги.

Он отметил, что Италия будет оставаться рядом с украинскими друзьями и добавил, что посольство страны уже возобновило работу в Киеве.

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"Как и многие другие, в начале конфликта я думал, что скорая победа россиян вероятна, которая также поставит под угрозу соседние государства. Этого не произошло: победа не пришла, и мы не знаем, наступит ли она когда-нибудь. Украинское сопротивление героическое. Как говорит президент Зеленский, народ стал армией Украины. Нас ждет война сопротивления, длительное насилие с разрушением. Впрочем, нет никаких признаков того, что украинский народ может принять российскую оккупацию", - подчеркнул Драги.

Он также вспомнил, как во время телефонного разговора с Путиным спросил по поводу его вероятной встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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"Я его (Путина – ред.) спросил: "когда ты увидишься с Зеленским? Только вы двое можете развязать эти узлы". Он ответил: "время еще не наступило". Я настаивал: "примите решение о прекращении огня". И снова: "нет: время еще не наступило", - рассказал Драги.

По его словам, далее Путин стал рассказывать об оплате за российский газ в рублях, которая тогда еще не была официально принята в РФ.

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"Мы простились, обязавшись переговорить в течение нескольких дней. Но потом настал ужас Бучи. Начинаю думать, что правы те, кто говорит: тебе с ним говорить бесполезно, ты просто тратишь время. Я всегда защищал Макрона и продолжаю утверждать, что как нынешний президент страны ЕС он прав, пытаясь попробовать все возможные пути диалога. Но у меня складывается впечатление, что ужас войны с ее бойнями, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от слов и телефонных звонков", - резюмировал Драги.
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Топ комментарии
+26
Нарешті почало доходити...
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17.04.2022 16:01
+16
Та італійці не дуже і дзвонили Путіну. Судячи з новин - це Макрон ******** поговорити щ пуйлом.
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17.04.2022 16:06
+12
договірний кацап - це мертвий кацап ...- аксіома ...все інше слова
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17.04.2022 16:04
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Нарешті почало доходити...
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17.04.2022 16:01 Ответить
Та італійці не дуже і дзвонили Путіну. Судячи з новин - це Макрон ******** поговорити щ пуйлом.
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17.04.2022 16:06 Ответить
Адже путін не зацікавлений переговорами з зеленським. Так кому потрібно,щоб дійшло
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17.04.2022 16:32 Ответить
але дзвінок , це вже ДЗВІНОК , а не просто заклик , вам про це може сказати Макрон , він в цьому продвинутий
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17.04.2022 16:03 Ответить
А переговоры, о которых мечтает некто?
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17.04.2022 16:03 Ответить
Зеля?
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17.04.2022 16:45 Ответить
договірний кацап - це мертвий кацап ...- аксіома ...все інше слова
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17.04.2022 16:04 Ответить
Тугодум.
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17.04.2022 16:05 Ответить
Не все написали. На РБК это выглядит так " https://www.rbc.ua/rus/news/makron-pozvonil-putinu-vyrazil-**************-1647625787.html президент Франции Эммануэль Макрон назвал причину частых звонков главе Кремля Владимиру Путину. По его словам, об этом его просил президент Украины Владимир Зеленский." А мы все на Макрона п....м.
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17.04.2022 16:07 Ответить
Зброю давай, а патякати і класти асфальт Бубочка сам вміє.
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17.04.2022 16:09 Ответить
******** путин должен быть повешен.
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17.04.2022 16:10 Ответить
Ну, германия таки передала миллиард евро на вооружение. Тут такое дело - власть в Германии неоднородна. Зелёные и Свободные демократы как раз стучат по куполу социалистам, что затягивать нельзя, что надо поставлять оружие уже сейчас.
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17.04.2022 16:17 Ответить
Поставлять нужно было раньше и больше, а не смешить касками. До немцев всегда всё долго доходит.
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17.04.2022 16:30 Ответить
А дорогами?навіщо кидати на других,коли сам уряд України не був зацікавлений захистом країни. При чому тут німці або другі. Дякуючи ЗСУ народ вистояв в першу годину та і сьогодні тримається. Про Німеччину, то вона сама не має озброєння. Тільки в минулому році задумались. До речі, каски річ потрібна, ви тероборону на початку війни бачили
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17.04.2022 16:37 Ответить
Виновато ваши власти, а не немцы
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17.04.2022 16:46 Ответить
Це знають всі. Тільки Зеля цього не знає.
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17.04.2022 16:23 Ответить
***** это совок 60-х Чмоушник который не умеет пользоваться компьютеров а мобила нужна чтобы мультики показывать
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17.04.2022 16:27 Ответить
Драги адекватный. Мягкость формулировок вызвана лишь его официальным дипломатическим статусом - глава правительства одной из ведущих стран мира. Иначе бы комментировал путяру в стиле Бориса Немцова.
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17.04.2022 16:33 Ответить
Не треба дзвонити а треба стучати, прикладом по пристосування для їж, може й відповість. Хоча, це вже буде не так важливо!!!
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17.04.2022 16:43 Ответить
Но в украине некто так не думают, вот чем странность ситуации
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17.04.2022 16:47 Ответить
Не треба думати що Путін володіє ситуацієй.Санкції діють.Не мощно,але послідовно(якби такіяк Макрон не зраджували....).Медведчук-кум за гратами.Техніка знищується...
Але кацап є кацап...Він як той клєщ...Ну.треба подарунок Путіну на 9 травня від ЗСУ.... Або днем раніше....Або днем пізніше... Гра буде наша! А карлік в жопі!...
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17.04.2022 16:59 Ответить
подарунок Путіну на 9 травня - деблокада Мариуполя и еще с десяток кацапских фрегатов и БДК на дно Черного моря, даже если не осмелятся выйти из Севастополя. В бухте Севастополя тоже Черное море
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17.04.2022 17:06 Ответить
Італієць виявився кмітливішим за Макарона.
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17.04.2022 17:49 Ответить
надо об этом обязательно сообщить желающему посмотреть в глаза военного преступника и убийцы зеленьськаму... он аж кипятком водным вверх брызжет, хочачи подсмотреть в глаза педофила...
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17.04.2022 19:14 Ответить
Ще трохи часу і сам буде просить перемовини.
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17.04.2022 21:00 Ответить
Европейским политикам надо почитать азы психиатрии.
Про психопатов, параноиков и бред разного рода.
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18.04.2022 06:38 Ответить
 
 