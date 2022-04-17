Звонки Путину - трата времени, - премьер Италии Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что звонки Владимиру Путину не имеют никакого смысла. Ведь российский президент не заинтересован в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и в поисках мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Corriere Della Sera.

"Я до последнего надеялся, что он этого не сделает. Мы звонили президенту Путину перед началом войны. Однако через несколько недель он начал наступление. Я пытался разговаривать с ним до конца. При этом вторжение меня не удивило: почти 200 тысяч человек в полном боевом снаряжении были у украинских границ... Пока целью Путина является не поиск мира, а попытка уничтожить украинское сопротивление, оккупировать страну", - считает Драги.

Он отметил, что Италия будет оставаться рядом с украинскими друзьями и добавил, что посольство страны уже возобновило работу в Киеве.

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"Как и многие другие, в начале конфликта я думал, что скорая победа россиян вероятна, которая также поставит под угрозу соседние государства. Этого не произошло: победа не пришла, и мы не знаем, наступит ли она когда-нибудь. Украинское сопротивление героическое. Как говорит президент Зеленский, народ стал армией Украины. Нас ждет война сопротивления, длительное насилие с разрушением. Впрочем, нет никаких признаков того, что украинский народ может принять российскую оккупацию", - подчеркнул Драги.

Он также вспомнил, как во время телефонного разговора с Путиным спросил по поводу его вероятной встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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"Я его (Путина – ред.) спросил: "когда ты увидишься с Зеленским? Только вы двое можете развязать эти узлы". Он ответил: "время еще не наступило". Я настаивал: "примите решение о прекращении огня". И снова: "нет: время еще не наступило", - рассказал Драги.

По его словам, далее Путин стал рассказывать об оплате за российский газ в рублях, которая тогда еще не была официально принята в РФ.

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"Мы простились, обязавшись переговорить в течение нескольких дней. Но потом настал ужас Бучи. Начинаю думать, что правы те, кто говорит: тебе с ним говорить бесполезно, ты просто тратишь время. Я всегда защищал Макрона и продолжаю утверждать, что как нынешний президент страны ЕС он прав, пытаясь попробовать все возможные пути диалога. Но у меня складывается впечатление, что ужас войны с ее бойнями, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от слов и телефонных звонков", - резюмировал Драги.